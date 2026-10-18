Pokoj v obci nie je náhoda. Je za ním dvadsať rokov práce aj v časoch búrok.

Keď si človek ráno odvedie dieťa do školy, večer prejde osvetlenou ulicou a v deň vývozu mu odvezú odpad, prirodzene to považuje za samozrejmosť. Keď potrebuje vybaviť záležitosť na úrade, očakáva, že úrad bude fungovať. Keď príde na obecné podujatie, vidí pripravenú sálu, účinkujúcich a ľudí, ktorí sa stretli.
Tak to má byť.
Za touto samozrejmosťou sa však niekedy skrývajú týždne počítania, rokovaní a rozhodnutí, ktoré navonok vôbec nevidno. Zvlášť v časoch, keď sa okolnosti menia rýchlejšie, než dokážeme upraviť plány.
Po dvadsiatich rokoch na čele Kolíňan si čoraz viac uvedomujem, že príbeh obce tvoria aj takéto chvíle. Chvíle, keď sa problém podarilo vyriešiť skôr, než zasiahol každodenný život obyvateľov.
Vyplávali sme s ťažkým nákladom
Našu obec si občas predstavujem ako loď. Na palube sme všetci – deti, rodičia, seniori, zamestnanci, podnikatelia aj ľudia s rozdielnymi názormi. Každý má svoje potreby a očakávania. Starosta s poslancami a zamestnancami obce zodpovedajú za to, aby loď držala smer a bezpečne pokračovala.
Keď som v roku 2006 prevzal kormidlo, veľkou záťažou bola vysoká zadlženosť obce.
Záväzky sa nedali odložiť bokom. Vstupovali do každého rozpočtu a ovplyvňovali, čo si môžeme dovoliť. Obyvatelia pritom oprávnene očakávali, že obec bude fungovať a rozvíjať sa.
Bolo potrebné splácať a súčasne zabezpečovať bežný chod. Hľadať úspory aj možnosti financovania. Rozhodovať, čo urobíme teraz a čo musí počkať.
Za každým odloženým zámerom pritom bola konkrétna potreba. Ulica, budova, priestor alebo služba, na ktorých niekomu záležalo. Vysvetľovať, prečo ešte niečo nemôžeme urobiť, patrí k najťažším rozhovorom v samospráve.
Splatená splátka nemá slávnostné otvorenie. Môže však rozhodnúť o tom, či si obec o niekoľko rokov bude môcť dovoliť ďalší potrebný projekt.
Euro a kríza prišli takmer súčasne
Od januára 2009 sme začali platiť eurom. Dnes si na koruny spomenieme skôr pri starých fotografiách či cenách, ktoré nám zostali v pamäti. Pre obecný úrad však prechod znamenal množstvo príprav a zmien v účtovníctve, rozpočte, poplatkoch aj dokumentoch.
Obyvateľ potreboval dostať správnu informáciu a vybaviť svoju vec. Prípravu, ktorá tomu predchádzala, vidieť nemusel.
Do tohto obdobia zasiahla svetová finančná a hospodárska kríza. Pripomenula nám, ako úzko je aj malá obec prepojená s dianím ďaleko za svojimi hranicami.
Keď sa zhoršuje hospodárska situácia, dôsledky postupne prídu aj do obecného rozpočtu. Výdavky však nemožno jednoducho zastaviť. Škola, škôlka, verejné osvetlenie či údržba obce potrebujú fungovať ďalej.
Na úrade sa vtedy oveľa častejšie prepočítava a prehodnocuje. Hľadá sa spôsob, ako udržať služby a zároveň nevytvoriť problém, ktorý by obec dobehol neskôr.
Navonok môže byť pokojný deň. Vnútri úradu je za ním niekedy veľmi nepokojný týždeň.
Aj na palube bolo potrebné hľadať dohodu
Popri celoštátnych a svetových udalostiach sme riešili vlastné miestne témy. Súčasťou života obce boli rôzne petície, diskusie a rozdielne predstavy o riešeniach.
Významnou témou bola iniciatíva STOP hazardu. Dotýkala sa obáv o rodiny aj o prostredie, v ktorom žijeme a vychovávame deti.
Takéto otázky si vyžadujú pozornosť, rozhovory a hľadanie možností, ktoré obec má. Ľudia očakávajú odpoveď a samospráva musí svoje kroky vedieť vysvetliť.
Za dvadsať rokov sme sa mnohokrát nezhodli na prvý raz. Aj to patrí k spoločnému životu. Dôležité je, aby po diskusii zostala schopnosť ďalej spolupracovať. Na druhý deň sa totiž opäť stretneme na tej istej ulici a potrebujeme riešiť ďalšie spoločné veci.
Potom prišla pandémia
Na jar 2020 sa zmenil život každého z nás. Prišli obavy o zdravie, obmedzenia, odlúčenie od blízkych a neistota, ako dlho to celé potrvá.
