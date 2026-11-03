Komplimenty, ktoré treba najprv rozdýchať

Rodičia nás vychovávajú k skromnosti, a tak keď nám niekto povie, že dobre vyzeráme, máme potrebu mu to okamžite oplatiť. Aj keby sme si mali niečo vymyslieť.
Alebo sa začervenáme, mávneme rukou a spustíme: „Ale nieee, pozri sa na tie moje faldy!“
Sú však komplimenty, pri ktorých sa treba najprv zastaviť, párkrát sa nadýchnuť a zamyslieť sa, čo tým chcel básnik vlastne povedať.
Môj muž ma takýmito komplimentmi zásobuje pravidelne.
Nedávno mi oznámil, že mám zuby ako votrelec.
Pozerala som naňho a v hlave mi vírili otázky. Mám kričať? Plakať? Vrátiť sa k mame?
Muž sa pritom tváril, akoby mi práve vyznal lásku. Predýchala som to a počkala na vysvetlenie. Vraj mám dokonalý chrup. Zúbky rovné, jeden vedľa druhého. Ako vojačikovia. Presne také má aj votrelec.
Síce je to uslintaná krvilačná potvora, ale týmto detailíkom sa netreba zaoberať.
Neskôr prišiel ďalší komplimentík.
„Odkedy cvičíš, máš nohy ako kôň.“
Nespanikárila som. Rozhodla som sa dať mu opäť priestor na vysvetlenie. To bolo celkom prozaické.
Vraj mi už vidno svaly. Rovnako ako koňovi.
Aha.
Všetky tie drepy, legpressy a hodiny vo fitku sa teda konečne vyplácajú. Svaly rastú. Síce sa nepribližujem k fitness modelkám na titulkách časopisov, ale k stajni, no pokrok je pokrok.
A keďže Votrelec patrí medzi vrcholné diela kinematografie a zároveň medzi najobľúbenejšie filmy mojej milovanej polovičky, ďalší kompliment bol opäť inšpirovaný týmto filmovým univerzom.
Tú obludu, čo vyskočí z vajíčka a prisaje sa človeku na tvár, poznáte? Volá sa facehugger. A moje prsty vraj vyzerajú presne tak. Tenké a dlhé.
No jednoducho vražedná kombinácia.
Priznám sa, toto vysvetlenie ma celkom potešilo. No odvtedy, keď sa na mňa muž pozrie, premýšľam, či vo mne práve nespoznal ďalšiu filmovú príšeru.
Zatiaľ sa nerozvádzam. Ani kufre som si nezbalila.
Usúdila som totiž, že za to celkom nemôže. Tento zvláštny talent pravdepodobne zdedil po svojom otcovi.
Keď sa mi podarilo zbaviť kíl navyše, svokor mi povedal, že konečne vyzerám dobre.
A kompliment, ktorý sa začína slovom „konečne“, v sebe nesie takú malilinkú kritiku. Človek zrazu nevie, či má poďakovať za aktuálnu pochvalu, alebo sa dodatočne uraziť za to, ako ho ten druhý vnímal predtým.
A možno by som sa len mala naučiť prijímať komplimenty bez zbytočného dramatizovania. Ale potešil by ma už aj nejaký, pri ktorom nebudem musieť googliť filmové potvory.