Deťom hovoríme, že ich priniesol bocian, že darčeky nosí Ježiško a že injekcia vôbec nebude bolieť. Časom sa však pristihneme, že klameme aj dospelým. Alebo že dospelí klamú nám.
Išla som na operáciu kŕčových žíl laserom. Doktor ma s úsmevom uisťoval, že je to úplne v pohode zákrok. „Lokálna anestézia, domov odkráčate po vlastných. Pôrod bol určite horší.“
A pôrod teda horší nebol.
Áno, po operácii som skutočne odkráčala po vlastných. Do auta, ktoré ma zničenú odviezlo domov. Tam som sa uložila do postele, niekoľko dní sa zviechala zo šoku a plakala. Vlastne, plakala som už počas zákroku. Priamo na operačnom stole, keď sii ma tam otáčali ako prasa na ražni a lokálna anestézia zjavne nefungovala tak, ako mala.
Cítila som asi všetko. A ak toto malo byť to „minimum“, ktoré má človek pri lokálnej anestézii v pohode vydržať, tak ďakujem, neprosím.
Keď zdravotníci videli, ako sa tam zvíjam a po tvári mi tečú slzy, nasadili mi masku. A zrazu bolo všetko inak. Pripadala som si ako v nemocničnom seriáli: ľudia okolo mňa pobehovali, niečo riešili, ja som nič necítila a o chvíľu bolo po všetkom.
O rok neskôr ma čakala druhá noha. Tentoraz sklerotizácia penou.
Doktorka mi vecne a bez okolkov vysvetlila, aký hrozný zákrok ma vlastne čaká. Že to veľmi bolí, že tentoraz nedostanem ani lokálnu anestéziu, a na dôvažok mi podala dve strany textu na preštudovanie všetkých možných vedľajších účinkov a komplikácií, ktoré môžu nastať.
Po skúsenosti s prvou nohou som nadobudla pevné presvedčenie, že idem na smrť. Ak ten predchádzajúci zákrok mal byť „úplne v pohode“ a bolel ako čert, čo ma asi čaká pri niečom, o čom mi rovno povedali, že bude hrozné?
Vystresovaná som čítala diskusie na Modrom koníkovi. Dokonca som sa pýtala aj umelej inteligencie, aby mi porovnala bolestivosť jednotlivých zákrokov. Vraj sklerotizácia žíl na stupnici od 1 do 10 dosahuje úroveň 2 až 4. Laserová operácia 3 až 5.
Čo je vlastne takmer to isté. Čiže som sa v hlave vrátila k pôvodnému scenáru – bude to hrozné.
Doma som upratala, v práci dokončila všetky resty a každému oznámila, že sa snáď vidíme o mesiac. Možno. Keď sa dám dokopy.
A výsledok? Zákrok nebol ani zďaleka taký hrozný. Bolelo to, áno, ale s operáciou sa to nedalo porovnať. Prvú noc som síce veľa nenaspala, ale prežiť sa to dalo. S kolegami som sa teda lúčiť nemusela a so životom už vonkoncom nie.
A teraz mi povedzte – dá sa vôbec niekomu veriť?
Môžeme veriť lekárom a sestričkám? Chceli ma len uchlácholiť, aby som sa nebála? A potom vydesiť, aby som bola pripravená na najhoršie?
Dúfam, že ma v najbližšom období žiadny ďalší lekársky zákrok nečaká. Ale ak predsa, určite si doma pre istotu znova upracem.