Obecný úrad sa musel prispôsobovať situácii, ktorá nemala pripravený jednoduchý návod. Bolo potrebné sledovať meniace sa pravidlá, zrozumiteľne informovať a zabezpečovať fungovanie obce v mimoriadnych podmienkach.
Aj zamestnanci mali svoje rodiny, strach a starosti. Napriek tomu bolo potrebné vykonať prácu, na ktorú sa ostatní spoliehali.
Pandémiu, samozrejme, obyvatelia pocítili veľmi bolestivo. Niektorí stratili svojich najbližších, iní znášali osamelosť, zdravotné alebo finančné následky. Na tieto roky sa nedá pozerať iba cez organizačné úlohy a rozpočty.
Ukázali však aj hodnotu ľudí, ktorí v ťažkej chvíli pomáhali. Zamestnancov, dobrovoľníkov a obyvateľov ochotných urobiť niečo pre druhých. Práve vtedy bolo najviac cítiť, ako veľmi sa na jednej palube navzájom potrebujeme.
Vojna, energie a rozpočty, ktoré prestávali platiť
Po pandémii sme dúfali v pokojnejšie obdobie. Vo februári 2022 však prišla rozsiahla ruská invázia na Ukrajinu a s ňou ľudské utrpenie, útek rodín z domovov a neistota v celej Európe.
Nasledovalo prudké zdražovanie a energetická kríza.
Domácnosti prepočítavali, koľko zaplatia za potraviny, elektrinu či kúrenie. Podobné počítanie prebiehalo aj na obecných úradoch. Rozdiel bol v tom, že obec zodpovedá za viacero budov, zariadení a služieb naraz.
Zvýšené náklady dokážu veľmi rýchlo zmenšiť priestor na opravy a investície. Projekt pripravený pri určitých cenách môže byť neskôr podstatne drahší. Peniaze, ktoré mali slúžiť rozvoju, treba zrazu zvažovať aj vo vzťahu k základnej prevádzke.
K tomu sa pridávala neistota vo financovaní samospráv. Obec musí pripravovať rozpočet a plánovať dopredu, aj keď nevie s istotou predpovedať všetky svoje príjmy a náklady.
Obyvateľ nemusí poznať jednotlivé položky ani termíny platieb. Oprávnene očakáva, že zodpovední nájdu riešenie.
A práve na tom stojí veľká časť práce, ktorú bežne nevidno.
Čo všetko sa nezmestí na fotografiu
Na fotografii môžeme ukázať opravenú budovu, nové zariadenie alebo dokončený priestor. Ťažšie sa fotografuje problém, ktorému sme predišli.
Nevidno na nej rokovania, vďaka ktorým sa podarilo nájsť prijateľnejšie riešenie. Ani hodiny strávené nad rozpočtom, prípravu žiadostí či rozhodnutia, ktoré pomohli udržať obec v chode počas neistoty.
Časť zodpovednosti samosprávy spočíva práve v tom, aby obyvatelia nemuseli niesť každú starosť úradu na svojich pleciach.
Každé obdobie prinášalo vlastné výzvy a vyžadovalo rozhodnutia podľa vtedajších možností obce. Niektoré zámery potrebovali viac času, iné museli ustúpiť naliehavejším potrebám. Mojou prioritou bolo udržať obec v chode, chrániť jej finančnú stabilitu a postupne vytvárať priestor na ďalší rozvoj.
Pri hodnotení dvadsiatich rokov však považujem za poctivé pripomenúť si podmienky, v ktorých sme pracovali. Pomáhajú pochopiť tempo, možnosti aj rozhodnutia jednotlivých období.
Loď držia ľudia
Za to, že Kolíňany týmito rokmi prechádzali, patrí poďakovanie mnohým ľuďom. Zamestnancom obce a obecných zariadení, poslancom, dobrovoľníkom, spolkom aj obyvateľom, ktorí pomáhali a zaujímali sa.
Každý z nich niesol časť spoločnej zodpovednosti. Niekto pri každodennej práci, iný vo chvíli, keď bolo potrebné urobiť niečo navyše.
Po dvadsiatich rokoch si vážim aj obyčajný deň, počas ktorého všetko funguje. Deň, keď sa ľudia môžu venovať rodine, práci a svojim plánom bez toho, aby museli premýšľať, aký problém práve rieši obecný úrad.
Aj to je výsledok práce: keď obec prechádza náročným obdobím a obyvateľ môže ďalej pokojne žiť svoj každodenný život.
Našu loď čakajú ďalšie úlohy. Pri pohľade späť však viem, koľko úsilia stálo udržať ju v pohybe aj počas búrok.
A najväčší zmysel to úsilie malo práve vtedy, keď ľudia na palube mohli cítiť bezpečie.
PhDr., Ing. Róbert Balkó – starosta obce