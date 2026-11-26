Lenže rodičovstvo má vlastné pravidlá. A jedným z nich je, že keď sa niečo pokazí, pokazí sa to zásadne vtedy, keď sa to najmenej hodí.
Bola som vo fitku. Veselo si idem podľa tréningového plánu a užívam si vzácnu chvíľu, keď sa odo mňa nič neočakáva. Pozriem na hodinky – 15.55. Volám mužovi. Mal ísť po mladšieho syna do škôlky. Len tak pre istotu, či nezabudol. Nedvíha. Skúšam znova. Nič. Skúsim sociálne siete. Tiež nič.
V tej chvíli sa mi v hlave začínajú premietať rôzne scenáre. Od úplne banálnych až po také, pri ktorých by už bolo vhodné kontaktovať pohrebnú službu. Posledné dni toho má veľa. Vlastne mesiace. Deň predtým mu tlak vyletel až do oblakov, takže moja predstavivosť mala celkom slušný materiál.
Zbalím si veci a utekám do škôlky. Auto som nemala a čakať na autobus mi prišlo ako strata času. Takže som skutočne utekala. Kardio navyše, ktoré som si do tréningového plánu rozhodne nezaradila.
Keď som sa tam spotená dovalila a rozrazila dvere, moje malé kuriatko stepovalo na chodbe s učiteľkou, ktorej výraz naznačoval, že ak sa ešte niekedy oneskorím, budem si musieť hľadať novú škôlku.
Ospravedlním sa, schmatnem dieťa a bežím domov.
A tam?
Muž spí. Pokojne a bezstarostne. Bol unavený a rozhodol sa oddýchnuť si. Čo je, mimochodom, úplne legitímna činnosť. Aj dospelý človek si môže dopriať poobedňajší spánok. Všakže?
Lenže tým sa naše popoludnie neskončilo. Chýbalo nám ešte druhé dieťa.
Starší syn už chodí zo školy domov sám a o takomto čase mal byť doma. Deň predtým si však rozbil hodinky, takže sme mu nemali ako zavolať. A kľúče? Tie si, samozrejme, ráno zabudol doma.
V tejto chvíli sa už náš rodinný život začal podobať na detektívny seriál. Každý dostal svoju úlohu a vybehli sme z bytu prehľadávať jeho obľúbené miesta. Našli sme ho na lavičke pred bytovkou. Plakal. Nevedel sa dostať domov a nik mu neotváral.
A tak sme mali postarané o zaujímavé popoludnie. Muž si oddýchol, ja som si k tréningu pridala poriadne kardio a deti si odniesli každý svoj zážitok.
Takže čo sa môže stať, keď si raz vypnete zvonenie na telefóne? Katastrofa. Ale len v prípade, že ste rodič.
Rodičovstvo totiž nemá tichý režim, pracovnú dobu ani možnosť presmerovať hovory na kolegu. Pritom to máme zvyčajne celkom dobre zorganizované – vieme, kto ide cvičiť a kto vyzdvihuje deti. Lenže občas sa aj ten najlepší plán stretne s realitou.
A vtedy človek zistí, že k rodinnej pohode potrebuje okrem dobrého plánovania aj trochu šťastia.