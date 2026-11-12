Ruský troll ťa nemusí presvedčiť. Stačí, keď ťa vyčerpá

Štve ťa osud detí v Chersone? Nedokážeš sa nečinne pozerať utrpeniu detí v Nikopole? Zdieľal si príspevok o zbierke na vianočné darčeky? Ďakujeme. Pomohol si dobru. Lenže do minúty pristála pod tvojím príspevkom otázka: „A čo deti v Palestíne?“ Od človeka, ktorého nepoznáš. V profile kvetinky, mačičky a slovenská vlajka. Si slušne vychovaný, tak si mu poslal odkaz na zbierku pre utečencov v Libanone, ktorú si tiež podporil. „A čo deti na Slovensku? Na tých ti nezáleží?“ nedal sa neznámy „diskutér“. Si naozaj slušne vychovaný, tak si odpovedal otázkou: „A čo ste pre deti na Slovensku urobili vy?“ Zvedavec sa už neozval. Asi došli otázky. Alebo noty.
Vzápätí však pristál ďalší komentár. „Kde ste boli, keď ukrofašisti na Donbase vraždili deti?“ Si slušne vychovaný, tak si sa spýtal, či má na toto tvrdenie nejaký relevantný zdroj. Bum. Fotka z „Aleje neviniatok“ a odkaz na ruský telegramový kanál. Si naozaj slušne vychovaný, tak si sa spýtal, či má aj niečo iné ako ruskú propagandu. Už sa neozval. Asi došli argumenty. Alebo noty.
Ani si si nevydýchol a už máš pod príspevkom ďalšieho investigatívca. „Prečo podporuješ ukrofašistov? Vozia sa na drahých autách, majú zlaté hajzle. A naši dôchodcovia nemajú čo jesť!“ Si slušne vychovaný, tak vysvetlíš, že v každej krajine sú bohatí aj chudobní. A že drahé auto nejakého Ukrajinca nedáva rusku právo okupovať jeho krajinu a zabíjať civilistov. Odpoveď? Žiadna. Asi došla zvedavosť. Alebo noty.
Útok pokračuje. O pár minút máš pod príspevkom tak nasrané, že už neexistuje hovnocuc, ktorý by to vytiahol. Nestíhaš mazať a blokovať. Rezignuješ a trápiš sa, že ich je veľa a nás málo. Chcel si pomôcť deťom. Namiesto toho si strávil večer obhajovaním, prečo im vôbec pomáhaš.
Poznám to, kamarát. Viem sa vžiť do tvojej kože. Viem, čo prežívaš a ako ťa to štve. Lenže ty aj ja to robíme vo svojom voľnom čase. Snažíme sa pomáhať. A ten na druhej strane? Možno je za to platený. Možno len robí užitočného idiota zadarmo. Z profilu s mačičkou to nezistíš. Výsledok je však rovnaký: pod príspevkom o darčekoch pre deti sa zrazu rieši všetko možné, len nie darčeky pre deti.
Nemusí ťa presvedčiť. Stačí, keď ťa vyčerpá. Keď ti zoberie čas, chuť a energiu. Keď nabudúce pred zdieľaním zbierky zaváhaš, či ti to za tie sračky vôbec stojí. Vtedy dosiahol svoje.
Ak je za účtom organizovaný troll, neprekáža mu, že si ho usvedčil z klamstva. Neprišiel hľadať pravdu. Prišiel odviesť pozornosť, rozhádať ľudí a šíriť ruskú propagandu. A na rozdiel od ruského vojaka na fronte tohto dron nezastaví. Je ako postava z počítačovej hry. Zablokuješ jeden profil, objaví sa ďalší. A potom ďalšie, ktoré mu ochotne pritakávajú. Za desiatimi profilmi pritom nemusí sedieť desať ľudí. Preto ani plná diskusia nenávisti nie je sčítaním obyvateľstva.
Má zmysel s nimi donekonečna „diskutovať“? Asi taký ako vysvetľovať bankomatu, že ti má zvýšiť výplatu. Môžeš mať pravdu, slušné argumenty aj svätú trpezlivosť. On má svoj program.
Čo teda môžeme robiť? Ak má zmysel opraviť klamstvo pre ostatných čitateľov, opravme ho. Ale nemusíme pod ním odslúžiť nočnú. Vymazať, zablokovať a venovať sa niečomu užitočnému nie je prehra. Nikomu nedlhuješ svoj večer len preto, že ti prišiel nasrať pod príspevok.
Urob radšej niečo zmysluplné. A pokojne aj také, čo tých skutočných tupcov riadne vytočí. Napríklad pomôž poslať obrancom Ukrajiny ďalší prieskumný dron:
https://donio.sk/drony-pre-ua
Alebo sprav radosť dieťaťu v Chersone či Nikopole a prispej mu na vianočný darček. Už 10 eur znamená jeden balíček. Skutočný darček pre skutočné dieťa. A detský úsmev má väčšiu cenu ako posledné slovo v diskusii s profilom, ktorý možno ani nepatrí skutočnému človeku.
https://donio.sk/vianoce2026
Tak čo, kamarát? Venuješ ďalší večer trollovi alebo ho venuješ niečomu naozaj dobrému a užitočnému?