„Ja to neviem potvrdiť, či sa to deje, pretože ja som tam nebola,“ povedala smerácka europoslankyňa Katarína Roth Neveďalová. V relácii Na telo dostala otázku, či rusi unášajú ukrajinské deti. Pri tej odpovedi som si spomenul na Bohuša z filmu Dědictví. Ten by jej na to povedal svoje. Aj bez toho, aby čokoľvek videl.
My sme v Ukrajine boli a chodíme tam ďalej. Stretávame sa s deťmi, ktorým rusi uniesli kamarátov. S deťmi, ktorým rozbombardovali domy. Aj s deťmi, ktorým zabili rodičov a súrodencov. Pri únose ich kamaráta sme nestáli. Ani sme nevideli dopadnúť bombu, ktorá im zabila mamu. Keď však pred vami sedí dieťa a rozpráva vám, čo sa stalo s jeho rodinou, skúste mu povedať tú vetu z televízneho štúdia. „Vieš čo, ja som tam vtedy nebol.“
S celou tou vecou máme ešte jeden problém. Keď prišlo v Európskom parlamente na hlasovanie o návrate unesených ukrajinských detí, pani europoslankyňa mala aj možnosť zdržať sa. Hlasovala proti. Rovnako ako Blaha, mladý Kaliňák a Laššáková. Na hlas proti jej teda stačilo aj to, čo vedela bez toho, aby tam bola.
Kašlať však na pani europoslankyňu a jej tupé názory. Oveľa radšej deťom z Chersonu a Nikopola ukážeme, že aj my sme zo Slovenska. My, čo za nimi chodíme, aj vy, vďaka ktorým im už máme čo priniesť. Vďaka dobrým ľuďom zo Slovenska máme pre deti 1 600 vianočných darčekov. Ďakujeme vám za každý jeden.
Chceme im dať ešte viac. Miesto, kde si môžu s kamarátmi rozložiť farbičky, zahrať si karty a pokojne sa aj pohádať o to, kto je na rade. Na takú obyčajnú detskú hádku sa vlastne celkom teším. Aj tak vyzerá detstvo.
Prispejte na našu vianočnú zbierku. Pomôžte nám vytvoriť priestor, kde môžu byť deti z Chersonu a Nikopola zase aspoň na chvíľu deťmi.