Dvadsaťjeden gramov. Koľko váži to, čo nosíme v duši?

Ľahké slová, ťažký náklad
Dvadsaťjeden gramov. Podľa známej, vedecky nepotvrdenej predstavy má práve toľko vážiť ľudská duša. Ako obraz je to zvláštne príťažlivé. Niečomu, čo nevieme uchopiť, zrazu priradíme číslo.
Lenže keby sme túto predstavu vzali doslova, rýchlo by sme narazili na otázky. Koľko potom váži láska? A koľko hnev, ktorý v sebe človek nosí celé roky? Je smútok ťažší, keď o ňom nehovoríme?
V bežnej reči sa pritom správame, akoby sme odpovede poznali. Máme ťažké srdce. Niečo nás ťaží. Inokedy nám odľahne, hoci z nás neubudne ani gram.
Podobne je to so slovami. Vysloviť vetu trvá pár sekúnd. Ten druhý ju môže nosiť v sebe veľmi dlho. Možno sme ju povedali v hneve a večer sme si na ňu už ani nespomenuli. Jemu sa však vracia aj po rokoch.
A potom je tu veta, ktorá človeka podrží. Nemusí byť múdra ani výnimočná. Stačí, že príde v správnej chvíli od niekoho, komu verí.
Keď sa zmení to, podľa čoho počítame
Veľkú časť života meriame celkom presne. Odpracované roky, príjmy, výdavky, splnené plány. Vo verejnom živote aj hlasy.
V nedávnych komunálnych voľbách dali voliči podporu inému smerovaniu obce. Po dvadsiatich rokoch vo funkcii starostu sa tak aj pre mňa začína nová etapa. Z uplynulých rokov si odnášam množstvo skúseností a stretnutí s ľuďmi, ktorých význam sa nedá vždy vyjadriť číslami.
Práve v týchto dňoch si pripomíname, koľko miesta majú v našom živote veci, ktoré sa nedajú presne zmerať.
Pri hrobe blízkeho človeka si zvyčajne nespomíname na jeho najúspešnejší pracovný rok. Skôr sa nám vybaví, ako sa smial, čo hovorieval alebo akým spôsobom nám vedel dať najavo, že sa naňho môžeme spoľahnúť.
To sú veci, ktoré sme počas jeho života možno ani nepovažovali za výnimočné.
Cintorín ako pamäť obce
Počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých má cintorín osobitnú podobu. Medzi kvetmi a svetlami sviec sa stretávajú aj ľudia, ktorí sa inokedy míňajú. Niekto prišiel z vedľajšej ulice, iný sa po dlhšom čase vrátil do rodnej obce.
V malej obci človek pozná veľa mien na náhrobných kameňoch. Za jedným si vybaví bývalého suseda, za ďalším učiteľa, remeselníka či človeka, ktorého roky stretával cestou do obchodu.
Postupne si uvedomí, koľko z každodenného života obce zostalo práve v týchto spomienkach. Kto vedel čo opraviť. Kto sa zapájal do spoločných podujatí. Kto mal svojský humor a kto toho veľa nenahovoril, ale keď bolo treba, prišiel pomôcť.
Aj takto si obec pamätá svojich ľudí. Cez drobnosti, ktoré by sa do žiadnej kroniky zrejme nedostali, no niekomu zostali na celý život.
Človek zostáva v drobnostiach
Keď spomíname na niekoho blízkeho, často sa nám vybaví celkom obyčajná chvíľa. Ako nás vítal, akým gestom sprevádzal rozprávanie alebo čo zvykol povedať, keď s nami nesúhlasil.
Niekedy si spomenieme aj na zvyk, ktorý nás kedysi vedel podráždiť. Dnes sa pri ňom pousmejeme. Aj podľa neho by sme toho človeka spoznali medzi stovkami iných.
Roky spoločného života prinášajú porozumenie aj nezhody. Niektoré sa časom vyriešia, iné prestanú byť dôležité. Zostáva množstvo chvíľ, počas ktorých sme sa navzájom spoznávali a učili sa spolu vychádzať.
Možno sa do slávnostnej spomienky nezmestí spôsob, akým niekto krájal chlieb, jeho svojský smiech či poznámka, ktorú sme už poznali naspamäť. V našej pamäti však práve tieto drobnosti dokážu na okamih sprítomniť človeka, ktorý nám chýba.
Čo si odnesieme od zapálenej sviece
Pri hrobe nemusíme dospieť k veľkému poznaniu. Niekedy sme jednoducho smutní. Inokedy sa pri spomienke usmejeme. Aj to k týmto dňom patrí.
Keď však odchádzame späť medzi živých, vraciame sa aj k nedokončeným rozhovorom, drobným sporom a vzťahom, v ktorých si nie vždy rozumieme. Svieca ich za nás nevyrieši.
Môže nám však zostať v pamäti ten zvláštny rozdiel: ako ľahko vieme vysloviť výčitku a ako dlho niekedy hľadáme príležitosť poďakovať.
Koľko váži duša, nevieme. No občas veľmi presne cítime váhu jednej vety, ktorú sme už nestihli povedať.
A možno práve tá nám napovie, čo nechceme nechať nevyslovené nabudúce.
PhDr., Ing. Balkó Róbert