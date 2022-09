Taxikár alebo teliatko ?

Už tri a pol roka máme psíka Ernieho . Z malého psíka vyrástol nádherný pes, dá sa povedať, že veľký, no žiaden obor. Vozievala som ho autom na zadnom sedadle a mal aj pás, ako má mať podľa pravidiel. No auto sa mi zrazu pokazilo a chcela som sa odviesť na záhradu neďaleko Košíc, len 4 km od nášho bydliska. Zavolala som do taxi služby a povedala, že chcem ísť aj zo psíkom. Pán na dispečingu sa neopýtal na veľkosť, tak som bola v tom, že ho dáme buď na zadné sedadlo alebo do kufra. Rýchlo, rýchlo mi šiel posielať taxík, zrejme ma ani poriadne nepočúval ? A ak ma jeho zamestnanec problém brať psíkov ,mal mi poslať vozidlo ,ktorému by to jednak nevadilo a jednak sa on mal opýtať na veľkosť psa?

Prišla stará rozheganá škoda Octavia a pán tiež už vo veku, pričom názov taxislužby evokoval, že príde mladík - študent , STUDENT TAXI. Tak som si to aspoň myslela, podľa názvu.

Hneď na začiatku na mňa vybehol, že aké veľké teliatko to mám a že isto plzne, že on ho nedá na zadné sedadlo ani do kufra, že tam sa nezmestí??? Natlačil nás nakoniec dopredu na predné sedadlo, najskôr naskočil Ernie a trochu bol pri riadiacej páke, a pán už kričal :" že ako bude šoférovať?" Tak mu vravím, že : „ vydržte, ešte som nenastúpila ja „ a tak som nastúpila a dala si psíka medzi nohy, aby ujkovi nezavadzal. Takto s rozčapenými nohami, ešte dobre, že som mala kraťasy, sme sa tlačili s Erniem vpredu. Fajn bolo , že to bola len 5.minútová jazda .

No hundranie ujka neskončilo, začal volať predo mnou na dispečing a že akého veľké psa to mám ,čo on chudák musí robiť, aby mi vyšiel v ústrety a bla, bla, bla, hučal a hučal a nakoniec zo mňa urobili vinníka, že som nepovedala veľkosť psíka??? Bola som taká ohúrená správaním tohto taxikára – doslova teliatka, že pri mojej výrečnosti a som sa nezmohla ani na slovo ?? Ešte čosi hundral, že ako mi on predsa vychádza v ústrety, že ma vzal aj zo psom?? Už som oľutovala, že ho neposlala aj jeho slávnym taxíkom do kelu a zavolala si inú , ústretovejšiu taxi službu.

Nakoniec mi za 4km naúčtoval 8 ,8 a tak som nechala , 20 centov za ktoré ani nepoďakoval???

Asi čakal, že mu nechám 1,20€.,platila som 10 eurovkou . Za také správanie si nezaslúžil nič, možno kopanec do zadnice a keďže sa nebijem, držala som sa príslovia : Múdrejší ustúpi a teľa taxikár nám predsa nepokazí deň.