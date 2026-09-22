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22. sep 2026 o 07:14
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Ruské mŕtvoly pochodujú vo vlnách

Ruská taktika stojí na jednoduchom princípe: posielať ďalších a ďalších ľudí, kým sa niekto nepretlačí cez obranu. Ukrajinské prieskumné drony ich musia nájsť skôr.

Marcel Rebro
Marcel Rebro Prémiový bloger
Ruské mŕtvoly pochodujú vo vlnách
Stanovisko riadenia prieskumných dronov (Zdroj: Marcel Rebro)
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To, že russi vysielajú vojakov – spravidla takých, ktorí sa dopustili disciplinárnych priestupkov, pokúsili sa dezertovať alebo odmietli ísť do útoku – na samovražedné misie, je známa vec. Často sú neozbrojení, len s protitankovou mínou alebo inou náložou, opití či zdrogovaní a s jednoduchým príkazom: dones nálož na ukrajinské pozície, odisti ju a ak sa vrátiš, bude ti odpustené.

Že tá nálož nemá žiadny časovač, je už len detail. Typický russký detail.

S príchodom jesene sa intenzita útokov tohto typu zvyšuje. Agresori sa snažia využiť posledné obdobie, keď sú ich samovražední útočníci, nazývaní aj „oslíci“, ešte ako-tak maskovaní posledným lístím – „zelienkou“.

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Keď prieskumník identifikuje nepriateľa, oznámi jeho súradnice na štáb a ten vyšle FPV alebo bombardovací dron. Práca prieskumného dronu sa tým ale ani zďaleka nekončí.

Prieskumný dron identifikoval ruského vojaka
Prieskumný dron identifikoval ruského vojaka 

„Musíme ho sledovať až do príletu útočného dronu a odovzdávať korekcie jeho polohy pilotovi FPV dronu. Ak nie je nepriateľ opitý alebo sfetovaný, často sa po tom, čo zistí, že ho zbadal prieskumný dron, snaží ujsť alebo zamaskovať v teréne,“ vysvetľuje Igor z roty Arkan, 108. bataliónu 10. samostatnej horskej útočnej brigády Edelweiss.

Nepriateľ spozoroval dron a pokúša sa uniknúť
Nepriateľ spozoroval dron a pokúša sa uniknúť 

Štáb aj navigátor operátora – šturman – sledujú, ktorým smerom sa útočník pohybuje a kde sa skrýva. Zábery zo všetkých dronov, ktoré sú na konkrétnom úseku vo vzduchu, sú v reálnom čase dostupné na štábe, ďalších pracoviskách aj bojových pozíciách.

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Pracovisko koordinátora dronových činností
Pracovisko koordinátora dronových činností  (zdroj: Marcel Rebro)

„Rovnako ako štáb a navigátor pilota útočného dronu vidia zábery z nášho dronu, vidíme aj my, kam letí FPVčka, a môžeme pilota korigovať. Nemôžeme protivníka spustiť z očí ani na okamih. Ak niekam zalezie, visíme nad ním a čakáme, kým sa znova nepohne. Ak nášmu prieskumnému dronu dochádzajú baterky, vyšleme druhý a navzájom si ho odovzdajú,“ opisuje Igor prácu operátorov prieskumných dronov.

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Prieskumný dron presne lokalizuje úkryt nepriateľa
Prieskumný dron presne lokalizuje úkryt nepriateľa 

Takto to pokračuje až do okamihu, keď útočný dron priletí na miesto. Ak je nepriateľ skrytý, šturman potvrdí jeho úkryt podľa záberov z prieskumného dronu a FPV dron vykoná útok.

„Je veľmi dôležité, aby sme si naozaj presne odovzdali informácie o úkryte nepriateľa. Nestačí povedať ‚rozkvitnutý strom pri ceste‘, ak je jar a kvitne všetko naokolo,“ smeje sa Igor. „Keď navigátor sleduje stream z nášho dronu, vie úplne presne, kde sa protivník skrýva.“

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Útočný dron prilieta na miesto, navigátor verifikuje cieľ
Útočný dron prilieta na miesto, navigátor verifikuje cieľ 

Prieskumný dron ostáva na svojej pozícii aj počas útoku. Verifikuje zásah a zničenie nepriateľa.

