Oni by nebojovali proti okupantom. Oni by sa k nim pridali

Kým náš sused bojuje o holú existenciu, jeho mestá ničia rakety a drony a ľudia tam platia za obranu svojej krajiny krvou, u nás si časť tupej lúzy spokojne vypisuje, že keby prišla vojna, postavili by sa na stranu ruska. Nie že by sa schovali. Nie že by odmietli bojovať. Oni by sa pridali k agresorovi.
Celé to pochádza z akejsi „ankety“ v jednej z proruských skupín. Jej výpovedná hodnota je, samozrejme, prakticky nulová. Nie je to žiadny reprezentatívny prieskum a nič nevypovedá o tom, čo si myslí Slovensko. Napriek tomu človeka zamrazí, keď číta, čo sú niektorí naši spoluobčania schopní napísať.
Stačí čítať: „K rusku.“ „Pridám sa k rusku.“ „Budem po boku ruska.“ „Proti rusku nikdy bojovať nebudem.“ A toto nepíšu anonymné účty niekde z Moskvy. Píšu to ľudia, ktorí žijú medzi nami, využívajú bezpečnosť Slovenska, ochranu NATO a všetky výhody krajiny, ktorú by podľa vlastných slov boli ochotní hodiť cez palubu pri prvom probléme. A len v tejto jednej „ankete“ ich boli stovky.
NATO alebo rusko?Zobraziť galériu (4 obrázkov)
Je samozrejmé, že sú to najmä obývačkoví hrdinovia. Majú silné reči na Facebooku, ale keby prišlo na lámanie chleba, zasrali by sa až za uši. Ak by sa dovtedy nestrelili do vlastnej nohy. Oveľa desivejšie je, koľkí z nich by sa zrazu premenili na ochotných kolaborantov a udavačov, ktorí by za povestný tanier polievky ukazovali prstom na vlastných susedov a spoluobčanov. Naše dejiny nám už neraz ukázali, kam až dokáže zájsť ľudská zbabelosť, keď sa spojí so servilnosťou voči moci.
Nech je to akokoľvek, už len to, čo sa týmto úbožiakom preháňa v ich tupých hlavách, ma desí.
A tak mám jednu otázku aj pre vás: Čo by ste urobili vy? Zdrhli by ste? Postavili by ste sa na stranu ruska? Alebo by ste zostali doma a postavili sa proti okupantom?
Ja mám v tejto otázke jasno. A kto nechce čakať na deň, keď by sa podobná otázka prestala riešiť na Facebooku a začala riešiť pred vlastným domom, môže pomáhať už dnes tým, ktorí ruskej armáde čelia priamo.
Nemusíte mať uniformu ani pušku. Môžete napríklad pomôcť obrancom Ukrajiny dostať ďalší dron.
Pošlime obrancom Ukrajiny ďalší dron.
Lebo vojna sa najlepšie zastavuje tam, kde už dnes prebieha — nie až vtedy, keď sa posunie bližšie k nám.
Ďakujeme
Nezlomní – Jana a Marcel