Mŕtvy Rus kráča k zákopu. Musí byť zničený, skôr ako so sebou zoberie našich

„Vidím chodca. Na poli za jazerom. Ide naším smerom,“ hlási operátor prieskumného dronu. Na pripojenej obrazovke beží obraz z kamery. Stredom poľa naozaj kráča muž v uniforme. „Zoomni ho. Alebo leť bližšie,“ žiada veliteľ. Operátor nasmeruje dron k postave. Muž kráča so sklonenou hlavou, na pleciach má ruksak. Keď sa dron priblíži, zdvihne hlavu, na chvíľu sa pozrie priamo do kamery, potom ju znovu skloní a pokračuje v chôdzi.
„Nevidím zbraň. Len batoh,“ informuje operátor štáb. „Dobre. Posielam tam FPV s trieštivo-trhavou,“ odpovedá riadiaci dôstojník. Operátor ďalej sleduje muža kráčajúceho po poli. Po chvíli sa v zábere objaví kamikadze FPV dron a letí priamo k nemu. Muž nereaguje. Pilot ho minie a dron exploduje asi dva metre za jeho chrbtom. Muž sa ani neobzrie, nezrýchli, nespomalí. Mechanicky pokračuje ďalej. „Musí byť na vodke. Alebo na práškoch,“ komentuje operátor. „Alebo kombo,“ odpovedá riadiaci. „Posielam druhé FPV.“
Druhý dron už neminie. Zasiahne muža a nasleduje mohutná explózia, oveľa silnejšia, než by zodpovedalo náloži samotného FPV. „Odpracované. Oslík s TM-kou. Posielam stream,“ oznámi operátor nevzrušene na štáb.
Takýmto mužom hovoria Ukrajinci „oslíci“. Ruský vojak dostane protitankovú mínu TM-62 a úlohu odniesť ju čo najbližšie k ukrajinským pozíciám – ideálne priamo do zákopu, bunkra alebo domu využívaného obrancami. Často nejde o dobrovoľníka. Podľa výpovedí ukrajinských vojakov a zajatých Rusov môžu takto skončiť muži, ktorí sa pokúsili dezertovať, odmietli rozkaz či útok alebo sa inak previnili voči veliteľom.
Dostanú mínu a sľub. Vraj je na nej časovač a oni majú niekoľko desiatok sekúnd na to, aby ju položili na ukrajinskej pozícii, odistili a utiekli. Ak sa vrátia, ich priestupok bude zahladený. Podľa ľudí, ktorí sa s takýmito prípadmi stretli, však časovač často vôbec neexistuje. Naši už takýchto „oslíkov“ aj zajali. Ten človek teda v skutočnosti kráča na smrť – a niekedy to veľmi dobre vie.
Možno práve preto muž na poli nereagoval ani na FPV, ktoré vybuchlo dva metre za jeho chrbtom. Nemusel byť na vodke ani na práškoch. Možno jednoducho vedel, že je už mŕtvy.
Lenže takýto „mŕtvy muž“ je pre obrancov Ukrajiny stále smrteľne nebezpečný. TM-62 nie je granát vo vrecku. Je to protitanková mína s niekoľkými kilogramami výbušniny. Ak sa človeku, ktorý ju nesie, podarí dôjsť až k našim pozíciám, vliezť do zákopu, bunkra alebo domu, v ktorom sú vojaci, nepotrebuje už ani pušku. Jeho náklad ju nahradí. Preto nestačí povedať: „Je neozbrojený.“ Batoh môže byť nebezpečnejší než kalašnikov.
A práve preto je nesmierne dôležité takýchto pešiakov odhaliť skôr, ako sa dostanú k obranným pozíciám. Na obrazovke prieskumného dronu najprv vidíte iba malú postavu uprostred obrovského poľa. Človeka, ktorý kráča, nestrieľa, nemieri zbraňou a možno ani neuteká. Len ide vaším smerom.
Prieskumný dron ho musí nájsť, priblížiť obraz, sledovať jeho pohyb a umožniť veliteľovi vyhodnotiť, čo sa vlastne blíži k jeho ľuďom. Pretože to, čo zo vzdialenosti kilometra vyzerá ako osamelý muž bez zbrane, môže byť v skutočnosti vojak nesúci protitankovú mínu priamo k bunkru. Keď ho uvidíte až zo zákopu, môže byť neskoro.
Drony nie sú hračka ani efektný doplnok modernej vojny. Sú to oči nad bojiskom. Oči, ktoré dokážu odhaliť človeka medzi stromami, techniku ukrytú za domom, skupinu vojakov presúvajúcu sa cez pole – alebo osamelého muža s batohom, ktorý vôbec nereaguje na dron letiaci priamo na neho.
Niekedy práve tieto oči rozhodnú o tom, či sa „oslík s TM-kou“ dostane až k bunkru plnému ľudí.
Ďakujeme!
Nezlomní - Jana a Marcel