Zásah nepriateľa z pohľadu prieskumného dronu
Zásah nepriateľa z pohľadu prieskumného dronu 

„Toto je veľmi dôležité. Nestačí, že sme videli bum-bach. Musíme vizuálne overiť, či bol cieľ naozaj zničený. Často sa stáva, že jeden zásah nestačí. Hlavne ak nezasiahne priamo a útočník je pod vplyvom. Otrasie sa a pokračuje ďalej, akoby sa nič nestalo. Niekedy máme naozaj pocit, že proti nám vysielajú humanoidných robotov. Pritom sú to len ožratí alebo zdrogovaní zúfalci,“ opisuje náš kamarát krutú realitu vojny.

V našom prípade stačil jeden zásah FPV dronom. Navyše intenzita výbuchu, ktorá výrazne prevyšovala veľkosť nálože samotného dronu, potvrdila, že to bol kamikadze „oslík“ nesúci v batohu mínu, ktorou mal „denacifikovať“ obrancov Ukrajiny.

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Tentoraz ale nálož denacifikovala agresora. Na dve časti.

Denacifikovaný nepriateľ
Denacifikovaný nepriateľ 

Russi však prichádzajú aj s novou taktikou.

„Vysielajú oslíkov vo vlnách. Neznamená to, že vo veľkých skupinách. Stále po jednom, ale v jednom čase na veľkej šírke frontu. Po krátkom čase príde ďalšia várka,“ vysvetľuje Igor. „Táto ich taktika je jednoduchá. Snažia sa preťažiť našu obranu, najmä prieskumné drony, ktoré nepriateľa vyhľadávajú.“

Prieskumné drony nie sú, na rozdiel od útočných kamikadze FPV dronov, určené na jedno použitie. Nie sú však ani „nesmrteľné“. Ich životnosť sa na fronte ráta maximálne v týždňoch, niekedy v dňoch. Russi ich zostreľujú, rušia signál a útočia na ne vlastnými FPVčkami.

Príprava prieskumného dronu na štart
Príprava prieskumného dronu na štart (zdroj: Marcel Rebro)

Bez prieskumných dronov sú obrancovia Ukrajiny ako bez očí. Ak útočníka nevidia, nemôžu naňho reagovať a russi po jednom alebo v malých skupinkách prenikajú stále ďalej.

„Voláme to presakovanie. Vyšlú dvoch-troch. Ak aj dvaja po ceste zomrú, jeden sa niekam dostane. Aj keď je zranený, zakope sa, oznámi svoju polohu a čaká. Potom sa k nemu dostane druhý, tretí. To je už útočná skupina. Tá vyrazí ďalej. Takto to ide dokola. Likvidujeme ich priebežne, ale nestačí to. Posielajú ďalších a ďalších. Ľudský život pre nich nemá cenu. Zahlcujú našu obranu masou pochodujúcich mŕtvol,“ povedal nám Buď, veliteľ 1. bataliónu bezpilotných prostriedkov 12. brigády špeciálneho určenia AZOV.

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Po „voľbách“ v rusku mnohí očakávajú nejakú formu ďalšej mobilizácie. Putin ju, samozrejme, popiera. Kto však pozná ruskú politickú rétoriku, vie, akú váhu má takéto „nie“.

Potkan z Kremľa potrebuje nutne doplniť zásoby potravy pre drony.

Bude to náročné, ale my vieme, čo máme robiť. Dodať ďalšie prieskumné drony našim kamarátom. Dať im oči na oblohe a chrániť tak ich životy.

https://donio.sk/drony-pre-ua

Ďakujeme!

Nezlomní - Jana a Marcel

Marcel Rebro

Marcel Rebro
Prémiový bloger
  • Počet článkov:  319
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Som fotograf na voľnej nohe, blogger, fundraiser, dobrovoľník v Ukrajine. Rád sa smejem. Aj cez slzy. Spolu s Janou Čavojskou sme založili OZ NEZLOMNÍ. Robíme to čo vieme a dokážeme a čo považujeme za dobré a potrebné. Zoznam autorových rubrík:  UkrajinaKomentárePríbehy fotografieReportážSmiech cez slzyBiely NenecRuský svet

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