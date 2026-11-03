utorok, 3. november, 2026 |  Meniny má Hubert
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
3. nov 2026 o 06:47
Prečítané: 621x

Oni by nebojovali proti okupantom. Oni by sa k nim pridali

Nie je to obraz celého Slovenska. Ale už len to, že takíto ľudia medzi nami žijú, mrazí.

Marcel Rebro
Marcel Rebro Prémiový bloger
Oni by nebojovali proti okupantom. Oni by sa k nim pridali
Písmo: A- | A+
Diskusia  (6)

Kým náš sused bojuje o holú existenciu, jeho mestá ničia rakety a drony a ľudia tam platia za obranu svojej krajiny krvou, u nás si časť tupej lúzy spokojne vypisuje, že keby prišla vojna, postavili by sa na stranu ruska. Nie že by sa schovali. Nie že by odmietli bojovať. Oni by sa pridali k agresorovi.

Celé to pochádza z akejsi „ankety“ v jednej z proruských skupín. Jej výpovedná hodnota je, samozrejme, prakticky nulová. Nie je to žiadny reprezentatívny prieskum a nič nevypovedá o tom, čo si myslí Slovensko. Napriek tomu človeka zamrazí, keď číta, čo sú niektorí naši spoluobčania schopní napísať.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Stačí čítať: „K rusku.“ „Pridám sa k rusku.“ „Budem po boku ruska.“ „Proti rusku nikdy bojovať nebudem.“ A toto nepíšu anonymné účty niekde z Moskvy. Píšu to ľudia, ktorí žijú medzi nami, využívajú bezpečnosť Slovenska, ochranu NATO a všetky výhody krajiny, ktorú by podľa vlastných slov boli ochotní hodiť cez palubu pri prvom probléme. A len v tejto jednej „ankete“ ich boli stovky.

NATO alebo rusko?

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
  Zobraziť galériu (4 obrázkov)

Je samozrejmé, že sú to najmä obývačkoví hrdinovia. Majú silné reči na Facebooku, ale keby prišlo na lámanie chleba, zasrali by sa až za uši. Ak by sa dovtedy nestrelili do vlastnej nohy. Oveľa desivejšie je, koľkí z nich by sa zrazu premenili na ochotných kolaborantov a udavačov, ktorí by za povestný tanier polievky ukazovali prstom na vlastných susedov a spoluobčanov. Naše dejiny nám už neraz ukázali, kam až dokáže zájsť ľudská zbabelosť, keď sa spojí so servilnosťou voči moci.

SkryťVypnúť reklamu

Nech je to akokoľvek, už len to, čo sa týmto úbožiakom preháňa v ich tupých hlavách, ma desí.

A tak mám jednu otázku aj pre vás: Čo by ste urobili vy? Zdrhli by ste? Postavili by ste sa na stranu ruska? Alebo by ste zostali doma a postavili sa proti okupantom?

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Ja mám v tejto otázke jasno. A kto nechce čakať na deň, keď by sa podobná otázka prestala riešiť na Facebooku a začala riešiť pred vlastným domom, môže pomáhať už dnes tým, ktorí ruskej armáde čelia priamo.

Nemusíte mať uniformu ani pušku. Môžete napríklad pomôcť obrancom Ukrajiny dostať ďalší dron.

Pošlime obrancom Ukrajiny ďalší dron.

https://donio.sk/drony-pre-ua

SkryťVypnúť reklamu

Lebo vojna sa najlepšie zastavuje tam, kde už dnes prebieha — nie až vtedy, keď sa posunie bližšie k nám.

Ďakujeme
Nezlomní – Jana a Marcel

Marcel Rebro

Marcel Rebro
Prémiový bloger
  • Počet článkov:  333
    •  | 
  • Páči sa:  22 216x

Som fotograf na voľnej nohe, blogger, fundraiser, dobrovoľník v Ukrajine. Rád sa smejem. Aj cez slzy. Spolu s Janou Čavojskou sme založili OZ NEZLOMNÍ. Robíme to čo vieme a dokážeme a čo považujeme za dobré a potrebné. Zoznam autorových rubrík:  UkrajinaKomentárePríbehy fotografieReportážSmiech cez slzyBiely NenecRuský svet

SkryťVypnúť reklamu

Prémioví blogeri

Všetky články
Jana Čavojská

Jana Čavojská

30 článkov
Martin Bača

Martin Bača

99 článkov
Dušan Koniar

Dušan Koniar

798 článkov
Karol Galek

Karol Galek

131 článkov
Anna Brawne

Anna Brawne

126 článkov
Věra Tepličková

Věra Tepličková

1,269 článkov
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
reklama
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu