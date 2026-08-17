Plochozemec Michal Shark objavil, že zatmenia dodržiavajú geometriu

Pred blížiacim sa zatmením Slnka zverejnil Michal Shark, známy český propagátor plochej Zeme, video, v ktorom upozorňuje na podľa neho „zaujímavú“ okolnosť: zatmenie Slnka nastáva pri nove a zatmenie Mesiaca pri splne. Zrejme v tom vidí čosi, čo stojí za zamyslenie. V skutočnosti však práve tým nechtiac demonštruje, ako presne funguje obyčajná geometria svetla a tieňa na guľatej Zemi.
Mesiac nie je žiarovka
Mesiac totiž nesvieti vlastným svetlom. To, čo na oblohe vidíme, je slnečné svetlo odrazené od jeho povrchu. Keď sa Mesiac dostane medzi Zem a Slnko, Slnko osvetľuje najmä tú jeho polovicu, ktorá je od nás odvrátená. Zo Zeme preto vidíme jeho tmavú stranu. Tomuto stavu hovoríme nov. A presne v tejto konfigurácii môže dôjsť k zatmeniu Slnka – Mesiac je medzi nami a Slnkom, takže ho môže zakryť. Nie je to podozrivá zhoda. Inak to geometricky ani nejde.
Pri zatmení Mesiaca je situácia opačná. Zem sa nachádza medzi Slnkom a Mesiacom a jej tieň dopadne na Mesiac. Lenže aby bola Zem medzi nimi, musí byť Mesiac na opačnej strane oblohy než Slnko. Jeho privrátená strana je preto tesne pred vstupom do zemského tieňa plne osvetlená. Čiže je spln. Znova žiadne kúzlo, žiadny trik ani dokonale načasované nebeské divadlo. Len tri telesá, svetlo a tieň.
A prečo teda nie je zatmenie každý mesiac?
Dráha Mesiaca je voči rovine obehu Zeme okolo Slnka naklonená približne o päť stupňov. Pri väčšine novov preto Mesiac zo Zeme zdanlivo prejde trochu nad alebo pod Slnkom a pri väčšine splnov zase zemský tieň Mesiac minie. Na zatmenie teda nestačí iba nov alebo spln. Mesiac musí byť zároveň blízko jedného z uzlov svojej dráhy, teda miesta, kde jeho obežná rovina pretína rovinu obehu Zeme. Preto platí: každé zatmenie Slnka nastáva pri nove, ale nie každý nov prináša zatmenie Slnka. Každé zatmenie Mesiaca nastáva pri splne, ale nie každý spln prináša zatmenie Mesiaca. To je celé veľké tajomstvo.
Muž, ktorý vysvetľoval vesmír kozmonautovi
Na Michalovi Sharkovi je fascinujúce, že to nie je jeho prvé stretnutie so základnou astronómiou. Pred časom sa zúčastnil debaty plochozemcov, v ktorej sa objavil aj Vladimír Remek – prvý československý kozmonaut a človek, ktorý Zem videl z obežnej dráhy vlastnými očami. Namiesto toho, aby skúsenosť človeka, ktorý bol vo vesmíre, aspoň pripustil ako zaujímavý údaj, Shark sa Remeka pýtal, či je ochotný prisahať, že tam skutočne bol. Debata sa dostala až k absurdnej požiadavke na prísahu na Bibliu. Remek jednoducho povedal, že vo vesmíre bol.
To však pri konšpiračnom uvažovaní nestačí. Problém totiž nie je nedostatok dôkazov, ale systém, v ktorom sa každý dôkaz automaticky stáva súčasťou sprisahania. Kozmonaut tvrdí, že videl guľatú Zem? Klame. Fotografie ukazujú guľatú Zem? Sú sfalšované. Satelity fungujú? Podvod. Zatmenia presne zodpovedajú pohybu troch guľových telies? Podozrivá zhoda.
Niekedy je zatmenie jednoducho zatmenie
A pritom práve zatmenia patria medzi najkrajšie ukážky toho, že na pochopenie sveta nepotrebujeme tajné dokumenty NASA ani slepú vieru v autority. Stačí baterka, dve lopty a trochu priestorovej predstavivosti. Slnko svieti. Mesiac svetlo odráža. Mesiac obieha Zem. Zem obieha Slnko. Keď sa ich polohy vhodne zoradia, jedno teleso vrhne tieň na druhé.
To, že zatmenie Slnka nastáva pri nove a zatmenie Mesiaca pri splne, teda nie je chyba v Matrixe. Je to približne rovnako záhadné ako zistenie, že keď sa postavíte medzi lampu a stenu, váš tieň sa objaví na stene. Ale ak človek dostatočne dlho hľadá sprisahanie, možno začne byť podozrivý aj ten tieň.
Kým plochozemci riešia bludy, v Ukrajine ide o životy
Kým u nás plochozemci riešia, či nie je podozrivé, že pri zatmení Slnka je Mesiac v nove, obrancovia v Ukrajine riešia podstatne reálnejšie problémy. Nad ich hlavami nelietajú geometrické záhady, ale ruské drony. A na rozdiel od Michala Sharka nepotrebujú vysvetliť, ako funguje tieň. Potrebujú vidieť nepriateľa skôr, než nepriateľ uvidí ich.
Preto zbierame na drony pre ukrajinských obrancov. Kým sa niekto môže celé hodiny zamýšľať nad tým, či je zatmenie ďalším dôkazom veľkého sprisahania, tam rozhodujú minúty, metre a oči vo vzduchu. Ak chcete riešiť skutočný problém namiesto vymysleného, pomôžte nám dostať ďalší dron tam, kde môže zachrániť život.
Ďakujeme
Nezlomní - Jana a Marcel