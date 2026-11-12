Európsky parlament vyzval rusko, aby vrátilo deportované ukrajinské deti. Za hlasovalo 536 europoslancov. Proti bolo osem. A polovica z tejto hanby pripadá na Slovensko, konkrétne na smer: ľuboš blaha, katarína roth neveďalová, judita laššáková a erik kaliňák. Zapamätajte si tie mená – prašivé svine, ktoré hlasovali proti výzve na návrat unesených ukrajinských detí!
Tu nejde o cenu plynu, sankcie ani o to, kto si s kým podá ruku. Ide o unesené deti. O ich návrat domov. Aký zasraný „morálny kompas“, aké ruské sračky musí mať človek v hlave, ktorý nedokáže podporiť ani výzvu, aby ich rusko vrátilo? Kam až sa dá strčiť hlava do kremeľskej riti, že už odtiaľ nevidno ani dieťa, ktoré má právo byť doma?
A potom nám budú títo „ľudia“ vykladať o rodine, tradičných hodnotách a ochrane detí. Nech si tie pokrytecké kecy strčia do riti. Pri hlasovaní mali príležitosť ukázať, čo tie ich hodnoty znamenajú. Ukázali.
My, žiaľ, ukradnuté deti domov priviesť nedokážeme. Ale deťom z Chersonu a Nikopola, ktoré vyrastajú pod ruskými útokmi, dokážeme priniesť aspoň trochu vianočnej radosti. Darček a pocit, že na ne niekto myslí. Že zo Slovenska neprichádza iba hanba a podliezanie ich trýzniteľom.
Už 10 eur znamená jeden vianočný balíček. Naším cieľom je 1 600 obdarovaných detí. Pretavme ten oprávnený hnev do niečoho, čo im naozaj pomôže.
https://donio.sk/vianoce2026
Ďakujeme.
Nezlomní – Jana a Marcel
PS: ospravedlňujem sa za slovník. Krotil som sa. Veľmi.
SMERáci hlasovali proti návratu unesených ukrajinských detí!
Plné papule rodiny a ochrany detí. A keď treba žiadať ich návrat domov, zrazu je prednejšia kremeľská riť. Z tohto pokrytectva je mi na grcanie.