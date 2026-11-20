Pod fotografiou bývalej čítačky správ z Markízy a toho času ministerky kultúry sa rozbehla zaujímavá diskusia. Jeden z jej obdivovateľov navrhol, aby založila klub krásnych a sympatických žien a pozvala doň aj progresívne poslankyne. Mohla by ich vraj naučiť, ako zdôrazniť svoju prirodzenú krásu a šarm.
Ďalší sa už takmer rozplýval od dojatia. Vyzval ostatných, aby si vychutnali pohľad na túto krásku, pretože ak budú ľudia voliť Progresívne Slovensko, budú sa vraj musieť pozerať na „ohavy a zrúdy“.
Fascinujúce. Nie výsledky práce, nie odborné schopnosti, nie rozhodnutia, ktorými ministerka ovplyvňuje životy občanov. Najdôležitejšie je, či sa páni môžu kochať jej fotografiami.
A uznávam, po dôkladnom zásahu Photoshopu a AI môže pani ministerka vyzerať... no, povedzme „zaujímavo“. Ako syntetická blondína z katalógu lacného tuningu. Veľa efektov, veľa lesku a výsledok, ktorý je predovšetkým otázkou vkusu.
Pripomína mi to poriadne ojazdenú Octaviu 1.9 TDI, na ktorú niekto namontoval lacné krídlo z Poľska a fejkový výfuk Remus. Môžete ju leštiť, koľko chcete, môžete jej dorobiť spojlery, športové nálepky a zatmaviť okná. Pod kapotou však stále zostáva ten istý starý diesel.
Lenže problém vôbec nie je v tom, ako pani ministerka vyzerá. Problém je v tom, že jej obdivovatelia zjavne považujú vzhľad za dostatočnú náhradu odbornosti, schopností a charakteru.
Akoby ministerstvo bolo súťažou krásy a vládna funkcia odmenou za najkrajšiu fotografiu na sociálnej sieti.
Od ministerky pritom nepotrebujeme, aby dobre vyzerala na fotografiách. Potrebujeme, aby rozumela svojmu rezortu, dokázala ho riadiť, niesla zodpovednosť za svoje rozhodnutia a slúžila občanom. Všetkým občanom, nielen tým, ktorí jej nadšene tlieskajú pod fotografiami.
A ak niekto obhajuje politika predovšetkým tým, že je pekný, vypovedá to možno viac o jeho vlastných nárokoch na politiku než o samotnom politikovi.
Pretože Photoshop dokáže vyhladiť vrásky, upraviť postavu a vytvoriť dokonalú ilúziu. Neschopnosť však nevyretušuje. A žiadny filter nenahradí charakter.
Sú aj dôležitejšie veci než ministerkin šatník
Kým sa tu niektorí rozplývajú nad vzhľadom pani ministerky a hodnotia političky podľa toho, či sú dostatočne pekné, v Ukrajine žijú deti, ktorých starosti sú z úplne iného sveta.
Deti v Chersone a Nikopole neriešia, či má niekto dostatočne elegantné šaty alebo dokonale upravené vlasy. Riešia, či budú mať doma teplo, či sa v noci opäť rozozvučia sirény, či ich rodičia prežijú ďalší ruský útok a či sa vôbec dožijú Vianoc v bezpečí.
Mnohým z nich rusko ukradlo detstvo. Namiesto ihrísk poznajú protiletecké kryty. Namiesto rozprávok pred spaním počúvajú výbuchy.
Dobrí ľudia zo Slovenska sa už postarali o 1 600 vianočných balíčkov pre tieto deti. Za to im patrí obrovská vďaka.
Naša pomoc sa však darčekmi nekončí. Spoločne môžeme prispieť aj na aktivity, ktoré pre deti pripravujú naši partneri priamo v Chersone a Nikopole. Aby aspoň na chvíľu mohli zabudnúť na vojnu, stretnúť sa s kamarátmi, hrať sa a zažiť niečo, čo by malo byť pre každé dieťa samozrejmosťou.
Pretože kým jedni riešia, kto je na fotografii najkrajší, my môžeme pomôcť vytvoriť niečo skutočne krásne. Úsmev na tvári dieťaťa, ktoré už príliš dlho žije vo vojne.
Pomôžte nám priniesť deťom z Chersonu a Nikopola trochu radosti.
Ďakujeme!
Nezlomní – Jana a Marcel