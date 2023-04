Narazil autom do ľudí a ušiel - na Slovensku beztrestne ! Petícia !

Netreba sa ani moc snažiť, aby ste si nespomenuli na viacero obsahovo podobných správ „bol prichytený s alkoholom v krvi za volantom“ alebo tých horších „alkohol v krvi za volantom zas zabíjal“.

Keď vylúčime z tejto skupiny notorických alkoholikov, vypadne nám nápadne veľká skupina vplyvných ľudí alebo ľudí s nespochybniteľnými kontaktmi na políciu, či prokuratúru - tzv. sorta našich ľudí. Prečo ale títo, prevažne normálne uvažujúci ľudia, riskujú alkohol v krvi za volantom a pre bežného človeka veľmi vážne následky ?

Odpoveď je jednoduchá – spoliehajú sa samozrejme, že nenabúrajú a ak ich aj prichytia, tak si pár promile dokážu predsa na tej zhnitej polícii „vybaviť“. Žiaľ oni niekedy naozaj nabúrajú (viď. prípad Dedeček - po nehode sa vyhrážal, že kto je on) a tak medzi nami, našimi deťmi, jazdia časované bomby kryté štátom - resp. tou skorumpovanou časťou štátu ...

O tom, že na skorumpovanom, prehnitom Slovensku sa dá vybaviť za akýchkoľvek okolností (dokonca aj keď o tom vedia úplne hore) naozaj dosť "svinstiev", bolo niekoľko mojich posledných blogov. Arogantný nervózny vodič narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu, nepresvedčil sa, či zranená potrebuje pomoc, ale zbabelo ušiel – dokonca jeho výpoveď po vypátraní, ako aj dôkazy, naznačujú, že to spravil úmyselne (proste bol nervózny, tak si „buchol“ do chodkýň autom). Tento vodič bol zo všetkého uznaný vinným (aby bola polícia a prokuratúra krytá) a v tichosti, bez informovania poškodenej, ako sa neskôr zistilo aj v rozpore so zákonom, bolo upustené od potrestania (viac ==> tu <==). Áno, s vedomím a krytím najvyšších špičiek polície a prokuratúry (keďže o všetkom boli podrobne informovaní) !!!

Ak nie ste pripútaný bezpečnostným pasom, premúdrelý policajt s pocitom dobre vykonanej práce, Vám to dá za 50,-. Ale za narazenie autom do ľudí, zranenie človeka, útek z miesta je to podľa policajta úplne beztrestne ? Asi som zabudol povedať podstatnú vec, v mnou medializovanom prípade išlo o bývalého vyššie postaveného úradníka Agentúry životného prostredia !

Z môjho postavenia, úplne bežného človeka, možno trochu tvrdohlavejšieho, nedokážem ovplyvniť spravodlivé rozhodovanie skorumpovaných policajtov, prokurátorov, sudcov. Ale spoločne môžeme prinútiť vládu, parlament k naozaj drobnej zmene zákona, aby do budúcnosti podobné svinstvá neboli aspoň „legálne“ utajované, aby sa do budúcnosti nejaký papaláš nemohol spoliehať na to, že keď spraví prúser, skorumpovaný kámoš mu pomôže a nikto sa to ani len nedozvie !!!

Preto som zverejnil petíciu k drobnej zmene zákona a týmto blogom zodpoviem základne otázky. V petícii požadujem aj prešetrenie odignorovania trestného oznámenia na policajtov, ktorí pomohli vyššie spomenutému úradníkovi Agentúry životného prostredia k beztrestnosti za narazenie autom do ľudí, zranenie a útek – nakoľko zodpovední policajti sú stále platení z našich daní. Každopádne, ak nesúhlasíte s prešetrením tejto staršej veci, stačí to uviesť do poznámky – prioritne mi ide o zmenu zákona.

V článku sa dozviete:

Odpovede na všeobecné otázky o čom presne je tá petícia, koho sa týka, či má zmysel

Vysvetlenie navrhovanej drobnej zmeny zákona

Aká elementárna vec by sa mala prešetriť v mnou medializovanom prípade (trestné oznámenie na podozrivých policajtov bolo odignorované)

Najskôr všeobecne

Týka sa petícia len nejakého jedného neznámeho človeka (páchateľa) ?

