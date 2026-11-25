Píše nám chcimír. Prečítal si, čo sme aktuálne vďaka dobrým ľuďom zo Slovenska zaplatili, porovnal výdavky na pomoc ukrajinským obrancom s výdavkami na vianočné darčeky a rehabilitačný tábor a spokojný teda nie je. Sám vraj často uvažuje, že raz založí dobročinnú organizáciu, len čo dohrá svoju „hru v podnikaní“. Už teraz však vie, na čo by peniaze nikdy nedal. A zaujíma ho, ako môžeme pokojne spávať my.
Popri audite stihol vyriešiť aj svetový mier. Citujem: „Keby žiadny vojak nebol ochotný do ruky zobrať zbraň, ale že žiadny na svete, tak je mier, nie??“
A čo my na to? V tej tvojej teórii, kamarát, robí všetku robotu slovíčko „keby“. Čo ak si ten oproti zbraň predsa len vezme?
Každopádne tú svoju reč o mieri si dobre nacvič. Keď budeš ležať na zemi s vyrazenými zubami, mužik v ušanke páchnuci po vodke bude na teba mieriť kalašnikovom a jeho tovarišč bude znásilňovať tvoju ženu, dcéru, syna alebo psa, bude sa ti hodiť. A keby vám v tej chvíli prišiel na pomoc ukrajinský vojak, čo by si mu povedal? „Polož tú zbraň, kamarát, ja som za mier“?
Keď už sa pýtaš, ako môžeme pokojne spávať, poviem ti, čo trápi nás. Ako sa spí deťom v Nikopole, keď im nad hlavami lietajú ruské drony? Práve tým deťom zaplatili dobrí ľudia zo Slovenska 800 vianočných darčekov. Vďaka ich príspevkom pôjde na vianočný tábor aj 90 detí a žien padlých ukrajinských hrdinov. A áno, pomáhame aj chlapom, ktorí tie deti a ich mamy bránia.
Keď tú hru v podnikaní dohráš a založíš si vlastnú dobročinnú organizáciu, mám pre teba tip na prvý projekt. Choď vysvetliť ruským vojakom, že stačí položiť zbrane a môžu ísť domov. Reč už máš napísanú. Zíde sa ti aj pri výsluchu v ruskej ťurme. Ruská polícia totiž reči o mieri mimoriadne oceňuje.
A vám ostatným, príčetným ľuďom, ďakujeme za podporu našich zbierok. Ak chcete deťom v Chersone a Nikopole urobiť radosť pod stromčekom, na jeden vianočný balíček stačí 10 eur.
Ďakujeme
Nezlomní - Jana a Marcel