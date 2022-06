VC Kanady F1: Verstappen odolal útokom

Po tom, ako Ferrari oznámilo výmenu motora v monoposte Charlesa Leclerca sa mohlo zdať, že Max Verstappen má v Kanade otvorené dvere k lacnému víťazstvu. Našťastie pre nás fanúšikov sa však z „tutovky“ napokon vykľul zaujímavý a pomerne napínavý formulový víkend. Holanďan bol síce vo výhodnej pozícii na víťazstvo, ale svoj úspech si musel napokon aj tak „odmakať“.

Kartami zamiešalo najmä montrealské počasie, ktoré v sobotu vyvolalo nostalgické spomienky na divokú veľkú cenu z roku 2011. Sobotný dážď síce nebol až taký výdatný ako vtedy, ale vody bolo na okruhu dosť na to, aby klasický kvalifikačný štýl „rýchle kolo – zmena nastavení – rýchle kolo“ vyletel von garážovými dverami. V klzkom hotlapovom rozstrele na vysychajúcej trati si Verstappen celkom sebaisto zobral pole position, no pozornosť na seba strhol hlavne muž č.2 – Fernando Alonso.

Napriek ambicióznym sľubom o útoku do prvej zákruty však španielsky matador v samotných pretekoch veľa vody nenamútil, a ešte si vyslúžil aj penalizáciu za divoké zmeny smeru v predposlednom kole. Úlohu lovca na seba napokon zobral druhý zástupca španielskych farieb, mladý Carlos Sainz. Ten stavil svoj úspech na neočakávaný výjazd safety-car-u, ktorého sa aj dočkal po školáckej chybe Tsunodu, a s pit-stopom zdarma bol v pozícií vyšliapnuť si na vedúci Red Bull. Ale hoci bojoval ako lev a až po cieľovú čiaru bol nalepený na Verstappenovom zadnom krídle, Holanďan s chladnou hlavou útokom odolal a získal svoj dvadsiaty šiesty triumf. Sainz si tak na svoje vysnívané premiérové víťazstvo musí ešte nejaký čas počkať.

Neštastník Charles Leclerc sa zatial z chvosta štartového poľa pokúšal prebojovať sa čo najvyššie v poradí. Jeho ofenzívu však najskôr zastavila francúzska obranná línia Alpine a neskôr nežiadaná sabotáž od vlastných mechanikov v boxoch. Monačan tak strávil väčšinu pretekov zaseknutý v „DRS vláčiku“ a jeho konečné piate miesto bolo taktiež poriadne vydreté. Ak k tomu však pripočítame vypadnutie Peréza po probléme s prevodovkou, môže byť Ferrari s výsledkom kanadskej veľkej ceny v rámci možností takmer spokojné.

Zdravie alebo rýchlosť?

Zdá sa, že sťažnosti jazdcov na poskakovanie tohoročných monopostov začínajú mať svoj efekt. FIA totiž pred víkendom vydala novú technickú direktívu, ktorou chce sledovať, či poskakovanie monopostov nie je až za prijateľnou hranicou. Stewardi to chcú mať pod dohľadom dvomi spôsobmi: jednak kontrolou opotrebenia podlahy a kontrolných dosiek pod autom, a taktiež vyvinutím metriky, pomocou ktorej budú sledovať vertikálne kmitanie monopostu. Ako presne sa ale toto kmitanie bude merať zatiaľ FIA nespresnila.

Tento zásah FIA sa dá pochopiť, keďže federácia má určité povinnosti čo sa týka bezpečnosti jazdcov, a nemôže si dovoliť ignorovať ich spätnú väzbu. Spolu s týmito novými opatreniami ale FIA tímom povolila aj dodatočné úpravy na podlahe v podobe extra spevňovacích laniek, a to sa vo väčšine garáží nestretlo s pochopením. Nie, že by tímy nechceli využiť možnosť upraviť si auto, ale namietali voči spôsobu, akým to FIA oznámila. V čase, keď bola táto direktíva zverejnená sa totiž tímy práve presúvali smerom do Kanady a s výnimkou Mercedesu nemali čas pripraviť si nové súčiastky. Mercedes to stihol, ale po námietkach od zvyšných tímov bol nútený počkať s úpravami až na ďalšiu veľkú cenu.

To však nie je jediný problém novej direktívy, pretože niektoré tímy sa kvôli tejto úprave cítia ukrivdené. Najviac asi tím Alpine, ktorého technický riaditeľ Pat Fry pre portál motorsport.com uviedol, že jeho tím prezieravo navrhol svoju podlahu tak, aby sa neohýbala. To však znamená, že je ťažšia ako tenšie podlahy iných tímov, ktoré si ich však teraz môžu takpovediac „zdarma“ vystužiť. Vo výsledku tak Alpine príde o svoju technickú výhodu a kvôli váhe svojej pevnej podlahy na tom napokon aj stratí.

Ide teda o súboj dvoch pohľadov: podľa jednej strany mali trápiace sa tímy skrátka navrhnúť lepší voz a teraz môžu napríklad zdvihnúť svoju svetlú výšku tak, aby poskakovanie jazdcom nerobilo problémy, alebo proste zaťať zuby. Podľa tej druhej je poskakovanie dôsledkom nových pravidiel, je nezdravé, nebezpečné, týka sa všetkých a FIA má zakročiť, aby sa jeho efekt čo najmenej odrazil na zdraví jazdcov. Aj z tohto problému sa teda stáva politický boj, pretože dodatočné riešenie porpoisingu pre niektoré tímy zrejme predstavuje šancu napraviť chyby z predsezónneho vývoja. Je to súčasť formulovej hry, v ktorej strede je FIA s neľahkou úlohou pokúsiť sa vyhovieť všetkým.

Zdroje: motorsport.com, planetf1.com