pondelok, 17. august, 2026 |  Meniny má Milica
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
15. aug 2026 o 09:44
Prečítané: 575x

Plochozemec Michal Shark objavil, že zatmenia dodržiavajú geometriu

V zatmeniach vidí Michal Shark podozrivú zhodu. Paradoxne však opisuje presne to, čo vyplýva z geometrie guľatej Zeme, Mesiaca a Slnka.

Marcel Rebro
Marcel Rebro Prémiový bloger
Plochozemec Michal Shark objavil, že zatmenia dodržiavajú geometriu
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Pred blížiacim sa zatmením Slnka zverejnil Michal Shark, známy český propagátor plochej Zeme, video, v ktorom upozorňuje na podľa neho „zaujímavú“ okolnosť: zatmenie Slnka nastáva pri nove a zatmenie Mesiaca pri splne. Zrejme v tom vidí čosi, čo stojí za zamyslenie. V skutočnosti však práve tým nechtiac demonštruje, ako presne funguje obyčajná geometria svetla a tieňa na guľatej Zemi.

Mesiac nie je žiarovka

Mesiac totiž nesvieti vlastným svetlom. To, čo na oblohe vidíme, je slnečné svetlo odrazené od jeho povrchu. Keď sa Mesiac dostane medzi Zem a Slnko, Slnko osvetľuje najmä tú jeho polovicu, ktorá je od nás odvrátená. Zo Zeme preto vidíme jeho tmavú stranu. Tomuto stavu hovoríme nov. A presne v tejto konfigurácii môže dôjsť k zatmeniu Slnka – Mesiac je medzi nami a Slnkom, takže ho môže zakryť. Nie je to podozrivá zhoda. Inak to geometricky ani nejde.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Pri zatmení Mesiaca je situácia opačná. Zem sa nachádza medzi Slnkom a Mesiacom a jej tieň dopadne na Mesiac. Lenže aby bola Zem medzi nimi, musí byť Mesiac na opačnej strane oblohy než Slnko. Jeho privrátená strana je preto tesne pred vstupom do zemského tieňa plne osvetlená. Čiže je spln. Znova žiadne kúzlo, žiadny trik ani dokonale načasované nebeské divadlo. Len tri telesá, svetlo a tieň.

A prečo teda nie je zatmenie každý mesiac?

Dráha Mesiaca je voči rovine obehu Zeme okolo Slnka naklonená približne o päť stupňov. Pri väčšine novov preto Mesiac zo Zeme zdanlivo prejde trochu nad alebo pod Slnkom a pri väčšine splnov zase zemský tieň Mesiac minie. Na zatmenie teda nestačí iba nov alebo spln. Mesiac musí byť zároveň blízko jedného z uzlov svojej dráhy, teda miesta, kde jeho obežná rovina pretína rovinu obehu Zeme. Preto platí: každé zatmenie Slnka nastáva pri nove, ale nie každý nov prináša zatmenie Slnka. Každé zatmenie Mesiaca nastáva pri splne, ale nie každý spln prináša zatmenie Mesiaca. To je celé veľké tajomstvo.

SkryťVypnúť reklamu

Muž, ktorý vysvetľoval vesmír kozmonautovi

Na Michalovi Sharkovi je fascinujúce, že to nie je jeho prvé stretnutie so základnou astronómiou. Pred časom sa zúčastnil debaty plochozemcov, v ktorej sa objavil aj Vladimír Remek – prvý československý kozmonaut a človek, ktorý Zem videl z obežnej dráhy vlastnými očami. Namiesto toho, aby skúsenosť človeka, ktorý bol vo vesmíre, aspoň pripustil ako zaujímavý údaj, Shark sa Remeka pýtal, či je ochotný prisahať, že tam skutočne bol. Debata sa dostala až k absurdnej požiadavke na prísahu na Bibliu. Remek jednoducho povedal, že vo vesmíre bol.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

To však pri konšpiračnom uvažovaní nestačí. Problém totiž nie je nedostatok dôkazov, ale systém, v ktorom sa každý dôkaz automaticky stáva súčasťou sprisahania. Kozmonaut tvrdí, že videl guľatú Zem? Klame. Fotografie ukazujú guľatú Zem? Sú sfalšované. Satelity fungujú? Podvod. Zatmenia presne zodpovedajú pohybu troch guľových telies? Podozrivá zhoda.

SkryťVypnúť reklamu

Niekedy je zatmenie jednoducho zatmenie

A pritom práve zatmenia patria medzi najkrajšie ukážky toho, že na pochopenie sveta nepotrebujeme tajné dokumenty NASA ani slepú vieru v autority. Stačí baterka, dve lopty a trochu priestorovej predstavivosti. Slnko svieti. Mesiac svetlo odráža. Mesiac obieha Zem. Zem obieha Slnko. Keď sa ich polohy vhodne zoradia, jedno teleso vrhne tieň na druhé.

To, že zatmenie Slnka nastáva pri nove a zatmenie Mesiaca pri splne, teda nie je chyba v Matrixe. Je to približne rovnako záhadné ako zistenie, že keď sa postavíte medzi lampu a stenu, váš tieň sa objaví na stene. Ale ak človek dostatočne dlho hľadá sprisahanie, možno začne byť podozrivý aj ten tieň.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
reklama

Kým plochozemci riešia bludy, v Ukrajine ide o životy

Kým u nás plochozemci riešia, či nie je podozrivé, že pri zatmení Slnka je Mesiac v nove, obrancovia v Ukrajine riešia podstatne reálnejšie problémy. Nad ich hlavami nelietajú geometrické záhady, ale ruské drony. A na rozdiel od Michala Sharka nepotrebujú vysvetliť, ako funguje tieň. Potrebujú vidieť nepriateľa skôr, než nepriateľ uvidí ich.

Preto zbierame na drony pre ukrajinských obrancov. Kým sa niekto môže celé hodiny zamýšľať nad tým, či je zatmenie ďalším dôkazom veľkého sprisahania, tam rozhodujú minúty, metre a oči vo vzduchu. Ak chcete riešiť skutočný problém namiesto vymysleného, pomôžte nám dostať ďalší dron tam, kde môže zachrániť život.

https://donio.sk/drony-pre-ua

Ďakujeme

Nezlomní - Jana a Marcel

Marcel Rebro

Marcel Rebro
Prémiový bloger
  • Počet článkov:  302
    •  | 
  • Páči sa:  19 130x

Som fotograf na voľnej nohe, blogger, fundraiser, dobrovoľník v Ukrajine. Rád sa smejem. Aj cez slzy. Spolu s Janou Čavojskou sme založili OZ NEZLOMNÍ. Robíme to čo vieme a dokážeme a čo považujeme za dobré a potrebné. Zoznam autorových rubrík:  UkrajinaKomentárePríbehy fotografieReportážSmiech cez slzyBiely NenecRuský svet

SkryťVypnúť reklamu

Prémioví blogeri

Všetky články
INEKO

INEKO

118 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

305 článkov
Karol Galek

Karol Galek

128 článkov
Vladimír Rudl

Vladimír Rudl

114 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Iveta Rall

Iveta Rall

91 článkov
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
reklama
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu