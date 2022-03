Mt. Kilimanjaro - Vianoce na streche Afriky časť druhá

Preplnené auto upaľuje k bráne Umbwe, miestu, kde sa začína môj výstup na horu Kilimanjaro. Od svojich spoločníkov v aute, ktorí celkom fajn ovladajú angličtinu, sa dozvedám, že cesta Umbwe je tou najrýchlejšou a zároveň najkrajšou cestou, ktorú si v dnešnej dobe môžete pre svoj výstup na vrchol vybrať. Podľa niekoľkých YouTube videí je aj najnáročnejšia, tak dúfam, že na ňu budem pripravený, a že to všetci zvládneme bez vačších problémov. Každopádne, v aute je výborná nálada, všetci majú úsmevy na tvárach a tešia sa na výlet.

Fanúšik Blaugranas z Tanzánie. (zdroj: Jeammy)

Vraj hneď druhý deň na mňa čakajú dych vyrážajúce výhľady, ktoré si určite veľmi užijem. Snažia sa ma trochu navnadiť a motivovať. Po aslfatke si pálime opreteky. Hrôza nastane, keď zídeme z hlavnej cesty a dostávame sa do pralesa. Cesta tu neexistuje, a autom to hádže zo strany na stranu. V Tanzánii vlastne existujú len hlavné cesty, žiadne vedľajšie neexistujú. Podstatné ale je, že naše auto, o ktorom by som nikdy nepredpokladal, že to zvládne, pokračuje bez komplikácií ďalej. Nerobia mu problémy ani naozaj veľké diery.

Cestou k Umbwe Gate. (zdroj: Jeammy)

Zastavujeme v chatrči medzi banánovníkmi. Moji hostitelia kupujú na náš trek čerstvé hovädzie mäso priamo z háku. Teraz by to už malo byť všetko. Všetko, čo na päťdňový trek budeme potebovať.

Cestou necestou. (zdroj: Jeammy)

Umbwe gate pripomína malú stanicu horskej služby. Jeden ranger, neviem či ich tak naozaj volajú, ale mne ten pán tak pripadá, nás víta a vyzerá naozaj ako z dokumentárneho filmu o strážcoch horských goríl. Dozvedám sa, že tu majú jedno zaujímavé pravidlo. Nikto, kto na horu vystupuje, nemôže niesť viac ako 15 kilogramový náklad.

Chalani sa balia. Umbwe Gate. (zdroj: Jeammy)

Už chápem, prečo s jediným turistom, ktorý chce vystúpiť na vrchol hory, musia ísť piati ďalší ľudia. No, ale zákon je zákon, a aspoň nám bude na ceste veselšie. Dám si odvažiť aj môj batoh, aby som vedel, koľko toho asi mám. Rozhodol som sa, že si všetko budem niesť sám. V Prahe mal batoh pôvodne 17 kg. Niekoľko vecí som ale nechal na hoteli, takže sa určite zmestím pod 15 kg.

Heaven, Msafiri a ja pri Umbwe Gate. (zdroj: Jeammy)

Ešte jedna fotka s Msafirim a Heavenom pri bráne a môžeme vyraziť. Prvé kilometre sa vinú po lesnej cestičke a prales sa ozýva z každej strany. Dnes máme prejsť okolo 11 kilometrov s prevýšením skoro 1200 metrov. Včera večer som začal trochu zmätkovať, keď som si zle prečítal itinerár, a jeden tábor som preskočil. Asi hodinu som bol v mylnej domnienke, že naše dnešné prevýšenie má byť až 2500 metrov. Niekedy som taký poplašený.

Prvé metre v pralese. (zdroj: Jeammy)

Cesta cez prales je niečo, čo som vlastne ešte nikdy nezažil. Najmä zvuky toho lesa sú veľmi zaujímavé. Aké to musí byť v Amazonskom daždovom pralese si asi ani neviem predstaviť. Ukrajujeme z prvých 1200 výškových metrov nášho výstupu, a mňa čoraz viac začína znepokojovať počasie. Dostali sme sa do hustých mrakov a iba zázrakom ešte neprší. V korunách stromov sa mihajú čierno – biele postavičky, celkom veľké opice rodu Colobus. Aj by som ich odfotil, ale sú príliš vysoko a svetlo tu nie je nič moc.

