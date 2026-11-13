Ovečkin chce len hrať. Aj deväťročný Hordij by chcel. Nebude. Zabili ho rusi.

Mal len deväť rokov. Volal sa Hordij Udovyčenko. Miloval hokej. Ľad, korčule, hokejku, spoluhráčov a tréningy. Bol jedným z tisícov malých chlapcov, ktorí snívajú svoje veľké hokejové sny. Možno sa raz chcel stať profesionálnym hokejistom. Možno reprezentovať Ukrajinu. Možno hrať v NHL. Nevieme. A už sa to nikdy nedozvieme.
V noci zo 6. na 7. marca 2026 zasiahla ruská raketa obytný dom v Charkive. Hordij pri útoku zahynul spolu so svojou mamou Olenou, učiteľkou na základnej škole, ktorú navštevoval aj jej syn. Obyčajná mama a jej obyčajný malý syn. Dvaja ľudia, ktorí nikomu nič neurobili.
Hordij už nikdy nevykorčuľuje na ľad. Nikdy nestrelí ďalší gól. Nikdy sa nevráti z tréningu domov, aby mame porozprával, ako sa mu darilo. Pretože niekto v Moskve rozhodol, že Ukrajina nemá právo slobodne existovať.
A Hordij nie je jediný. rusi v Ukrajine zabíjajú civilistov každý deň. Ženy, deti, starcov. Učiteľov, lekárov, robotníkov, dôchodcov. Rakety a drony dopadajú na obytné domy, nemocnice a školy. Zomierajú ľudia, ktorých jediným „previnením“ bolo, že žili vo vlastnej krajine.
Zatiaľ čo ruské rakety zabíjajú ukrajinské deti, ruskí športovci sa dožadujú práva reprezentovať krajinu, ktorá ich zabíja.
Z úst ruských politikov, športovcov a ich obhajcov stále počúvame tú istú obohranú pesničku. Politika do športu nepatrí! Šport má spájať, nie rozdeľovať! Športovci predsa za vojnu nemôžu!
Naozaj?
Šport bol odjakživa jedným z najsilnejších propagandistických nástrojov diktatúr. Nacisti využili olympijské hry v Berlíne v roku 1936 na prezentáciu svojej údajnej nadradenosti. Sovietsky zväz desaťročia používal športové úspechy ako dôkaz predností komunistického systému. A putinovo rusko robí presne to isté. Medaila je dôkazom veľkosti štátu a víťazný športovec hrdinom, ktorého majú obdivovať milióny občanov.
Starorímske „chlieb a hry“ v modernom kabáte. Dajte ľuďom zábavu, hrdinov, medaily a dôvod na národnú hrdosť. Nech obdivujú víťazov a priveľmi nepremýšľajú o tom, čo robia ich vládcovia. Šport sa tak stáva výkladnou skriňou režimu a jedným z jeho najúčinnejších marketingových nástrojov.
Práve teraz sa rozhoduje, či sa ruskí hokejisti vrátia na majstrovstvá sveta. Sedem krajín odmietlo podpísať upravený program juniorských MS, do ktorého Medzinárodná hokejová federácia po rozhodnutí športovej arbitráže zaradila rusko. Boli to Rakúsko, Česko, Dánsko, Fínsko, Lotyšsko, Nórsko a Švédsko. Aj Švajčiarsko odmietlo hrať proti ruskej reprezentácii. Podľa zverejnených informácií boli ochotné upravený program podpísať iba dve krajiny – USA a Slovensko.
Áno, Slovensko.
Na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja stojí Miroslav Šatan. Niekdajší skvelý hokejista, majster sveta, legenda slovenského hokeja. Zatiaľ čo predstavitelia iných zväzov dokázali jasne povedať, že proti reprezentácii agresora hrať nechcú, slovenský zväz pod jeho vedením sa zmohol na vyhlásenie, že rešpektuje rozhodnutie arbitráže a čaká na ďalší postup IIHF.
Tu sa dostávame k jednému z najväčších problémov nášho vnímania športu. Z úspešných športovcov si automaticky vyrábame morálne autority. Presne tento mechanizmus celé desaťročia využívajú aj diktatúry.
Lenže to, že niekto dokáže behať rýchlejšie než ostatní, lepšie korčuľovať, strieľať góly alebo šikovnejšie mávať hokejkou, ešte vôbec neznamená, že je dobrým človekom. Znamená to len toľko, že je v konkrétnom športe lepší než ostatní. Nič viac a nič menej. Napokon ani špičkový vedec, lekár či učiteľ nemusí byť morálnou autoritou. Odborná výnimočnosť nie je automaticky zárukou charakteru.
Šatanovi nikto nevezme jeho góly, medaily ani zásluhy o slovenský hokej. Ale žiadna z jeho medailí ho nezbavuje zodpovednosti za postoje a rozhodnutia, ktoré dnes spoluvytvárajú obraz slovenského športu.
No a potom je tu Alexander Ovečkin. Jeden z najlepších hokejistov histórie. Človek, ktorý sa netají podporou putina a v minulosti sa zapojil do jeho politickej propagácie. Teraz, keď sa rozhoduje o návrate ruských reprezentácií, vyhlasuje:
„My chceme len hrať.“
Vážne? Len hrať? Ako keby reprezentovať rusko na medzinárodnom športovom podujatí bolo to isté ako ísť si s kamarátmi zahrať hokej na zamrznutý rybník. Ako keby krajina, ktorej dres chcú obliekať, neviedla útočnú vojnu proti svojmu susedovi.
Ovečkin dokonca odmieta tvrdenie, že rusko môže športové úspechy zneužiť na propagandistické účely. Ten istý Ovečkin, ktorý sa sám zapojil do putinovej politickej kampane. To už nie je naivita. To je pokrytectvo.
V tom je celý ten obludný paradox.
Kým ruskí športovci požadujú právo reprezentovať svoju krajinu, ukrajinskí športovci namiesto prípravy na súťaže obliekajú vojenské uniformy. Namiesto tréningov bojujú proti okupantom. Namiesto medailí dostávajú vojenské vyznamenania. Mnohí posmrtne. Medzi padlými ukrajinskými športovcami sú olympionici, majstri sveta, boxeri, biatlonisti aj hokejisti.
Nikto netvrdí, že za každú ruskú raketu nesie osobnú zodpovednosť každý ruský hokejista. Ale reprezentovať vlastnú krajinu nie je to isté ako mať ruský pas. Reprezentácia je symbol štátu. A ak ten štát vedie agresívnu vojnu, jeho symboly nemožno od tejto vojny jednoducho oddeliť.
Politika do športu nepatrí? Tak potom prestaňte predstierať, že reprezentácia diktatúry je apolitická.
Alexander Ovečkin chce len hrať hokej. Aj deväťročný Hordij chcel. Lenže rusko a kolektívny putin ho zabilo.
A zatiaľ čo Ovečkin má pred sebou ďalšie zápasy a ruskí funkcionári bojujú o ďalšie medaily, Hordij už nikdy nenastúpi na ľad.
Pretože na rozdiel od hokejového zápasu sa život nedá odohrať znova.
Hordijovi už život vrátiť nedokážeme. Ale dokážeme pomôcť deťom, ktoré dnes žijú pod ruskými bombami a raketami. Pripravujeme 1 600 vianočných darčekov pre deti z Chersonu a Nikopola. Za 10 eur môžeme jednému z nich priniesť aspoň malý kúsok radosti a pocit, že naň svet nezabudol.
Ďakujeme.
Nezlomní – Jana a Marcel