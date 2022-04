Mt. Kilimanjaro - Vianoce na streche Afriky časť tretia

Prvá noc v stane je vždy iná. Pokiaľ si človek zvykne na spacák a všetky tie veci okolo, chvíľu to trvá. Každopádne, mám to veľmi rád a noci v stane si veľmi užívam. Chalani mi spacák doviezli a nevyzerá priliš špeciálne. Ale po prvej noci môžem povedať, že je super teplý. Zvuky pralesa sa včera skončili až keď som zaspal. Znovu sa mi niečo snívalo, ale aj keby ma bili, si neviem spomenúť čo to bolo. Jediné čo si z noci pamätám je, že som sa snažil zapamätať si čo sa mi sníva.

Vyrážame do druhého dńa. Camp Umbwe. (zdroj: travel_like_jeammy_)

Otvára sa stan a mne sa prihovára mladý Colman. Raňajky vraj budú za pol hodinu a pred stanom mám pripravenú vodu na rannú hygienu. Vodička bola čerstvá, ako kedysi zamlada v potoku pri starkého dome. Otázkou však je, kam pôjdem vykonať ranné volanie divočiny. V lese na lyžiara mi to nikdy príliš nešlo, a poviem Vám pravdu, nejako sa to ani neviem naučiť. Na moje počudovanie však Camp Umbwe disponuje latrínou, ktorá má aj sedák. Aj keď sadnúť si ma stálo dosť odvahy, keďže som sa bál, že zahučím dolu. Po všetkej tej ceremónii odchádzam, a ani len netuším ako dobre sa mi stalo, a že tento malý domček bol posledný svojho druhu na mojej ceste na vrchol.

Raňajky boli výborné. (zdroj: travel_like_jeammy_)

Heaven v stane mužstva opäť raz čaruje. Na jednoduchej plynovej bombe zase vyvára niečo dobré pod zub. Omeleta, páročky, palacinky a teplá káva nedajú poznať, že nie sme v trojhviezdičkovom hoteli, ale na treku kdesi v tanzánijskom pralese. Počas raňajok mi Msafiri dáva niekoľko informácií ohľadom nášho dnešného pochodu. Dnešný cieľ je Camp Baranco, do ktorého sa dostaneme asi po 6 kilimetroch pochodu a stúpame ďalších 1 000 výškových metrov. Keďže sme už skoro v 3 000 metroch nad morom, Msafiri mi prvýkrát meria saturáciu kyslíku v krvi. Zatiaľ však o výškovej chorobe ani chýru ani slychu. Ja a Msafiri vyrážame z Campu Umbwe niečo pred deviatou hodinou. Zvyšok tímu ešte zostáva baliť naše stany, ale čoskoro nás určite dostihne. Prvé metre sú akési rozlúčkové s pralesom.

Posledné zvyšky vysokohorského pralesa. (zdroj: travel_like_jeammy_)

Dnešný deň bude iný aj z pohľadu vegetačného pásma, v ktorom sa budeme pohybovať. Vysokohorský prales sa po chvíli pochodu zmení na tzv. Moorland, čo je pásmo vresovísk, ktoré je v spodnej časti pokryté krovinatými kríkmi, obrovskými vresmi a trávami. Nežijú tu už skoro žiadne veľké zvieratá, aj keď niekedy sa sem pri svojich potulkách zatúla napríklad taký slon.

Moorland pod horou Kilimanjaro a všadeprítomná hmla. (zdroj: travel_like_Jeammy_)

Ako stúpa nadmorská výška, vresovisko je všade, a my začíname stretávať endemickú rastlinu tejto hory, a to kvet, Lobelia Deckenii. Tieto rastliny majú vyvinuté jedinečné vlastnosti, ktoré im umožňujú preživať v drastických teplotných výkyvoch. Ako tieto kvety, podobné kaktusu, rastú vyššie, ich listy odumierajú, no zostávajú na rastline, čím vytvárajú okolo kmeňa izoláciu podobnú kožušine. Lobelie na noc zatvárajú listy a zakrývajú ich centrálne jadro, aby sa zahriali. Je ich tu okolo veľmi veľa.

