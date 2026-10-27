Volebná matematika pre dezolátov: mohli Ukrajinci vyhrať Vallovi voľby?

Sociálnymi sieťami sa šíri ďalšia dezolátska praUda: Vallo vraj vyhral vďaka Ukrajincom a ich hlasy treba vyhodiť. Má to len dva malé problémy.
Prvý je právny. Cudzinci môžu naozaj na Slovensku voliť v komunálnych voľbách, nie však všetci. Voliť môže cudzinec, ktorý má v danej obci trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov. Slovenské občianstvo podmienkou nie je. Ukrajinec s dočasným útočiskom, tolerovaným či obyčajným prechodným pobytom preto automaticky volebné právo v Bratislave nemá.
Ak teda občan Ukrajiny žije v Bratislave, má tu trvalý pobyt a má viac ako 18 rokov, jeho hlas nie je žiadny „ukrajinský hlas“, ktorý možno po voľbách vyhodiť z urny podľa toho, komu sa výsledok nepáči. Je to platný hlas oprávneného voliča, rovnako ako hlas Čecha, Maďara, Rakúšana alebo ktoréhokoľvek iného cudzinca, ktorý spĺňa zákonné podmienky.
Druhý problém je ešte zábavnejší. Nesedia čísla. Ani trochu.
Ale ešte pred nimi si pripomeňme jednu staršiu pesničku. Keď v januári 2025 zaplnili slovenské námestia protivládne protesty, Robert Fico začal tvrdiť, že približne tretinu protestujúcich tvoria Ukrajinci.
A dnes počúvame prakticky ten istý refrén. Veľa ľudí protestuje proti Ficovi? Ukrajinci. Veľa ľudí volí iného kandidáta, než by sa niekomu páčilo? Zase Ukrajinci. Keď je masa ľudí s iným názorom väčšia, než sa práve hodí, stačí ju hodiť na Ukrajincov. Lenže matematika býva voči podobným príbehom nepríjemne necitlivá.
Tak poďme počítať
Matúš Vallo získal 121 846 hlasov, Jozef Ráž 61 183 hlasov. Rozdiel je 60 663 hlasov. Vallo teda nezvíťazil o pár stoviek či pár tisíc hlasov. Získal takmer dvojnásobok Rážových hlasov.
Koľko Ukrajincov pritom vôbec mohlo mať v Bratislave právo voliť? Verejne dostupnú tabuľku Ministerstva vnútra s presným rozpadom Ukrajina – trvalý pobyt – mesto Bratislava k 24. októbru 2026 nemáme, máme však údaje, z ktorých sa dá urobiť pomerne dobrý kvalifikovaný odhad.
Ku koncu roka 2025 bolo podľa údajov z infožiadosti na MV SR v Bratislave evidovaných 64 121 občanov Ukrajiny. Z nich 59 669 malo tolerovaný alebo prechodný pobyt. Tieto čísla zverejnil aj Vallov protikandidát Miroslav Heredoš. Rozdiel je 4 452 ľudí – to sú tí s trvalým pobytom. Za prvý polrok 2026 počet občanov Ukrajiny s trvalým pobytom na Slovensku ďalej rástol, takže rozumný pracovný odhad pre Bratislavu je rádovo okolo päťtisíc Ukrajincov s trvalým pobytom.
A ani tých päťtisíc ešte neznamená päťtisíc voličov. Sú medzi nimi ľudia mladší ako 18 rokov a samozrejme neexistuje dôvod predpokladať, že všetci dospelí prišli voliť a že všetci volili Valla. Ale dajme tomu úplne absurdný scenár: predstavme si, že v Bratislave bolo 5 000 oprávnených ukrajinských voličov, prišlo voliť neuveriteľných 100 percent z nich a úplne všetci do jedného hlasovali za Valla. Aj po odpočítaní všetkých týchto hypotetických hlasov by Vallovi zostával náskok viac ako 55-tisíc hlasov.
Takže nie milí dezoláti. Ukrajinci Vallovi voľby vyhrať nemohli a nevyhrali. Či sa vám to páči alebo nie. Ako povedal Jára Cimrman:
„Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.“
A teraz ešte jedna vec. Ak by Ukrajinci Vallovi naozaj pomohli vyhrať, patrila by im za to z našej strany obrovská vďaka. Rovnaká, akú si zaslúžia za to, že ich krajania už takmer päť rokov stoja medzi nami a rusským mierom.
Každopádne, ako malý výraz vďaky im pošleme ďalší dron.