Mt. Kilimanjaro - Vianoce na streche Afriky časť prvá

Mt. Kilimanjaro je hora, ktorá láka cestovateľov po celom svete. Hora, ktorej tri vrcholy Kibo, Mawenzi a Shira, čnejú nad Africkými savanami a robia z tohto stratovulkánu najvyššiu sopku, nielen v Afrike, ale aj na východnej pologuli. Hora, ktorej vrch Kibo z 5985mnm je najvyššie voľne dostupným vrcholom na svete. Hora, patriaca do skupiny „SEVEN SUMMITS“, kráľov siedmich kontinentov, ktoré sa všetky podarí zdolať len vyvoleným. Mt. Kilimajaro, najvyššia hora afrického kontinentu a môj najbližší cieľ.

Mt. Kilimajaro

Po prvom neúspešnom pokuse vybrať sa na najvyššiu horu Afriky v roku 2020, samozrejme kvôli pandémii, ktorá udrela na náš svet ako blesk z jasného neba, som si nebol istý, či sa tam vôbec dostanem. Nadšenie opadlo, pandémia nás zavrela na dlhé mesiace do bubliny, z ktorej nebolo úniku a ja som sa akosi prestal trápiť tým, kedy mi tento nápad či sen výjde.

Úsmevy na africký spôsob.

Prešlo niekoľko mesiacov a náhoda mi priniesla kontakt na človeka, ktorý pozna človeka, ktorý pozna človeka. Určite to poznáte. Čuduj sa svete moja štastná hviezda sa opäť raz predviedla v tom najlepšom svetle a do naručia mi vložila Msafiriho. Msafiri, bývalí učitel z mesta Moshi, ktoré je vstupnou bránou na všetky výstupové treky na horu Kilimanjaro, je 51 ročný sprievodca s viac ako 30 ročnými skúsenosťami z výstupov na horu Kilimajaro. Najprv ako nosič, potom kuchár a dnes vrcholový sprievodca s vlastným týmom ľudí, ktorí Vám Váš výstup zorganizujú od A po Z. Keďže sa na horu Kilimanjaro nedá vystupiť bez certifikovaného sprievodcu a do rúk sa mi dostal takýto skusený a kilimanjarským vetrom ošľahaný chlapík, vedel som že teraz je ta chvíľa keď už nie je cesty spať.

Ja, fúziky a Msafiri.

Slovo dalo slovo a som tu. Stojím na letisku v Moshi a rozmyšlam či bude niekto stať s menovkou Robert v letiskovej hale. No letisková hala tu akosi chýba. Nesmelymi krokmi pokračujem von z letiska a keďže moja hlava deravá si nezapametala ako Msafiri vyzerá čakám čo bude. Prvý človek, ktorého cestou stretavam ma oslovuje „Robert How are you?“ Haluz, naozaj haluz. Je to Msafiri a smeje sa od ucha k uchu. Hneď ma informuje že od nášho prvého kontaktu sme si vymenili cez 1700 správ a že je veľmi rád že som konečne dorazil. Ja sám som veĺmi rád, že konečne je to tu a tie tri mesiace príprav sa konečne pretavia do skutočného zážitku, ktorý som si toľkokrát prehraval v svojej malej makovici. Nasadáme do auta a výražeme smer Arusha. Tam totižto dnes začínam. Keďže sme na poslednú chviľu museli zmeniť trocha plán kvôli letenkám, tak mi v itinerári vyskočili dva voľne dni, ktoré budem traviť na Safari. Ale o Safari niekedy inokedy.

Tlačenica pri vstupe do autobusu.

Prvý naozajstný kontakt s africkým svetom zažívam po navrate zo Safari do mesta Arusha a následnej ceste z Arushe do Moshi. Cestujeme totižto obyčajným linkovým autobusom a je to teda naozajstný zážitok. Už autobuska v Arushe je miesto, ktoré vo Vás zanechá zaujímavé poznatky. Všade su ľudia., veĺa ľudí, veľmi veľa ľudí. Jedno veľké mravenisko. Do autobusu sa dostavame len tak tak. Je totižto naprataný nie len cestujúcimi, ale aj ich batažinou, ktorá je nie len na streche autobusu ale aj v uličke medzi sedadlami, na hlavach cestujucich a všade kde sa len dokaže vtesnať. Zistil som zaujímavu vec. Autobusy tu neodchadzajú ako u nás na presne stanovený čas, ale až v prípade že sú naozaj plné a to doslova. Sedím teda pricvaknutý na sedadlo, obložený svojim batohom, potím sa ako diviak a ani vlastne neviem ako dlho a kam vlastne ideme. No hadám to neako dopadne. Vedľa na sedadle sedia deti, pre ktoré som živa atrakcia a ich úsmevy napovedajú, že to so mnou až tak zle nebude. Zotmelo sa akosi rýchlo a ja netuším, že prichádza top zážitok dnešného dňa. Asi dve hodiny dlhá cesta je plná adrenalínu, ktorý si asi uživa jedine vodič autobusu. Takéto blaznivé predbiehania a nasledné brzdenia do skoro úplného zastavanie som ešte nikde na svete nezažil. Svetla oproti nám sa ale v sekunde mihaju okolo nás a stále sme na ceste a ideme ďalej. Obiehame, brzdime, obiehame, brzdime. Na niekoľkých zastávkach sa do okien tlačia miestny podnikavci, ktorý sa snažia predať pasažierom vodu, oriešky, a kopu ďalšieho tovaru. Je to naozaj niečo neuveriteľné koľko ľudi sa pri okienkach za tak krátky čas vystrieda. Cesta ubieha pomaly, teplo sa v plnom autobuse začína zvyšovať a ja stále neviem ako dlho ešte. Ešteže africké rytmy, ktoré nám spríjemnujú cestu davajú zabrať mojej pravej hemisfére a čoskoro si tu pekelnu cestu už ani neuvedomujem. No naštastie čoskoro sme v Moshi a ja s úsmevom na tvári opuštam autobus, v ktorom som žažil prvé užasne stretnutie s africkou realitou.

