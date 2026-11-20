Moja nevlastná dcéra však tvrdí, že je to úplne v pohode otázka. Vôbec jej neprekáža. A ja sa ani nečudujem. Má osemnásť. Vek, na ktorý sa teší asi každé dievča aj chlapec. Konečne dospelosť! Konečne môžeš doma dupnúť nohou a povedať si svoj názor. Už nie si dieťa, si dospelý človek a rovnocenný partner v rodinných diskusiách. Aspoň podľa vlastného názoru.
Ona má pred sebou maturitu a ja sa chystám na stretávku po dvadsiatich rokoch. Áno – po dvadsiatich. To je o dva roky viac, než má ona odžitých. Som zvedavá, či sa so spolužiakmi ešte spoznáme, alebo budem potrebovať menovky.
Dvadsať rokov. Dvadsať! Keď to poviem takto nahlas, znie to priam neuveriteľne. A pritom som ešte donedávna nad podobnými číslami vôbec nerozmýšľala.
Keby ste sa ma pred dvoma rokmi opýtali, koľko mám rokov, musela by som sa zamyslieť a prepočítať si to. Vek som jednoducho neriešila. Lenže teraz, keď sa blíži okrúhla štyridsiatka, už kalkulačku nepotrebujem. Viem to úplne presne.
Muž mi navrhol, že mi bude hovoriť, že mám už štyridsaťjeden, aby som bola potom, keď budem mať štyridsať, príjemne prekvapená, že mám „len“ štyridsať.
Zaujímavý plán. Len mám podozrenie, že jediný, kto sa naň teší, je on.
Je zvláštne mať rešpekt pred číslom, ktoré vlastne nie je až také vysoké. Vnútorne sa aj tak cítim nanajvýš na dvadsaťštyri. Pravda, niekedy mám dojem, že ani tých dvadsaťštyri nie je celkom namieste. Najmä vtedy, keď treba urobiť dôležité rozhodnutie. Vtedy mám chuť zavolať niekoho dospelého, kto má život pod kontrolou a vie, čo robiť.
Potom si však uvedomím, že tým dospelým človekom mám byť ja. Mám predsa manžela, deti, prácu, domácnosť a dokonca aj jasný názor na to, ktorý prací prášok je najlepší. Mala by som teda vedieť, čo robím.
A napriek tomu stále čakám, kedy príde ten moment, keď sa budem cítiť ako skutočne dospelá žena. Taká, čo sa nemusí pred dôležitým telefonátom trikrát nadýchnuť, vie vybaviť reklamáciu bez toho, aby si ju vopred nacvičila, a pri dôležitých rozhodnutiach nepochybuje o každom kroku.
Možno to s vekom vôbec nesúvisí. Možno sme všetci len deti s občianskym preukazom, ktoré sa tvária, že presne vedia, čo robia.
Naša osemnástka sa teraz teší, že je dospelá a konečne ju budú všetci brať vážne. Nechcem jej kaziť radosť, ale na pocit skutočnej dospelosti si ešte chvíľu počká. Ak vôbec príde.
Ja totiž stále čakám, kedy mi niekto vysvetlí, ako sa to vlastne robí.