Hmla je všade. (zdroj: travel_like_jeammy_)

Neviem čo sa stalo, ale moja šťastná hviezda má dnes asi voľno. Aj keď to ráno vyzeralo, že dnešný deň bude úplne rovnaký ako včerajší, žiaľ predpoveď nevyšla. Začalo padať, a to už naozaj. Chvíľami silný dážď, sa mení na jemný dáždik, a potom naopak. Horšie je, že padá vkuse. Kvôli mrakom a hustej hmle, v ktorej sa pohybujeme odkedy sme opustili prales, prichádzam aj o prvé výhľady, ktoré ma mali čakať na ceste hore.

Jeden z technickejších úsekov dnešného dňa. (zdroj: travel_like_jeammy)

Stúpame teda nehostinne vyzerajúcou mlžnou krajinou, a v stálom daždi začínam zistovať, že moje trekové tenisky dnes dostanú parádne zabrať. Dážď by mi ani tak nevadil, keby som na 100% vedel, že chalani majú môj spacák a stan na svojich pleciach dôkladne nepremokavo zabalené. Žiaľ, to je skôr prianie, a ja sa obávam, že ak nie mokrý, tak môj spacák, bude určite aspoň vlhký. A každý si vie domyslieť, ako sa asi spí v mokrom či vlhkom spacáku. Nakoniec to púšťam z hlavy, ovplyvniť to neviem, a chcem aspoň veriť, že bude všetko v poriadku. Čím bližšie sme k Campu Baranco, dážď hustne viac a viac, akoby sa bál, že sme si ho dnes málo užili. Hmla je hustá, silno prší a moje tenisky už sucho ani len nepredstierajú. Stúpanie ani dnes nie je akosi náročné, a keďže dnes sa naša cesta Umbwe spojí s cestami Lemosho a Machame, neviem prísť na to, kde mal byť ten point, ktorý cestu Umbwe robí tou najťažšou.

Sprievodca Msafiri. (zdroj: travel_like_jeammy_)

Za tieto dva dni som nepostrehol žiaden vyslovene ťažký, či už kondične alebo technicky, úsek. Hrozne ma však dnes mrzí hlavne tá hmla. Žiaľ, kvôli nej som nevidel ďalej ako pár krokov, a stále platí, že od svojho príchodu som ešte vrchol Kilimanjara vôbec nevidel. Dnes sme ale prešli niekoľko miest, kde by „ta panoramata“, stáli určite zato. Do Campu Baranco sa dostávame niečo pred druhou hodinou poobede. Tesne pred vstupom do kempu je krátky úsek strmého stúpania, ktorý chalani budú musieť vystúpať niekoľkokrát. Potok, ktorý je na upätí tohto stúpania, je naším jediným zdrojom vody pre dnešný deň a zajtrajšie ráno.

Camp Baranco a zase ta hmla. (zdroj: travel_like_Jeammy_)

Camp Baranco je ponorený v hmle, a iba hlasy ďalších dobrodruhov dávaju poznať, že sme vo vysokohorskom tábore. Stále prší, tak si dávam break na terase malej chatky, ktorá je pripravená pre bohatších turistov ako som ja. Stretávam tu Mike-a, chalana z Číny, ktorý pracuje v UK, a kvôli pandémii COVID19 a reštrikciám v rodnej krajine, nemohol Vianoce tráviť doma. Od rána ho vraj kurevsky bolí hlava a nechce to prestať. Rozprávame sa o našich zažitkoch z Afriky a plánoch na ďalšie cesty po Kilimajare. Dúfajme, že ho výšková choraba neskolí úplne, a že sa nebude musieť vrátiť nižšie, a svoj pokus o vrchol presunúť alebo úplne ukončiť.