Centrum Moshi je skoro ako autobuska v Arusha. Dávam si tu neskoru večeru a niekoľko pív s Msafirim na zoznamenie. Dosť dôležita informácia je že zasa fajčím. Na neakom podcaste som počul, že zasraté fajčiarske pľuca sú lepšie ako krásne čiste nefajčiarské pre prekonávanie vysokohorskej choroby, ktorá na mňa bude číhať už čoskoro. Tak si s novým kolegom bafkáme a bavíme sa o živote. Do hotela sa dostavam okolo desiatej večer. Ráno vyrážam na trek tak hádam zaspím bez problémov. V noci ma trapi teplo. Niečo sa mi aj snívalo, ale neviem si spomenúť čo to bolo. Určite som nelietal.

Ráno ma ale čaká ďalšie prebudenie do africkej reality. Sprcha je studená ako voda v našej sačurovskej studni a aj keď je otužovanie teraz vo veľkom kurze, takto som si to naozaj nepredstavoval. Vlastne je to posledná sprcha, ktorú si dávam pred trekom a keďže som už neaké tie viacdenne pochody zažil tak neverím, že cestou niečo ako sprcha nájdem. No svet je dnes takíto, s nikým sa nehraje. Na bare si dávam rannú kávu a raňajky a ani nedúfam, že Msafiri príde načas. Žial tanzanijsky výraz „ pole, pole,“ pomaly pomaly tu platí na všetko. Dostávam sa na wifi a trocha surfujem po webe a posielam info domov, že zatiaľ je všetko v poriadku. Samozrejme mám všetko pripravené a hodinu čakám ako na ihlách kedy už dojdu. Kedy už konečne vyrazíme v ústrety najvyššej hory Afriky.

Msafiri prichádza s akademickým meškaním, učiteľa v sebe nezaprie. Z dodávky, ktorá nas zavezie k bráne Umbwe vystupujú na niekoĺko dní moji najbližší. Tak Msafiriho už poznáte. Ďalším členom výpravy je kuchár Heaven, ktorý ma aj naozaj taký anjelský pohľad v očiach. Najmladším členom výpravy je Colman, môj pre tento trek osobný asistent. Ako ide ma jebnuť ako to majú všetko rozdelené. A aby nás nebolo malo a vedeli sme všetko vyniesť hore tak Baltazar a Richard budú s nami tiež. Ako mi neskôr povedal Msafiri, tak nosič Richard je veĺmi štastný že si môže zarobiť a na Vianoce potešiť svoju rodinu. Je totižto pravda, že v dobe pandémie to majú ľudia, ktorý žijú z hory Kilimajaro veľmi ťažké. Vačšina turistov si výstupy na Kili rieši cez veľké agentúry a na týchto chlapov, ktorý nemali toĺko štastia aby ich takéto spoločnosti zamestnali akosi nezostáva. Inak skoro som zabudol. Dnes je 20.12.2021 a môj vrcholový termín je na Vianoce. Takže keď sa Vy budete prebudzať do Vianočného rána, ja ak vesmír dá budem stáť na najvyššej hore Afriky.

Bolo nás šesť.

Po zoznámení si robíme prvú spoločnú fotku a nasadáme do auta. Samozrejme ako je tu zvykom sedím opäť vpredu, zatiaľ čo môj tým sa tlačí vzádu s vybavením a zásobami. Preplnené auto páli pod horu k bráne Umbwe, kde budeme začínať môj vianočný trek na najvyššiu voľne dostupnú horu svete a najvyššiu horu Afriky horu Kilimajaro.

Pokračovanie už čoskoro.

Ja a Kilimanjaro, môj cieľ.

