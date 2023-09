Nezabudnime! Aj po 5 rokoch je to hanba.

Každý 5. Slovák zabudol a už si znova zvyká, že mu bude vládnuť strana, ktorá si z našej krajiny spravila výherný automat pre svojich ľudí.

Každý 5. Slovák si myslí, že je v poriadku, ak sa k dobrému doktorovi dostane len po známosti.

Každý 5. Slovák je toho názoru, že obálka na úrade je bežná súčasť života.

Každý 5. Slovák sa vzdal nádeje, že vláde záleží na školstve. Však prečo by malo? Menej vzdelaní ľudia sú ľahšie ovplyvniteľní. Čím menej kritického myslenia, tým ľahšie im "vysvetlí", že čo je zadarmo od štátu, to neplatíme my všetci násobne drahšie. A, že lepšie ako reformovať je na Vianoce dostať almužnu, ktorá len rozdeľuje peniaze z jedného nášho vrecka do druhého nášho vrecka a do tretieho vrecka niekoho iného.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Každý 5. Slovák povie, že keby tam bol on, kradol by, ako všetci. A ty, čo tvrdíš opak, si podľa neho klamár.

Každý 5. Slovák je súčasťou systému, ktorý mu vlastne vyhovuje. Ale ak niečo predsalen nejde, vždy je tu niekto iný, kto je na vine.

Posledné 3 roky môžu byť začiatok novej éry, aj keď slabučký, alebo sa skončí ešte pred nástupom do prvého ročníka.

Tak si počkajme na povolebné ráno. Natrime sa opaľovacím krémom, pohodlne sa usaďme na campingovej stoličke alebo sa radšej ukryme za kukátko pancierového krytu. Ale nezabudnime na tmavé sklíčka, lebo toto vyzerá na takú bombu pre demokraciu, akú by ani starý dobrý Oppie nevymyslel.

Na čo nezabudnime:

Ján Kuciak.

https://www.aktuality.sk/clanok/666053/telefonat-medzi-kocnerom-a-kuciakom-vy-ste-zly-clovek-pan-kuciak-autenticka-nahravka/

Už viac ako 40 boli odsúdení. Takže nie je to len pár nespratníkov, ale nespochybniteľný korupčný folklór.

https://dennikn.sk/3532879/odsudili-uz-viac-ako-40-zlocincov-z-ery-smeru-nie-su-len-spolupracujuci-obvineni-nedostali-iba-podmienky/?ref=tit1

V spise z odpočúvania vyšetrovateľov káuz bývalej vlády bolo napríklad „(…) uznesenie o začatí neni (nezrozumiteľné slová), tam píšeme, čo chceme.“ Nahrávky však nikto nesprístupnil viac ako rok, pri čom zatiaľ bývalý premiér masíroval svoje voličstvo teóriou, ako na neho poľujú vyšetrovatelia a do obvinení si "píšu, čo chcú". Teraz sa ukázalo (čo vyšetrovatelia po celý čas hovorili), že veta znela „(…) uznesenie o začatí neni list Ježiškovi, tam píšeme, čo chceme.“ Význam presne opačný, ale už je to jedno. Voličstvo je nabudené a pravda je im ukradnutá.

https://dennikn.sk/3283843/hamran-ukazal-ako-manipulovali-stihanie-policajtov-naka-a-kritizoval-zilinku-ze-to-toleruje/

"Podnikateľ" mal výnimočný vzťah s generálnym prokurátorom.

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/633287-trnka-opat-pred-sudom-odzniet-ma-nahravka-gorily/

Hlavná štátna radkyňa premiéra s "náhodným" napojením na taliansku mafiu.

https://domov.sme.sk/c/20769356/jan-kuciak-vrazda-novinar-maria-troskova-robert-fico-taliansko-mafia.html