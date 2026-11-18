Naša kamarátka Iryna z Odesy pred minulou zimou telefonovala so sestrou, ktorá žije v Nemecku. Pýtala sa jej, ako sa majú a či sú pripravení na zimu.
„Máme zásobníky plynu naplnené na 80 percent, tak dúfam, že zimu nejako vydržíme,“ odpovedala jej sestra. „A ako vy v Odese?“
„Ja dúfam, že zimu prežijeme,“ povedala Iryna.
V tej jednej vete je všetko. Rozdiel medzi životom v krajine, kde ľudia riešia, koľko zaplatia za kúrenie, a životom v krajine, kde ľudia nevedia, či budú mať zajtra elektrinu, vodu, teplo. A či sa vôbec dožijú ďalšieho rána.
Vieme, že táto zima bude pre našich kamarátov v Ukrajine obzvlášť ťažká. A robíme všetko pre to, aby sme im ju aspoň trochu uľahčili.
Naša posledná tohtoročná cesta do Ukrajiny bude vianočná. A vezieme darčeky. Veľa darčekov.
800 vianočných balíčkov s potravinovou pomocou a sladkosťami pre deti a rodiny z Nikopolu a okolia. Pre ľudí, ktorí žijú pod neustálou hrozbou ruského ostreľovania.
800 vianočných darčekov pre deti z Chersonu. Aby aj deti, ktorým rusi ukradli pokojné detstvo, zažili aspoň trochu vianočnej radosti.
Kompletnú balistickú výstroj pre šiestich bojových medikov brigády AZOV. Pre ľudí, ktorí každý deň riskujú vlastné životy, aby zachránili životy iných.
20 prieskumných dronov DJI Matrice 4T s termálnymi kamerami. V zime, keď sú dni krátke a viditeľnosť často mizerná, sú tieto drony doslova očami na oblohe. Pomáhajú obrancom Ukrajiny vidieť aj tam, kde ľudské oko nestačí.
Ale máme aj oči, ktoré dokážu nahliadnuť priamo do zákopov. 20 prieskumných FPV dronov DJI Avata 2. Využívajú ich útočné jednotky aj bojoví medici, ktorí potrebujú pri evakuácii ranených kontrolovať najbližšie okolie.
Obrancom Ukrajiny nesieme aj nabíjacie stanice EcoFlow, aby neostali v zákopoch bez elektrickej energie.
Pre obyvateľov Charkiva zabezpečujeme prostredníctvom nášho japonského kamaráta Fumiho teplé jedlá. Vďaka dobrým ľuďom dostávajú misku teplého jedla aj vnútorne presídlení ľudia z Dnipra.
Vieme, že je to len kvapka v mori. Ale aj oceán sa skladá z kvapiek. A keď sa ich spojí dosť, vznikne sila, ktorá dokáže vzdorovať aj ruskému zlu.
Za každým balíčkom, každým dronom, každou prilbou a každou miskou teplého jedla sú konkrétni ľudia. Vy, ktorí nám dôverujete a pomáhate. A naši kamaráti v Ukrajine, ktorí vďaka vám vedia, že na nich svet nezabudol.
A ešte niečo. Do auta sa nám určite zmestí aj pár ďalších dronov. Ak nám pomôžete naplniť kufor, veľmi radi ich odvezieme našim kamarátom, ktorí budú aj počas Vianoc brániť Ukrajinu. Pretože najlepší vianočný darček pre obrancov je ten, ktorý im pomôže prežiť a vrátiť sa domov.
ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE POMÁHAŤ.
Vianočné balíčky pre Nikopol a Cherson: https://donio.sk/vianoce2026
Prieskumné drony pre obrancov Ukrajiny: https://donio.sk/drony-pre-ua
Balistická ochrana pre bojových medikov: https://donio.sk/medici
Elektrina do zákopov: https://donio.sk/elektrifikuj-ukrajinsky-zakop
Teplé jedlá pre obyvateľov Charkiva: https://donio.sk/pozvi-na-obed
Jedlo pre vysídlencov z Dnipra: https://donio.sk/miska-pre-dnipro
Každé euro pomáha. Ďakujeme, že ste v tom s nami.
Nezlomní – Jana a Marcel