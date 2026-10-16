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16. okt 2026 o 07:24
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Kam miznú veci našich detí alebo polícia zatiaľ nezasahuje

Mesiac školy je za nami. A čo sa nám za ten čas podarilo?

Jana Reková
Jana Reková Bloger
Kam miznú veci našich detí alebo polícia zatiaľ nezasahuje
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Nám. Toho maminkovského plurálu sa asi nikdy nezbavím. Držím sa ho odkedy som otehotnela. Dieťa ešte ani nebolo na svete a už sme spolu priberali, ponocovali a robili všeličo, o čom ono nemalo ani tušenia. Odvtedy sme nerozlučná dvojka. Aspoň v mojej hlave.

Takže. Čo sa nám podarilo?

Podarilo sa nám roztrhnúť novú bundu. A to nie len tak, že natrhnúť. Roztrhnúť durch. Akoby bola účastníčkou nejakého krvilačného zápasu, v ktorom sa bojovalo o holý život. Alebo aspoň o posledný koláč v školskej jedálni.

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V boji padli aj tri pravítka. Dve zlomené. Jedno nezvestné. To nezvestné vo mne vzbudzuje najväčšie obavy. Človek nevie, či sa ešte niekedy nájde, alebo už niekde pod cudzím menom začína nový život. Možno je tam, kde sú aj všetky perá z minulého roka. A ak sú na Havaji, hnevám sa, že ma nezobrali so sebou. Keby aspoň pohľadnicu poslali.

A mikina? Tá si tiež žije niekde vlastným životom. Nie je tam, kde ju nechal, a na milión percent vie, kde je dal. Takže tam musí byť. Ale nie.

Uniesli ju?!

Desiatový box sa rozhodol stráviť víkend v škole. Zrejme potrebuje byť chvíľu sám, popremýšľať o zmysle svojho života a o tom, kde sa vidí na konci školského roka.

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Spoločnosť mu robí úbor na telesnú výchovu. Vraj strašne smrdí, a tak radšej smrdí v škole, než by mal znečisťovať ovzdušie u nás doma. To mu celkom kvitujem. Len neviem, čo na to povedia učiteľka a spolužiaci na najbližšej hodine.

A potom je tu školská taška. Tú sa nám podarilo zabudnúť v škole. Teda, syn ju zabudol. Od tohto prípadu sa už dištancujem. Domov prišiel bez nej. Len tak. Pohodička. Ako keď si človek po práci zabudne v kancelárii dáždnik. Akurát že ten dáždnik nepotrebuje na ďalší deň, aby si mohol spraviť domáce úlohy.

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Keď zistil, že mu taška chýba, poslala som ho späť do školy. Ja som odmietla ísť s ním. Pri jedení a spinkaní sme stále „my“. Ale pri tomto vyšetrovaní som mu chcela dopriať trochu samostatnosti.

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Ako sa mu ju podarilo nájsť mi neprezradil. Predstavujem si však, že s upratovačkou prehľadával školu ako Sherlock Holmes s Watsonom. Lupa v ruke, prášok na odtlačky, vypočúvanie svedkov... A možno taška celý čas pokojne ležala pri skrinkách, presne tam, kde ju syn nechal, keď sa obúval.

Každopádne, prípad sa uzavrel.

Aspoň tento jeden.

Jana Reková

Jana Reková
Bloger 
  • Počet článkov:  19
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  • Páči sa:  176x

Som marketingová špecialistka, ktorá, ak práve nemyslí na prácu, píše fejtóny. Mám dvoch šikovných a vynaliezavých synov, ktorí sú mojou častou inšpiráciou. Písanie beriem ako spôsob, ako sa ventilovať a zachytiť život taký, aký je. Niekedy s iróniou, inokedy so zdravou dávkou sarkazmu. Zoznam autorových rubrík:  Pozor, fejtón!

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