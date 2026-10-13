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13. okt 2026 o 20:41
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Ako sme na Rákoni mraky rozháňali.

Nevýhodou organizovanej turistiky je, že je naplánovaná aj rok dopredu a práve vtedy prší.

Milan Removčík
Milan Removčík Bloger
Ako sme na Rákoni mraky rozháňali.
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Tento rok bol veľmi skúpy na zrážky a skoro stále svietilo slnko, len nie práve vtedy, keď sme v nedeľu išli do Roháčov. Prídeme ráno na Zverovku a ono mrholilo, čo mrholilo, normálne pršalo. Tak sme sa schovali do chaty a čakali. Hneď po jednom rume však prestalo a tak rýchlo kráčame do Látanej doliny, kým si to nerozmyslí. Je tam krásna asfaltka, lepšia ako u nás v meste a to preto, že ju neničia autá. Hneď na začiatku dokonca pri ceste rástol hríb, no bol prvý aj posledný. Darmo sme poškuľovali dookola.

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Chata Zverovka
Chata Zverovka 
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Na konci asfaltu odbočujeme na lesný chodník. Mladé stromky majú gorálkovú výzdobu, akoby sa blížili Vianoce. Potom je už len kosodrevina, čo značí, že sme už dosť vysoko. Po dve aj trištvrte hodine sa ocitáme v sedle Zábrať a veru dalo to dosť zabrať.

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Vietor fúka, mraky sa prevaľujú, teraz sa treba rozhodnúť, či ísť hore alebo dolu. No zrazu vykukne slnko a tak pokračujeme na Rákoň. Kopce sú zatiaľ zahalené ako vo vate, ale čoraz viac sa odhaľujú, až sa vyčistia úplne.

sedlo Zábrať
sedlo Zábrať 
Oravská priehrada
Oravská priehrada 
Oravská priehrada - vyčistený obrázok za pomoci AI
Oravská priehrada - vyčistený obrázok za pomoci AI 
Obrázok blogu
Salatín
Salatín 
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Rákoň
Rákoň 
silueta Ostrého Roháča
silueta Ostrého Roháča 
Obrázok blogu
Tri kopy
Tri kopy 
Pachoľa
Pachoľa 
Baníkov
Baníkov 
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Mnichy Chochołowskie
Mnichy Chochołowskie 
Ostrý Roháč
Ostrý Roháč 
Kominiarski Wierch
Kominiarski Wierch 
Dlugi uplaz
Dlugi uplaz 
Zábraď
Zábraď 
Kresanica a Giewont
Kresanica a Giewont 
Bystrá
Bystrá 
sedlo medzi Ostrým Roháčom a Plačlivým
sedlo medzi Ostrým Roháčom a Plačlivým 
Magurka
Magurka 

O 40 minút sa už rozhliadam na Rákoni a prehadzujem teleobjektív, cez ktorý dovidím až do Poľska. Najkrajší je Giewont, možno aj preto, že farby vyladila AI. Postupne sa odhalili všetky kopce naokolo. No napriek slnku bola dosť zima a tak som sa pobral nadol. Niektorí išli ešte na Volovec a že vraj nakoniec tam bolo teplejšie. Darmo je, zima klope na dvere. Úplne som zabudol, že keď nemám rukavice, dajú sa použiť aj ponožky, ktoré si zvyknú turisti brať aj ako náhradné.

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Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Kominársky vrch, Kresanica a vzadu Giewont
Kominársky vrch, Kresanica a vzadu Giewont 
Volovec a Ostrý Roháč
Volovec a Ostrý Roháč 
Kresanica a Giewont
Kresanica a Giewont 
Giewont s krížom na vrchole
Giewont s krížom na vrchole 
Ťatliakova chata s plesom
Ťatliakova chata s plesom 
Ťatliakova chata
Ťatliakova chata 
Smutné sedlo
Smutné sedlo 
Prvé Roháčske pleso
Prvé Roháčske pleso 
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Salatín a Brestová
Salatín a Brestová 
Osobitá
Osobitá 
pliesko pod Rákoňom
pliesko pod Rákoňom 
Babia hora
Babia hora 
Pilsko
Pilsko 
Lúčna
Lúčna 
Bobrovec
Bobrovec 
Obrázok blogu

Zo sedla Zábrať ideme teraz na druhú stranu ku Ťatliakovej chate, lebo dnešnú akciu kubínski turisti zorganizovali pri príležitosti 80. výročia úmrtia Jána Ťatliaka.

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Rákoň
Rákoň 
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Volovec
Volovec 
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Ťatliakovo pleso
Ťatliakovo pleso 
dnešná Ťatliakova chata
dnešná Ťatliakova chata 
Prvá Ťatliakova chata, ktorá zhorela cez vojnu
Prvá Ťatliakova chata, ktorá zhorela cez vojnu 
Milan Removčík

Milan Removčík
Bloger 
  • Počet článkov:  193
    •  | 
  • Páči sa:  503x

Amatérsky fotograf Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

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