Camp Baranco. (zdroj: travel_like_jeammy_)

Ja som zatiaľ v pohode. Žiadne príznaky, čo ma veľmi teší, aj keď jednu vec by som predsa len mal. V noci som zistil, že som si vzal blbú nabíjačku na telefón. Tá správna zostala v hoteli. Mike ale nezaprie svoju domovinu a z vrecka vyťahuje presne to, čo potrebujem. „Neboj, ja ti ho za chvíľu vrátim“, vravím mu. Chvíľu ešte riešime haluze a čakáme, čo sa bude diať. Žiaľ, dážď neustáva. Vyrážam k stanom, ktoré majú byť niekde tamto. Hmla je všade. Po chvíli sa dostávam k svojmu mužstvu a stany stoja. Prichádza minúta pravdy. Žiaľ, dážd sa dostal aj do spacáku, a aj keď ho Colman umne rozprestel po stane, aby preschol, je naozaj dosť vlhký. No a matrac, ten je mokrý určite cez polovicu. Nakoniec si vravím, že som predsa chalan z východného Slovenska, ktorého na ceste za dobrodružstvom, trocha vody len tak nezastaví.

Lyžiarská búdka v Campe Baranco. (zdroj: travel_like_jeammy_)

Dávam si obed a myšlienky mám hneď veselšie. Mali sme zeleninovú polievku, grilované kura s ryžou a palacinku s nutellou. Haluz to stravovanie, to som naozaj vôbec nečakal. Aj keď po obede prestáva pršať, tak hmla nás neopúšťa. Sedím v stane a rozmýšľam čo budem do večera porábať. Aj chalani akosi potíchli, asi si dávajú poobednú siestu. Vyrážam na obhliadku Campu Baranco a dúfam, že nájdem nejaký, mne dobre padnúci, záchod. Žiaľ, sedátko tu chýba a namiesto neho iba veľká diera kamsi do útrob zeme. Camp Baranco je vo výške 3900 metrov nad morom, a ako som už písal, na jeho území sa zlievajú tri cesty na vrchol Kilimanjaro. Zajtra už teda nebudeme putovať sami, ale pridá sa k nám niekoľko ďalších dobrodruhov, ktorých zatiaľ iba počujem. Dnešný podvečer bude noazaj dlhý. Som v stane, snažím sa písať, ale v tom všetkom obklopení vlhka mi to akosi nejde. Aj volanie divočiny je tu akési častejšie.

Prvý skutočný výhľad na vrchol hory Kilimanjaro v živote. (zdroj: travel_like_jeammy_)

Zasa sa vytrepem von a v nemom úžase ho prvykrát vidím na vlasnté oči. Prvýkrát od svojho príletu vidím, kdesi v diaľke, vrchol Kilimajara. Vrchol, kvôli ktorému som sa trepal niekoľko tisíc kilometrov sem do Afriky. Obloha sa úplne nevyjasnila, a pomaly prichádza tma, ale zážitok to je naozaj neskutočný. Svetielka v stanoch tábora tomu okamihu celkom pomáhajú, a ja si konečne môžem urobiť aj nejaké tie fotky.

Ešte jeden pred spaním. (zdroj: travel_like_jeammy_)

Dobrou správou je, že obloha sa začala trhať, a že zajtra ma, hádam, nečaká ďalší upršaný deň. Snáď noc neprinesie nič nečakané. Zaleziem do stanu, chvíľu špekulujem čo ma zajtra čaká a neminie. Aj keď dnešok bol čo sa počasia týka priam neskutočný, tak večer stál určite zato. Eufória z krásneho večerného výhľadu na vysnívaný vrchol mi dáva zabudnúť na vlhký spacák, mokrý matrac a nádej na krásne pokračovanie môjho putovania na najvyšší vrchol afrického kontinentu.

Deň dva v číslach. (zdroj: travel_like_jeammy_)

