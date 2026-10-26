Rusko im zobralo domov. My im chceme priniesť Vianoce

Baba Ľubov z Pokrovskeho sa stará o dve vnučky. Milana má 12 rokov. Žeňka má 30 a je pripútaná na lôžko.
Keď sme k nim raz prišli, na ich malom domčeku na brehu Kachovskej priehrady nezostalo ani jediné celé okno.
„Padla nám sem na ulicu ruská mína. Okná vytrepalo, ale všetko sklo popadalo mimo postele, na ktorej ležala vnučka. Boh nás ochraňuje pred ruským zlom,“ povedala nám baba Ľubov.
Tak vyzerá život civilistov na ukrajinskom brehu Dnipra oproti Rusom. Žiadny front. Žiadne ukrajinské zákopy. Vypustená priehrada a kilometre bahna robia peší útok prakticky nemožným. Napriek tomu si Rusi z Nikopola a okolitých dedín urobili strelnicu.
Strieľajú na starcov. Na ženy. Na deti. Na sanitky. Na autá, ktoré odvážajú civilistov do bezpečia.
Nakoniec sa ruský teror stal neúnosným. Baba Ľubov, Milana, imobilná Žeňka a desiatky ďalších museli svoje domovy opustiť. Pastor Roman, jeho manželka Inna a dobrovoľníci z farnosti ich v noci odvážali do dedín, kam ruské kamikadze FPV drony zatiaľ nedoletia v takom množstve.
Utekali narýchlo. Len s tým, čo dokázali vziať do rúk. Pretože aj na autá evakuujúce civilistov Rusi útočili dronmi.
Rusko im zobralo domov. My im ho vrátiť nedokážeme.
Dokázali sme však pomôcť s tým najnutnejším. Vďaka ľuďom zo Slovenska sme im zabezpečili postele, matrace, deky, potraviny, hygienu a základné veci.
Teraz prichádzajú Vianoce.
Rusko im prinieslo bomby, rozbité okná, drony a útek z vlastného domu. My im chceme priniesť darčeky, sladkosti, jedlo, mydlo, prací prášok a plienky pre Žeňku.
Nie sú to luxusné veci. Pre nás možno úplne obyčajné. Pre babu Ľubov a jej vnučky však môžu znamenať, že uprostred toho všetkého budú mať aspoň na chvíľu normálne Vianoce.
Tento rok ich navštívime už tretíkrát.
Pomôžte nám ukázať im, že kým jeden sused im posiela bomby a drony, zo Slovenska môžu prísť ľudia, ktorí im pošlú trochu dobra.
Prispieť môžete tu:
https://donio.sk/vianoce2026
Ďakujeme.
Nezlomní – Jana a Marcel