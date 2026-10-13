Ako sme na Rákoni mraky rozháňali.

Tento rok bol veľmi skúpy na zrážky a skoro stále svietilo slnko, len nie práve vtedy, keď sme v nedeľu išli do Roháčov. Prídeme ráno na Zverovku a ono mrholilo, čo mrholilo, normálne pršalo. Tak sme sa schovali do chaty a čakali. Hneď po jednom rume však prestalo a tak rýchlo kráčame do Látanej doliny, kým si to nerozmyslí. Je tam krásna asfaltka, lepšia ako u nás v meste a to preto, že ju neničia autá. Hneď na začiatku dokonca pri ceste rástol hríb, no bol prvý aj posledný. Darmo sme poškuľovali dookola.
Na konci asfaltu odbočujeme na lesný chodník. Mladé stromky majú gorálkovú výzdobu, akoby sa blížili Vianoce. Potom je už len kosodrevina, čo značí, že sme už dosť vysoko. Po dve aj trištvrte hodine sa ocitáme v sedle Zábrať a veru dalo to dosť zabrať.
Vietor fúka, mraky sa prevaľujú, teraz sa treba rozhodnúť, či ísť hore alebo dolu. No zrazu vykukne slnko a tak pokračujeme na Rákoň. Kopce sú zatiaľ zahalené ako vo vate, ale čoraz viac sa odhaľujú, až sa vyčistia úplne.
O 40 minút sa už rozhliadam na Rákoni a prehadzujem teleobjektív, cez ktorý dovidím až do Poľska. Najkrajší je Giewont, možno aj preto, že farby vyladila AI. Postupne sa odhalili všetky kopce naokolo. No napriek slnku bola dosť zima a tak som sa pobral nadol. Niektorí išli ešte na Volovec a že vraj nakoniec tam bolo teplejšie. Darmo je, zima klope na dvere. Úplne som zabudol, že keď nemám rukavice, dajú sa použiť aj ponožky, ktoré si zvyknú turisti brať aj ako náhradné.
Zo sedla Zábrať ideme teraz na druhú stranu ku Ťatliakovej chate, lebo dnešnú akciu kubínski turisti zorganizovali pri príležitosti 80. výročia úmrtia Jána Ťatliaka.