Nie. Navrhovaná drobná zmena zákona značne skomplikuje zneužívanie právomocí, svojvôľu, či korupčnú činnosť nami platených policajtov, úradníkov, nakoľko ich rozhodnutie by bolo oznamované aj poškodenému – teda človeku, ktorému bolo prejedávaným skutkom nejako ublížené. Tiež upustenie od potrestania by bolo možné len so súhlasom človeka, ktorému bolo uškodené.

Týka sa časť petície, ktorá požaduje prešetrenie podozrivého postupu policajtov v medializovanom prípade, len jedného neznámeho človeka (páchateľa, či poškodeného) ?

Nie, skutok samotného páchateľa je vďaka polícii a prokuratúre už premlčaný. Zodpovední policajti, prokurátori, sú ale stále aktívni a platení z našich daní. Pokiaľ skutočne úmyselne pochybili v prospech človeka, ktorý narazil autom do ľudí, zranil človeka a ušiel, je na mieste, aby za to niesli následky.

V tomto bode sa treba zamyslieť nad naozaj elementárnou vecou. Policajtka bezprecedentne upustila od potrestania usvedčeného páchateľa (teda žiadna pochybnosť o jeho vine) v zmysle §11, ods.3/ Zákona o priestupkoch, teda k náprave páchateľa malo podľa nej postačovať samotné prejednanie priestupku. Bez ohľadu na absurdné a bezprecedentné rozhodnutie zodpovednej policajtky, páchateľ v písomnej výpovedi popieral zavinenie skutku , čiže jednoznačne sa nedala skonštatovať jeho náprava , čo je ale zákonná podmienka postupu podľa §11, ods.3/. Pokiaľ teda pomohla v tak závažnom skutku táto policajtka páchateľovi porušením zákona, vrhá to podozrenie na sériu následných zneužití právomocí verejného činiteľa zo strany kontrolných orgánov polície, ale aj prokuratúry - povedal by som, že typicky slovenské. Menovaní sa to snažili najskôr riešiť tým, že svoje podozrivé rozhodnutia niekoľko rokov tajili.

Spôsobenie nehody narazením autom do ľudí, zranenie človeka, neposkytnutie pomoci (ani sa nepresvedčil, či je potrebná) a útek z miesta, považujem za závažný skutok (a to som nevzal v úvahu podozrenie a dôkazy, že to spravil úmyselne).

A takýto s prepáčením "bordel" si platíme z našich daní, to vážne chceme ? Sú to naše peniaze, máme právo povedať DOSŤ . Ak porušili títo verejní činitelia zákon (zas v prospech ďalšieho nášho človeka - možno ožratého za volantom, keďže z miesta "zdrhol") - ide z našej strany o legitímnu požiadavku a v súlade so zákonom: každé podozrenie z trestného činu by malo byť riadne prešetrené (tu bolo odignorované voči konkrétnym policajtom a prokurátorom). Každopádne je možné podporiť petíciu aj bez tohto bodu (stačí to uviesť do poznámky).

Navrhovaná zmena zákona je navrhovaná neznámym „laikom“, k takýmto veciam by sa mali vyjadrovať odborníci ?

Ja sa snažím poukázať na konkrétne praktické nedostatky aktuálneho znenia, ktoré boli zneužité na to, aby bolo zatajené podozrivé a ako sa neskôr ukázalo, aj protizákonné rozhodnutie zodpovedných policajtov. Neverím, že to títo policajti spravili prvý krát. Konečná formulácia navrhovanej zmeny zákona by už bola na právnych expertoch.

Úspešnosť petície tiež neznamená automatické prijatie zmeny zákona, ale otvorí to minimálne diskusiu – verím, že v parlamente sa nájde čas popri nezmysloch, čo sa tam veľa krát preberajú.

Postaveniu účastníka konania sa tiež napríklad rozsiahlo venoval odborník, pán doc. JUDr. Jakab, PhD. z Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v zverejnenom dokumente .

K samotnej petícii

nahradiť znenie §72, písm. b/ Zákona č. 372/1990 Zb. v znení: "poškodený, ak ide o prejednávanie náhrady majetkovej škody spôsobenej priestupkom" za znenie, citujem "poškodený"

Navrhovaná zmena by dala procesné právo účastníka konania každému poškodenému, teda nielen tomu, ktorému bola spôsobená vyčísliteľná škoda a ktorý si ju najskôr v tom konaní uplatnil.

