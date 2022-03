Férovka podľa Slováka

Predstavte si, že som na dedinskej zábave, pokojne popíjam svoj drink, až začujem kdesi vonku hurhaj. Vybehnem von a vidím dav ľudí tvoriaci veľký kruh okolo v strede točiacej sa dvojice. Práve sa tam chystá „férovka“, na ktorú vyzval 20 ročný chlap zo susednej dediny môjho o 5 rokov mladšieho a 20 kíl ľahšieho „spoludedinčana“. Zatiaľ sa len tak postrkujú, ale pre môjho mladého kamaráta to vyzerá na poriadnu mastenicu. Čo mám robiť? Je to vraj férovka, ktorú začal ten blb zo susednej dediny, lebo sa od nich mladý presťahoval k nám. A do férovky sa nikto nemá miešať, aspoň tak sa hovorí. No ja vystúpim so slovami „Aká je toto férovka? Však si o 20 kíl ťažší. Nechaj ho ty blbec.“ a postavím sa medzi nich. On ma však odsotí na bok, kde ma chytia jeho kumpáni. „Je to férovka, nechaj ich.“ opakujú ako modlitbu. Držia ma aj vlastní susedia, avšak oni majú iné dôvody. Vedia, že bujak zo susednej dediny má v aute zbraň. A ak nájde výhovorku na nejakú nespravodlivosť, ktorá sa mu udiala, môže priniesť na férovku aj tú.

Malý kamarát bojoval a skončil s viacerými zlomeninami a monoklami. Na zábave sa strhla diskusia o bitke. Kto za to môže? Kto môže za to, že sa tak škaredo mastili? Kto môže za kamarátove zlomeniny a monokle? Za to určite môžu kamarátovi rodičia, lebo sa presťahovali do susednej dediny a mohli tušiť, že sa to partii zo starej dediny páčiť nebude. Môže za to malý kamarát, lebo sa začal kamarátiť s chalanmi od nás. Alebo za to môžem ja, lebo som sa do toho zamiešal a tým som toho obra vyprovokoval.

Nedávno som mal náhodou veľmi otvorený rozhovor s jedným dedinským chlapiskom. Nebol to ale rozhovor pri kávičke. Dozvedel som sa, že pojem „férovka“ je pre neho ako mantra. Väčšina dlhého rozhovoru bola o tom, aká je to najvyššia forma cti vyzvať niekoho na férovku, prípadne ju prijať. Chlap mal dva metre a neveril tomu, že by Blaha v niečom mohol klamať. Za to, že Rusko útočí na Ukrajinu predsa môže Amerika, NATO a EÚ. To je jasné, nie?

Je bujak zo susednej dediny nesvojprávny? Je Rusko nesvojprávne? Posledný mesiac u mnohých rezonoval prieskum z relácie Na telo, kde sa agentúra Focus pýtala otázku „Kto podľa Vás môže za narastajúce napätie na rusko-ukrajinskej hranici a v Pobaltí? Rusko alebo Spojené štáty a NATO?“ Ak však považujeme Rusko a Putina za nesvojprávne, tak v tom prípade mala otázka znieť „Kto spôsobil, že Rusko útočí na Ukrajinu?“ a jediná možnosť mala byť „Spojené štáty a NATO“...poprípade „Neviem“. Ale nie, samozrejme, že nie. Toto je hlúpe riešenie.

Aby som nebol obvinený, že sa vyjadrujem k niečomu, čomu nerozumiem, tak ako štatistik, dátový analytik a pedagóg sa vyjadrím k tomuto prieskumu. Netuším, či to bol zámer alebo nie, no cieľom tohto prieskumu bol ukázať, akí sú Slováci hlúpi a nevzdelaní. Týmto by sa však hodilo počastovať skôr tvorcu tejto prieskumnej otázky. Prezentovanie toho, že 44% percent Slovákov hovorí, že za konflikt môže Západ (mimochodom v mnohých médiách tento prieskum s obľubou interpretujú tak, že 44% ľudí hovorí, že „NATO je agresor“, „USA bojuje proti Rusku“ a podobne, čo je absolútne NEPRAVDIVÁ INTERPRETÁCIA), u mnohých ľudí legitimizuje tento názor. Hovoria si, že „však skoro polovica Slovákov vraví, že agresor je NATO, tak na tom niečo musí byť“, lenže toto skoro polovica Slovákov NEHOVORÍ.

Ale k téme. Ak sa presťahujem do inej dediny a dostanem za to bitku, nemôžem si za to sám. Stíhaný by mal byť ten, kto mi tú bitku dal. Ak preberiem mafiánovi frajerku a on ma zastrelí, nemôžem si za to sám. Stíhaný má byť ten, kto ma zastrelil.

Ukrajina nechce byť súčasťou skorumpovaného kremeľského režimu. To nie je provokácia, to je túžba po slobode. A ak to aj niekto berie ako provokáciu, tak to Kremeľ nijako neoprávňuje vynucovať si poslušnosť silou. Nemôžu si za to sami. Stíhaný by mal byť Kremeľ. Zlý je Putinov režim. Bodka. Žiadny hlúpy prieskum. Žiadna férovka.