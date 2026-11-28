Ruská armáda láme jeden rekord za druhým. A ruská propaganda sa nám snaží vysvetliť, že Ukrajina vlastne prehráva. Na to, aby ste pochopili absurdnosť jej argumentov, stačí matematika zo základnej školy.
Trump svojho času povedal Zelenskému, že nemá v rukách karty. Zato teraz ide karta jeho priateľovi putinovi. Priateľovi – tak ho označil samotný americký prezident.
Ruská armáda láme jeden rekord za druhým. V októbri podľa údajov ukrajinského generálneho štábu prišla o 54 400 vojakov. Rekord nevydržal ani mesiac. Za prvých 25 novembrových dní zaznamenala nový – 55 629 padlých a ranených. A to sa november ešte neskončil. Ide o údaje ukrajinskej strany, ktoré zatiaľ neboli nezávisle potvrdené.
A čo na to ruská propaganda? Jej hovnomety nemajú presvedčivé protiargumenty, a tak strieľajú čoraz redšie exkrementy. Raz nám vysvetľujú, ako už desiatykrát dobyli tú istú dedinku kdesi na Donbase, inokedy má byť dôkazom ukrajinskej porážky pomer repatriovaných tiel ukrajinských a ruských vojakov.
Snažia sa presvedčiť verejnosť, že keď rusi vracajú Ukrajincom viac tiel padlých vojakov, logicky musia mať Ukrajinci aj vyššie straty. A naša rusofilná lúza im to žerie aj s navijakom.
Uniká im pritom elementárna logika.
Predstavme si hypotetickú situáciu. Ak v boji padne 100 ukrajinských a 300 ruských vojakov a bojisko zostane pod kontrolou rusov, tí si svojich 300 tiel odvezú a Ukrajine odovzdajú 100. Ukrajina im neodovzdá ani jedno, pretože žiadne nemá.
Podľa logiky ruskej propagandy by teda v tomto prípade Ukrajinci prišli o sto vojakov a rusi o jediného nie. V skutočnosti by pritom boli ruské straty trojnásobné.
Počet repatriovaných tiel totiž nie je štatistikou počtu padlých. Je údajom o počte odovzdaných tiel. Z počtu repatriovaných tiel teda nemožno vyvodiť, ktorá strana má vyššie straty, nieto ešte určiť ich pomer. Na pochopenie rozdielu netreba byť vojenským analytikom.
Na ukončenie tejto vojny pritom netreba kartového génia, svetového mierotvorcu ani ďalší rekord v počte padlých a ranených. Stačí jediný rozkaz z Kremľa – stiahnuť ruské vojská z Ukrajiny.
Karty má v rukách putin. A každý ďalší deň vojny je jeho rozhodnutím. Kým Kremeľ posiela ďalších vojakov do vojny, my môžeme pomôcť zachraňovať životy ľudí, ktorí sa o túto vojnu neprosili.
Prieskumný dron dokáže odhaliť a pomôže ukončiť pobyt okupanta v Ukrajine, skôr ako stihne napáchať škody:
Ďakujeme
Nezlomní - Jana a Marcel
Zdroj:
https://united24media.com/war-in-ukraine/russia-is-losing-93-troops-every-hour-as-november-sets-a-new-wartime-record-24727