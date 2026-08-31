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31. aug 2026 o 08:07
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Prauda o Murovi, alebo keď sa ti popletú noty z Kremľa

Keď máš na každú tému pripravenú správnu propagandistickú odpoveď, môže sa stať malá nehoda: popletieš si adresáta. A z 19-ročného Mura razom vznikne Sulík, Matovič, Šimečka, Naď aj Drdul v jednej osobe.

Marcel Rebro
Marcel Rebro Prémiový bloger
Prauda o Murovi, alebo keď sa ti popletú noty z Kremľa
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Všimli sme si, že naši názoroví oponenti, hovorovo nazývaní aj dezoláti, fungujú podľa istých stereotypov. Ich reakcie majú spoločný modus operandi. Na konkrétnu vec často nereagujú tým, či je dobrá alebo zlá, ale vytiahnu úplne inú tému, ktorú majú zjavne pripravenú v zásobníku.

Organizujeme tábor pre deti z Ukrajiny? A čo robíte pre naše deti?

Zbierame peniaze na pomoc vnútorne presídleným obyvateľom Ukrajiny? A čo ste spravili pre Palestínu?

Dodávame drony obrancom Ukrajiny? A ako ste pomáhali, keď USA bombardovali Juhosláviu?

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Podporujeme Fumiho, ktorý varí pre obyvateľov Charkiva? A kto sa postará o našich bezdomovcov?

Dodávame protidronové skenery dobrovoľníkom v prifrontových oblastiach? A ako ste pomáhali deťom z DoMbasu, ktoré Ukrajinci osem rokov zabíjali za to, že hovorili po rusky?

Človek až nadobudne pocit, že na jednotlivé situácie existuje hotový manuál odpovedí. Často sú si podobné nielen obsahom, ale dokonca slovníkom a skladbou viet, akoby ich písal jeden človek a ostatní ich len kopírovali.

No a potom sa občas prihodí nehoda.

Teta Mária si zrejme ráno nezobrala tabletky a pomýlila si jednotlivé kartičky a všetky propagandistické sračky vysypala naraz na jedného človeka. Výsledkom je pozoruhodný politický guláš, v ktorom sa z 19-ročného študenta Mura, ktorý sa „previnil“ najmä tým, že písal kriedou na chodník a podpichol Tibora Gašpara, stane človek zodpovedný za prakticky všetky údajné „opozičné kauzy“ posledného desaťročia.

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Muro podľa tety prechľastal 600-tisíc v Dubaji, čiže je zrejme Richard Sulík. Zároveň rozkrádal milióny počas covidu, zatváral ľudí do karantény a terorizoval národ, takže v sebe evidentne spája Matoviča, Krajčího aj Mikasa.

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Popritom už desiatky rokov vykráda štátny rozpočet cez mimovládky, čo je pri devätnásťročnom človeku obzvlášť úctyhodný výkon – začať musel dávno pred vlastným narodením. Potom pravidelne chodí do Bruselu „brojiť proti Slovensku“, takže je trochu Šimečka.

Následne sa zmení na Naďa s Hegerom a rozdáva Zelenskému vojenskú techniku. A aby toho nebolo málo, na záver ešte dostane na krk kauzu exposlanca Dominika Drdula a „malých detí“.

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Takže podľa tejto diagnózy Muro nie je jeden človek. Je to Sulík, Matovič, Krajčí, Mikas, Šimečka, Naď, Heger a Drdul natlačení do jedného devätnásťročného študenta.

Presne toto sa stane, keď máte na všetko pripravenú odpoveď, ale zabudnete si skontrolovať, komu ju práve posielate. Alebo jednoduchšie: keď sa vám popletú noty z Kremľa a celý spevník odspievate na jedného Mura.

Marcel Rebro

Marcel Rebro
Prémiový bloger
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Som fotograf na voľnej nohe, blogger, fundraiser, dobrovoľník v Ukrajine. Rád sa smejem. Aj cez slzy. Spolu s Janou Čavojskou sme založili OZ NEZLOMNÍ. Robíme to čo vieme a dokážeme a čo považujeme za dobré a potrebné. Zoznam autorových rubrík:  UkrajinaKomentárePríbehy fotografieReportážSmiech cez slzyBiely NenecRuský svet

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