Demokracia sa nezačína až v okamihu, keď sa spočítajú hlasy. Začína sa rešpektom ku každému občanovi, ktorý má právo svoj hlas odovzdať.
V roku 1957 vznikol film Dvanásť rozhnevaných mužov. Odohráva sa prevažne v jednej miestnosti, kde dvanásť porotcov rozhoduje o osude mladého človeka obvineného z vraždy. Väčšina je spočiatku presvedčená o jeho vine. Jeden z porotcov však odmieta jednoducho zdvihnúť ruku a pridať sa k ostatným. Nie preto, že by poznal pravdu, ale preto, že si uvedomuje váhu rozhodnutia, ktoré majú urobiť.
Trvá na diskusii, argumentoch a rešpekte ku každému názoru. Pripomína ostatným, že za každým rozhodnutím je konkrétny ľudský osud. Práve v tom je sila tohto príbehu. Jeden hlas nemusí byť najhlasnejší, nemusí patriť väčšine a nemusí byť ani pohodlný. Napriek tomu má svoju hodnotu. A možno práve preto je tento film dnes zaujímavou paralelou k diskusii o volebnom práve Slovákov žijúcich v zahraničí.
Keď sa rovnosť končí na štátnej hranici
Národná rada Slovenskej republiky 24. novembra 2026 schválila zrušenie korešpondenčnej voľby zo zahraničia. Doterajšiu možnosť hlasovať poštou má nahradiť osobné hlasovanie na zastupiteľských úradoch. Súčasne sa má rozšíriť možnosť hlasovania zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Za návrh hlasovalo 79 poslancov, proti bolo 71.
Na prvý pohľad ide o zmenu spôsobu hlasovania. Občanom žijúcim v zahraničí predsa zostáva možnosť odovzdať svoj hlas osobne na slovenskom zastupiteľskom úrade. Lenže práve tu sa začína otázka, ktorú by sme nemali obchádzať. Je totiž rozdiel medzi právom, ktoré občan má, a právom, ktoré dokáže reálne uplatniť.
Predstavme si Slováka žijúceho v Londýne, študentku v Kodani, zdravotnú sestru pracujúcu v Nemecku alebo rodinu, ktorá si vybudovala život v Írsku. Nie každý býva v meste, kde sídli slovenské veľvyslanectvo či konzulát. Pre niekoho môže osobná účasť znamenať niekoľkohodinové cestovanie, náklady, voľno v práci a komplikovanú organizáciu rodinného života. Máme potom hovoriť o rovnakej dostupnosti volebného práva?
Slovenský občan žijúci v zahraničí nie je občanom druhej kategórie. Jeho občianstvo nestráca hodnotu prekročením štátnej hranice. Rovnako ako jeho záujem o budúcnosť Slovenska. V parlamentných voľbách v roku 2023 využilo korešpondenčné hlasovanie takmer 59-tisíc občanov. To je desaťtisíce ľudí, ktorí sa rozhodli aktívne zapojiť do demokratického života svojej krajiny.
Bezpečnosť áno. Zbytočné prekážky nie.
Samozrejme, nemožno ignorovať argumenty predkladateľov novely. Tajnosť hlasovania, ochrana pred nátlakom a dôveryhodnosť volebného procesu sú dôležitými princípmi, ktoré musí štát chrániť. O týchto otázkach treba diskutovať vecne a bez zľahčovania. Ale prečo musí riešenie prípadných nedostatkov jedného spôsobu hlasovania znamenať jeho úplné zrušenie? Prečo nemôžeme zachovať korešpondenčné hlasovanie a zároveň ponúknuť osobnú voľbu na zastupiteľských úradoch?
Ak chceme zvyšovať dôveru vo voľby, mali by sme hľadať spôsoby, ako ich urobiť bezpečnejšími a dostupnejšími súčasne. Demokracia by nemala byť súťažou v prekonávaní administratívnych prekážok. Jej úlohou je vytvárať podmienky na čo najširšiu účasť občanov na správe vecí verejných.
Jeden hlas nie je menej dôležitý len preto, že zaznie z diaľky
Vráťme sa k filmu Dvanásť rozhnevaných mužov.
Jeho hlavné posolstvo nespočíva v tom, že jednotlivec má vždy pravdu a väčšina sa vždy mýli. Je v niečom oveľa podstatnejšom. Každé rozhodnutie si zaslúži pozornosť, zodpovednosť a rešpekt. Väčšina nemá byť ospravedlnením pre ignorovanie otázok, ktoré sa jej možno práve nehodia. Rovnako by to malo fungovať aj v demokracii.
Parlamentná väčšina má právo prijímať rozhodnutia. To je podstata zastupiteľskej demokracie. Zároveň však nesie zodpovednosť za to, aby jej rozhodnutia rešpektovali práva všetkých občanov, nielen tých, ktorých sa zmena bezprostredne nedotkne. Slováci žijúci v zahraničí nie sú návštevníkmi vlastnej krajiny. Nie sú štatistickou položkou ani občanmi, na ktorých si spomenieme iba vtedy, keď potrebujeme ich prácu, skúsenosti alebo finančnú pomoc. Sú súčasťou Slovenska.
Možno žijú ďaleko, možno sa už nikdy natrvalo nevrátia, ale stále majú právo zaujímať sa o to, akou krajinou Slovensko bude. A preto by sme si mali položiť jednoduchú otázku: Ak hovoríme o rovnosti občanov, prečo by mala byť cesta k uplatneniu ich volebného práva pre niektorých výrazne komplikovanejšia než pre iných?
Jeden hlas je jeden hlas. Bez ohľadu na to, či ho odovzdáme v Bratislave, Košiciach, Londýne alebo Sydney.
Demokracia totiž nepatrí iba tým, ktorí žijú v hraniciach štátu. Patrí všetkým jeho občanom. A skutočná sila demokracie sa neprejavuje iba v tom, ako rozhoduje väčšina, ale aj v tom, ako dokáže rešpektovať práva tých, ktorí sú mimo nej.
Jeden hlas. Jedna demokracia. A rovnaká dôstojnosť každého občana.