V mnou medializovanom prípade policajti dohovorili poškodenej, aby si uplatnila škodu v poisťovni (bežný postup) a nechali ju podpísať papier, že v konaní si škodu neuplatňuje (na prvý pohľad logické). Následne tento podpísaný papier polícia zneužila, keď odmietala 5 rokov sprístupniť bezprecedentné a podozrivé rozhodnutie, čím pomohla páchateľovi (jeho skutok už bol premlčaný). Pomáhať a chrániť ...

nahradiť znenie §72, písm. d/ Zákona č. 372/1990 Zb. v znení "navrhovateľ, na návrh ktorého bolo začaté konanie o priestupku podľa § 68 ods. 1." za znenie, citujem "navrhovateľ, na návrh ktorého bolo začaté konanie o priestupku"

Táto zmena dáva procesné právo účastníka konania aj tomu, kto oznámi spáchanie priestupku. Myslím si, že oznamovateľ by mal byť informovaný, ako bol vybavený jeho podnet, mal by mať minimálne právo vyjadriť sa k dôkazom, či tieto dôkazy sám navrhnúť (mať právo neznamená povinnosť – čiže mohol by, ak by chcel).

Predstavte si situáciu, že ste dlhodobo šikanovaný neprispôsobivým susedom alebo aj fyzicky napadnutý páchateľom, ktorý je zhodou okolností niekým vplyvným, napríklad bratom politika. Všetky Vaše oznámenia, dôkazy, sú hádzané do koša a Vás ani len neinformujú, ako boli vybavené (skutok sa pred tým podklasifikuje na priestupok - častý postup). O jednom takomto skutočnom príbehu sa dočítate napríklad ==> tu <==.

nahradiť znenie §11, ods. 3/ Zákona č. 372/1990 Zb. v znení "Od uloženia sankcie možno v rozhodnutí o priestupku upustiť, ak k náprave páchateľa postačí samotné prejednanie priestupku." za znenie, citujem "Od uloženia sankcie možno v rozhodnutí o priestupku upustiť so súhlasom poškodeného, ak existuje a ak k náprave páchateľa postačí samotné prejednanie priestupku."

Zákon o priestupkoch dáva policajtom, či úradníkom, do rúk silnú zbraň, teda „upustiť od potrestania“. V kombinácii s tým, že poškodený o tom nebude ani len informovaný, to vytvára obrovský priestor na svojvôľu, zneužitie právomocí, korupciu.

Nespochybňujem, že existujú výnimočné situácie, kde je na mieste upustiť od potrestania. Ale ak bolo niekomu tým skutkom uškodené, malo by sa tak stať len s jeho súhlasom – nie len na základe svojvôle jedného, možno skorumpovaného, policajta.

Napríklad v mnou medializovanom prípade upustila policajtka od potrestania usvedčeného páchateľa, ktorý narazil autom do ľudí, zranil človeka a ušiel. Za skutok sa páchateľ poškodenej nikdy ani len neospravedlnil, naopak svoj skutok absurdne obhajoval. Dopravná policajtka namiesto toho, aby nás chránila pred takýmito indivíduami, bez zdôvodnenia, neskôr len s formálnym zdôvodnením (teda citovaním zákona), upustila od potrestania. Ako sa neskôr ukázalo, spravila tak dokonca porušením zákona !

Záver

Za Vašu podporu Vám vopred ďakujem, zároveň Vás prosím o pomoc so zdieľaním tohto článku, aby podľa môjho názoru dobrú vec podporilo čo najväčšie množstvo ľudí.

Článok zverejňujem pod pseudonymom, nie som politik, ale úplne bežný človek, nestojím o žiadnu medializáciu, čím zároveň aj chránim vlastnú rodinu. Naopak do propagácie som nezištne investoval vlastné financie. Robím to s presvedčením, že navrhované zmeny znížia aspoň tú drobnú korupciu v štáte a arogantní chrapúni za volantom sa nebudú môcť viac spoľahnúť na svojich skorumpovaných kámošov v štátnej správe.

Ak to v konečnom dôsledku zachráni aspoň jeden ľudský život, stálo to za to – ďalší „ožratý“ chrapúň by si možno už nesadol v takom stave za volant auta, ale radšej by sa presunul taxíkom - lebo "Eva" z Dopravného inšpektorátu mu povedala, že teraz sa to vybaviť nedá ...

Link na petíciu: ==> TU <==