Svet síce nezachránim, ale aspoň je veselo

Ani multitasking. A už vôbec nie trpezlivosť. Veď sa poznáme.
Poviem transponovanie.
Ešte donedávna som ani netušila, že také slovo existuje. Potom som si zaobstarala domáceho muzikanta a zistila, že existuje celé kvantum pojmov, pri ktorých len prikyvujem hlavou a tvárim sa, že presne viem, o čom je reč.
Transponovanie je v podstate zmena tóniny. Gitaristi si pri tom môžu pomôcť kapodastrom. Ja ho nepotrebujem. Robím to prirodzene, bez prípravy a bez toho, aby som si to vôbec všimla.
Začnem v jednej tónine, cestou si odskočím do druhej. A niekedy aj do tretej. Jedna pesnička, tri hudobné zážitky.
Som jednoducho prieskumníčka. Objavujem nové možnosti, prekračujem hranice a odmietam sa nechať zväzovať tóninou, ktorú si niekto vybral na začiatku.
Ten môj muzikant však môj objaviteľský duch až tak neoceňuje. Minule mi dokonca zakázal spievať, keď hral na gitare. Vraj ho mýlim.
Zaskočilo ma to. Nie preto, že mi zakázal spievať. Ale preto, že som sa začala zamýšľať nad jeho hudobníckymi schopnosťami.
Naozaj ho dokáže rozhodiť taká maličkosť, ako je moje spontánne objavovanie nových tónin? Nemal by také veci vedieť odfiltrovať? Čo ak nie je problém v mojom speve, ale v jeho nedostatočnej schopnosti prispôsobiť sa?
Rozhodla som sa preto pozrieť na vec z tej lepšej stránky. Nie každý dokáže počas jednej pesničky vytvoriť niekoľko hudobných zážitkov. A keďže môj muž tvrdí, že nikoho podobného ešte nestretol, usudzujem, že ide o pomerne vzácny talent.
Medzi Avengers ma asi nezoberú. Svet s týmto talentom zrejme nezachránim, ale nuda pri mne rozhodne nehrozí.
Môj muž by o tom vedel rozprávať.