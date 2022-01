Vojna na Ukrajine.

Všetky krajiny, ktoré si svoj zbrojný arzenál ešte nevyskúšali na živo v nejakom bojovom konflikte, to určite budú chcieť odskúšať na Ukrajine.

Na jednej strane Rusko so svojimi partnermi – Bielorusko a ešte ďalší s armádou ako za 2. svetovej, na strane druhej Nato a USA.

Nikto nechce ďalšiu veľkú vojnu, hlavne nie v Európe. Myslím si, že to si uvedomujú obe strany. Straty na životoch by boli obrovské a ekonomické škody by sa liečili desaťročia.

Tak o čo naozaj ide p. Lavrovovi, najlepšiemu vyjednávačovi Ruska?

Ja si myslím, že je to ako kúzelnícky trik. Odvediem pozornosť na jednu stranu, dám si podmienky, ktoré Svet nedokáže splniť a hrozím inváziou na Ukrajinu. Samozrejme, očakávam protinávrh a vyjednávam ďalej. Hrozím, posielam vojská kde-tam a čakám, čo bude. Pripojí sa Bielorusko a zas mám lepšiu vyjednávaciu pozíciu. Každý niečo obetuje a niečo získa. Po mesiaci zbrojenia všetci uzatvoria zmier.

Rusko sa vzdá invázie na Ukrajinu, ktorá by aj tak bola úplne nelogická, a za to dostane po zdĺhavom vyjednávaní cenu útechy.

Nord stream 2 – to je to, o čo im naozaj išlo - povolenie k prevádzke.