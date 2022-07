VC Británie F1: Dráma v troch dejstvách

Expozícia

Keď v piatok počas prvého tréningu začalo na trati v Silverstone pršať, väčšina jazdcov sa na okruh príliš nehrnula. Predpoklad bol, že jazdy v daždi tímom neprinesú potrebné dáta, keďže počas pretekov malo byť sucho. V mnohých garážach túto voľbu ale určite oľutovali po tom, ako bolo jasné, že sa kvalifikácia pôjde v typickom britskom počasí.

Podobne ako v Kanade, aj na Silverstone jazdci počas kvalifikácie nakladali jedno kolo za druhým a snažili sa na klzkej trati podať čo najpriaznivejší (alebo aspoň najmenej nepriaznivý) výkon. Charles Leclerc a Max Verstappen obaja predviedli veľmi efektné otočky o 360 stupňov, ktoré ich ale stáli drahocenný čas. Medzi najžiadanejšie biele čiary na čele štartového roštu sa tak po prvýkrát mohol postaviť Carlos Sainz.

Kolízia

Prvé dejstvo veľkej ceny Británie trvalo iba pár sekúnd, keď zrazu musela nad okruhom spadnúť opona. Niekde za ňou mimo dosah kamier bola Alfa Romeo Kuan-jü Čoua, zakliesnená medzi bariérou a ochranným oplotením. Dostal sa tam po tom, ako ho na ľavú zadnú pneumatiku trafil George Russell. Spolu s Pierrom Gaslym sa po šprinte bok po boku dostali do prekérnej situácie. Čou, ktorý mal na kolízii iba minimálnu zásluhu, z nej vyšiel najhoršie. Russell okamžite zastavil svoj poškodený monopost, a bežal na miesto, kde skončila Čouova Alfa. Možno tak trochu kvôli svojej prirodzenej športovej povahe, a možno tak trochu aj z pocitu viny...

Nikdy nie je dobré, keď sa kamery počas prenosu F1 vyhýbajú miestu nehody. Pamätáme si na ohnivé peklo, ktorým si v Bahraine prešiel Grosjean alebo ťažkú haváriu mladého Schumachera v Džidde. Naštastie, podobne ako v spomínaných prípadoch, aj tentokrát mala dramatická prestávka napokon štastný koniec. Čou aj Albon, ktorý následkom reťazovej reakcie dostal poriadnu „kombináciu“ sprava-zľava, boli v poriadku.

Svätožiara HALO tak v tento deň zaúradovala už druhýkrát. Počas pretekov F2 totiž zrejme zachránila život aj Royovi Nissanymu, ktorý sa vlastnou vinou ocitol tvarou tvár podlahe formuly Dennisa Haugera. Nedeľné udalosti tak už zrejme museli presvedčiť aj tých posledných odporcov ochrannej obruče nad kokpitom.

Kríza

Po reštarte Sainz napravil svoju chybu z prvého štartu, a tentokrát pomerne tvrdo zabránil Verstappenovi dostať sa na prvé miesto. Neudržal ho však za sebou príliš dlho, pretože po „rybičke“ v rýchlych esíčkach skrotil svoj monopost až za hranicami trate. To holanďanovi otvorilo dvere na čelo pretekov. Verstappen sa ale príliš dlho neradoval, pretože po kolízii s karbonovými úlomkami na trati si zničil podlahu na jednej strane auta, a prišiel tak o značné množstvo prítlaku.

Na čele sa tak ocitli monoposty tímu vzpínajúceho-sa koňa. Čo by však pre iný tím bolo ideálnym stavom, to sa pre Ferrari stalo veľkou dilemou. Leclerc na druhej pozícii bol totiž aj s mierne poškodeným autom rýchlejší, ako španiel pred ním. Sainz tak dostal od tímu požiadavku udržovať stanovené rýchle tempo, čo sa mu však nepodarilo a tak ho tím požiadal, aby pred seba pustil svojho kolegu. Zdalo sa tak, že ani po skvelej sobote mu vytúžený prvý triumf nebude dopriaty.

Deus ex machina

V boxoch Alpine mali mechanici úsmevy na tvárach po tom, ako ich jazdec Esteban Ocon predbehol trápiaceho sa Verstappena. Ich radosť však bola rýchlo vystriedaná sklamaním. Francúzovi totiž vypovedalo službu palivové čerpadlo, a jeho voz sa bezvládne zastavil na konci bývalej štartovej rovinky. Na trať preto musel vyraziť zelený Aston.

A tu sa zápletka začala zamotávať. Ako to už býva zvykom, Safety Car fáza ponúka možnosť absolvovať pit stop „zadarmo“, resp. s minimálnou stratou. A tak si aj Sainz, Hamilton a ďalší jazdci za nimi prišli do boxov po čerstvú sadu mäkkých pneumatík na záverečný šprint do cieľa. Leclerc však ostal na trati so zjazdenými tvrdými gumami. A to je ťah, ktorý zmiatol a prekvapil snáď všetkých expertov a komentátorov.

Vo vzduchu visela otázka – Prečo? Prečo nechať vedúceho jazdca na starej gume a naopak, jeho kolegu zavolať po novú sadu? Veľká cena sa tak zmenila na typický britský lov na líšku – v tomto prípade v červenom kožuchu. A podobne ako tá líška, aj Leclerc napokon svojim súperom neunikol.

To, čo nasledovalo po reštarte, bol jeden z najkrajších diváckych zážitkov, aké F1 za posledné roky priniesla. Súboj o pódiové priečky medzi Leclercom, Hamiltonom, Pérezom a Alonsom sa bude v zostrihoch najlepších momentov objavovať ešte veľmi dlho. Bol to ale napokon Sainz, kto si zo svojej stopäťdesiatej veľkej ceny odniesol víťazný pohár. Jeho kolega sa musel uspokojiť iba zo štvrtou priečkou.

Katastrofa?

Šéf Scuderie Binotto po pretekoch v rozhovore tvrdil, že Ferrari by nemalo čas zobrať do boxov obe autá. To sa však zdá byť iba výhovorkou, pretože rozostup bol podľa portálu f1online.sk dostatočný na to, aby to pravdepodobne stihli. Možno sa báli pokazeného pitstopu? Ale ak aj, prečo zobrali do boxov práve Sainza? Prečo neuprednostnili pilota, ktorému ide o jazdecký titul? Hoci v Maranelle nerozdelujú tím na jadzca číslo jeden a číslo dva, je zjavné, že Leclerc tento rok Sainza vo výkonoch prevyšuje. Monačan mal našliapnuté na to vyťažiť maximum z problémov svojho najväčšieho rivala, no napokon bol jeho zisk pomerne zanedbateľný.

Dôvody konania Ferrari sú tak poriadne mätúce. Ako najpravdepodobnejšie vysvetlenie sa však zdá, že si to v Scuderii opäť spočítali príliš neskoro a nesprávne. A ani Binottov vzpriamený prst počas debaty s Leclercom v Parc Fermé na tom nič nezmení. V určitom momente sa v Maranelle budú musieť postaviť plnou silou za Leclerca. Otázne je, či ten moment už nepremeškali.

PS: FIA podľa portálu The Race pritvrdí pravidlá ohľadom tuhosti podlahy monopostov. Niektoré tímy zrejme využívali ohybnú podlahu okolo kontrolnej dosky pod autom na získanie aerodynamickej výhody. O ktoré tímy ide FIA nešpecifikovala. Možno to postupom času zistíme.