Horský prales pod Kilimanjarom je bohatý na dažďové zrážky, a od roku 1973 sa práve jeho územie berie ako hranica Národného parku Kilimanjaro. Napriek tomu, že tento národný park má okolo 755 kilometrov štvorcových, nepatrí v Afrike medzi najväčšie. Je unikátny tým, že v ňom prechádzate cez niekoľko vegetačných pásiem. Od horúcich a suchých trávnatých saván na úpätí hory, cez horský a daždivý prales a pásmo vresovísk, kde sa často zdržuje hmla, až po horskú púšť bez vegetácie, kde teploty veľmi často klesajú pod hranicu nuly. Cesta Umbwe je cesta z južnej strany hory a prvý deň stúpame iba cez prales.

V zajatí pralesa. (zdroj: Jeammy)

Stúpanie nie je zozačiatku príliš strmé, treba však dávať pozor kam stúpate, keďže je mokro a skončiť v blate hneď v prvý deň by asi nebolo priliš dobré. Počasie mi ale stále robí vrásky. Pri pohľade na oblohu to vyzerá tak, že každú chvíľu to začne. Prepadajú ma isté obavy, keďže som chcel čo najviac ušetriť váhu, a tak som nevzal všetko čo mi YouTube a Msafiri doporučovali. Hlavne chýbajúce nepremokavé nohavice by mohli byť v silnom daždi asi aj problém. Nuž, ale som presvedčený, že opäť zaúradovala moja šťastná hviezda. Aj keď som čakal, že to príde každú chvíľu, neprišlo to vôbec. Deň JEDNA bol , napriek všetkému zdaniu, bez dažďa. Mraky ale naďalej vyzerajú poriadne preplnené, pevne verím, že moja šťastná hviezda, v prípade ohrozenia, verne zakročí aj zajtra.

Tieto mraky neveštia nič dobré. (zdroj: Jeammy)

Stúpanie si teraz spoločne užívame len dvaja. Ja a Msafiri. Ostatní chalani sú už niekde ďaleko pred nami. Msafiri mi rozpráva o svojich začiatkoch na tejto hore. O tom, ako sa z učiteľa v meste Arusha, stal nosič na hore Kilimajaro. Dostávame sa do technicky trochu náročnejšieho terénu, kde stretávame Richarda. Ten sa nám vybral naproti, aby mi pomohol s batohom. Je naozaj vidieť, že si chce svoje sprepitné zaslúžiť čo najpoctivejšie. Každopádne sa už pomaly blížime k prvej zastávke, kde budeme dnes nocovať.

Umbwe Camp a stanový záchod pre dánských chalanov. Asi si viacej zaplatili keď im nosia aj záchod. (zdroj: Jeammy)

Camp Umbwe je vo výške 2860 metrov nad morom, a keď dorazíme, naše stany už stoja. Chalani sú šikovní a všetko postavili za pár minút. Jeden je celý iba pre mňa. Nečakal som, že budem v stane sám, ale asi to tu takto majú.

Msafiri, Colman, Heaven a Baltazar. (zdroj: Jeammy)

Chalani budú piati v stane veľkosti toho môjho. Pri prechádzaní campom stretávam ďalšiu skupinu. Dvaja chalani z Dánska si tiež vybrali pre svoj výstup cestu Umbwe. Vlastne, sú to jediní ľudia, ktorých sme počas dnešného dňa stretli. Večera je hotová, a ja som hotový tiež.

Čerstvy popcorn ma čakal v stane. To je haluz. (zdroj: Jeammy)

Nie z cesty, ale z toho, čo ma v stane na večeru čaká. Naozaj som takéto dobré jedlo nečakal. Výborná zeleninová polievka a hovädzie na curry s americkými zemiakmi, sa zdá ako z inej planéty. Meno kuchára, Heaven, bolo určite istým predurčením. Skutočne som príjemne prekvapený, ako sa mu v troch hliníkových hrncoch, ktoré toho majú už evidentne dosť za sebou, dokázal vyčarovať niečo tak chutné. Všetka česť jeho kulinárskemu umeniu. Po večeri sa ešte raz vyrazím vonku aby som si uľavil. Vonku je tma. Ale naozaj veľká tma. Prales je teraz, v noci, akosi viac strašidelný. Zo stanu, kde sú chalani, sa ozýva svahilčina, a samozrejme, kopa smiechu. Je niečo okolo ôsmej večer a ja zapadám do spacakú. Večer je tu naozaj dlhý a ja ho trávím písaním si poznamok o svojej ceste. Deň JEDNA som zvládol. Uvidíme čo nám prinesie zajtrajšok.

Deň JEDNA úspešne za mnou. Tie fúze sú inak haluzné. (zdroj: Jeammy)

Deň JEDNA v číslach. (zdroj: Jeammy)

