Je to číslo, ktoré si človek len ťažko dokáže predstaviť. Podľa ukrajinského generálneho štábu zaznamenala ruská armáda za prvých 25 novembrových dní 55 629 padlých a ranených vojakov. Už päť dní pred koncom mesiaca tak prekonala predchádzajúci rekord z októbra.
Pre lepšiu predstavu – je to viac, ako má Trenčín obyvateľov. Predstav si celé krajské mesto. Všetkých jeho obyvateľov. Približne toľko ľudí predstavujú hlásené personálne straty ruskej armády za necelé štyri týždne.
V priemere 2 225 padlých a ranených denne. Takmer 93 za hodinu. Viac ako jeden a pol za minútu. Každých 39 sekúnd jeden.
Tridsaťdeväť sekúnd. To je približne čas, za ktorý vypiješ šálku espressa, zaviažeš si šnúrky na topánkach, umyješ si ruky alebo sa desaťkrát pokojne nadýchneš. Bežné okamihy nášho každodenného života. A počas každého takého krátkeho okamihu pribudne ďalší padlý alebo ranený ruský vojak.
Dvadsaťštyri hodín denne. Aj keď obeduješ, pozeráš televíziu alebo spíš. Za osem hodín tvojho spánku je to v priemere ďalších 742 padlých a ranených.
Samozrejme, ide o odhady ukrajinského generálneho štábu, ktoré neboli nezávisle potvrdené. Ani zďaleka však nevystihujú všetko ľudské utrpenie, ktoré táto vojna spôsobuje. Nie sú v nich ukrajinské deti zabité ruskými raketami, civilisti zranení pri útokoch dronov ani rodiny, ktoré prišli o svojich najbližších.
Taká je cena putinovej dobyvačnej vojny. A pritom stačí jediný rozkaz z Kremľa – stiahnuť ruské vojská z Ukrajiny.
Kým putin posiela vlastných ľudí na smrť a terorizuje a zabíja nevinných civilistov v Ukrajine, my pomáhame ľudské životy zachraňovať.
Pomôž nám zabezpečiť zdravotnícke vybavenie a osobnú ochranu pre ukrajinských medikov, ktorí každý deň riskujú vlastné životy, aby zachránili životy iných.
Ďakujeme
Nezlomní – Jana a Marcel
Zdroj štatistických údajov:
https://united24media.com/war-in-ukraine/russia-is-losing-93-troops-every-hour-as-november-sets-a-new-wartime-record-24727