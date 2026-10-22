Russký mier dorazil do Kosťantynivky

Kosťantynivka. Mesto na Donbase, v ktorom sme s Jankou mali v lete 2025 prenajatý malý byt. Voda tiekla dvakrát denne, elektrina bola ráno a večer od siedmej do deviatej, ale bolo tam fajn. Mali sme strechu nad hlavou, posteľ a večer sme klábosili s babuškami vo vnútrodvore. Hrmenie frontu bolo počuť zreteľne, ale stále sa zdalo byť ďaleko.
Potom sa mesto dostalo na dosah rusských KABov. Kĺzavých bômb zhadzovaných z desiatok kilometrov, mimo dosahu väčšiny protivzdušnej obrany. To slovo „riadených“ dávam do úvodzoviek úmyselne. Russom stačí nasmerovať stovky kilogramov výbušniny niekam do mesta. Keď je cieľ dostatočne veľký, presnosť ich veľmi trápiť nemusí.
Niečo vždy trafia. Obytný dom, nemocnicu, obchod, kostol, školu. Výsledok je stále rovnaký: mŕtvi, zranení a ďalší kus mesta premenený na sutiny. Keď nedokážu dosiahnuť rozhodujúci výsledok na fronte, terorizujú civilné obyvateľstvo a dúfajú, že strachom zlomia Ukrajinu.
Keď sme cez Kosťantynivku prechádzali o tri mesiace neskôr, panelák, v ktorom sme mali prenajatý byt, už nestál. V januári 2026 sme už nedokázali nájsť ani ulicu.
Toto je „russký mir“. Skaza a ničota. Kedysi takto russká armáda drvila mestá delostrelectvom. Čečenci či Gruzínci by o tom vedeli rozprávať. Dnes namiesto tisícov delostreleckých granátov prichádzajú KAB-y a celé štvrte sa menia na trosky.
Načo im budú tie ruiny, keď ich raz „oslobodia“? Čo chcú robiť so zbombardovanými a vypálenými mestami?
„Im to vadiť nebude. russko je jedna veľká ruina. Pripravujú si to tak, aby sa cítili ako doma,“ povedal nám Anton z dediny Novohryhorivka pri Chersone, ktorú russi tiež zrovnali so zemou.
Medzi nami a týmto „rusským mierom“ dnes stoja obrancovia Ukrajiny.
A tí potrebujú vidieť nepriateľa skôr, než nepriateľ zbadá ich. Potrebujú oči na oblohe. Prieskumné drony, ktoré odhalia pohyb nepriateľa, techniku aj hrozbu skôr, než začne zabíjať.
Ak chcete pomôcť, môžete im tie oči na oblohe poslať spolu s nami.
Nezlomní – Jana a Marcel