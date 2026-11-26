Život dieťaťa so zdravotným postihnutím nie je ľahký. Pre dieťa ani pre jeho rodičov. Pravidelné návštevy lekárov, rehabilitácie a terapie zaberú veľkú časť týždňa. A keď sa rodina vráti domov, starostlivosť pokračuje. S jedným dieťaťom treba denne cvičiť, iné potrebuje pomoc pri obliekaní, pri jedle alebo pri každom presune z vozíka na posteľ. Byť rodičom dieťaťa so zdravotným postihnutím je často práca na plný úväzok.
A teraz si predstav, milý človek, že takéto dieťa vychovávaš v Chersone. Aj tam s ním treba ísť k lekárovi. Lenže cestou do ambulancie musíš prejsť ulicami mesta, ktoré je stále pod paľbou a kde ruské drony lovia ľudí.
Predstav si, čo asi prežíva dieťa s autizmom, keď každú noc duní delostreľba a dopadajú bomby. A čo prežívaš ty, keď pri ňom sedíš, držíš ho za ruku a chcel by si mu povedať, že už je po všetkom. Lenže potom príde ďalšia rana. Alebo si predstav, že si odkázaný na invalidný vozík. Začne sa nálet a teba od krytu delí jediné schodisko. Ostatní po ňom môžu zbehnúť. Ty sa môžeš len krčiť v kúte a dúfať, že dnes to na váš dom nepadne.
Raz, keď sme boli s Arťomom, trinásťročným chlapcom na invalidnom vozíku, nám obom vyhŕkli slzy. To predčasne dospelé chlapča na nás vážne pozrelo a povedalo: „Neplačte. Musíte byť silní. Inak nám nebudete vedieť pomáhať.“
Deti s podobným osudom, žiaľ, na našich cestách v Ukrajine stretávame pravidelne. Snažíme sa pomáhať im aj ich rodinám. Na jeseň sme pre deti s Downovým syndrómom z Chersonu zorganizovali rehabilitačný pobyt na Drahobrate. Teraz nám deti z Chersonu poslali zoznam svojich vianočných prianí. A čo si želajú?
Dvanásťročný Kyrylo má autizmus, žije v Chersone s mamou a je štvrták. Učí sa cez internet a zbiera autíčka. Keď prišlo na to, čo by si želal na Vianoce, autíčko sa dostalo na rad až ako druhé. Najskôr si zaželal, aby sa skončila vojna a v jeho krajine bol mier. A potom predsa len aj to autíčko. Do zbierky.
Desaťročná Anastasija to vzala z druhého konca. V škole sa jej darí a pod stromček by chcela kolieskové korčule. Veľkosť 37, aby sme vedeli kúpiť správne. Potom ešte zdravie pre svoju rodinu a mier pre svoju krajinu.
Jedenásťročný Maksym by si rád doma robil pokusy, a tak by ho potešila súprava pre malého bádateľa. Želá si aj dve mäkké hračky na stláčanie. Jednu v tvare masla, druhú v tvare pelmeňa. A na konci riadka, hneď za tým pelmeňom, má ešte jedno želanie. Aby už čím skôr prišlo víťazstvo.
Sedemročná Karolina sa s mamou, otcom a starou mamou musela odsťahovať z okupovanej časti Chersonskej oblasti. Teraz žijú v Chersone. Karolina má autizmus a želá si hudobnú knižku a niečo mäkké, čo by mohla stískať v dlaniach.
Osemročný Artur sníva o magnetickej železnici. Potešilo by ho aj niečo sladké a pri jeho mene je poznámka, na ktorú treba pri balení pamätať. Ak mu k vláčiku pribalíme mafin alebo piškótový koláč, musí byť bezlepkový.
Šestnásťročná Darja sa s mamou, sestrou a starou mamou musela presťahovať z takzvanej červenej zóny. Pod stromčekom by rada našla diamantovú mozaiku, adventný kalendár, sladkosti a fixky, ktorými sa dá kresliť na látku.
Popri vianočných balíčkoch, ktoré chystáme pre deti v Chersone a Nikopole, chceme týmto deťom pripraviť aj osobné darčeky podľa ich želaní. Keď budeme nakladať auto, celkom sa teším na chvíľu, keď sa ma Janka opýta, či máme pre Maksyma ten pelmeň. Dúfam, že jej budem môcť povedať, že máme. Aj s maslom.
Ak nám chcete pomôcť splniť deťom ich vianočné priania, pridajte sa k našej zbierke.
Ďakujeme!
Nezlomní - Jana a Marcel