Veľká cena Austrálie: Leclerc v úniku, Verstappen v problémoch.

Toto rokmi ošúchané klišé visí po troch veľkých cenách vo vzduchu v garáži Red Bullu. Max Verstappen totiž zaznamenal v tohoročnej sezóne už druhé odstúpenie z pretekov kvôli poruche svojho monopostu. Obhajoba vlaňajšieho titulu sa mu tak poriadne skomplikovala, keďže jeho najväčší konkurent Charles Leclerc si už stihol vybudovať solídny bodový náskok. Šéf stajne Red Bull Christian Horner zatiaľ aspoň navonok nestráca sebavedomie, kedže sa vyjadril, že by radšej opravil rýchle auto, než by sa snažil zrýchliť pomalý stroj. Je však otázne, či to červeným býkom bude stačiť. Ferrari malo totiž v Austrálii objektívne rýchlejšie auto ako v kvalifikácii, tak aj v pretekoch.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dilema Scuderie sa možno vyrieši sama

Leclercov kolega Carlos Sainz má za sebou naopak katastrofálny víkend. Najprv ho smola zastihla v kvalifikácii, kde mu jeho prvé rýchle kolo doslova pár metrov pred cieľom prerušila červená vlajka. Snahu o vylepšenie pozície mu navyše skomplikovali aj mechanické problémy. Musel tak štartovať až z deviatej pozície, čo znamenalo, že ho v nedeľu čakala náročná stíhacia jazda.

Sainzovi sa však nepodarilo predviesť ďalšiu legendárnu „hladkú operáciu“. Podľa vlastných slov mu na štarte kvôli chybnému volantu zaúčinkoval systém anti-stall, čo znamenalo katastrofálny odpich zo štartovej čiary. V priebehu prvého kola už zrejme pod vplyvom emócii začal španiel príliš tlačiť na pílu, čo skončilo divokým výletom do štrkovej zóny. V nej zahrabal ako svoje kolesá, tak aj šancu na priaznivý výsledok. Ukončil tak svoju vynikajúcu sériu tridsaťjeden úspešne dokončených veľkých cien za sebou.

Tieto austrálske peripetie paradoxne možno pomôžu vyriešiť dilemu o vzájomnom súboji svojich pilotov, pred ktorou stálo Ferrari na začiatku sezóny. Sainz aj Leclerc sú rovnako hladní po víťazstvách, ale vďaka udalostiam z Melbourne si Leclerc zrejme upevnil svoju pozíciu tímovej jednotky, a Sainz sa zrejme bude musieť definitívne uspokojiť s druhými husľami. Otázne je, ako veľmi bude španiel s touto pozíciou spokojný, hoci ani v kvalifikáciách zatiaľ nedokázal z nového auta vyžmýkať také tempo ako jeho monacký kolega.

Ostré lakte áno, skúter nie

Podivuhodné rozhodnutia automobilovej federácie zrejme tak skoro neprestanú zamotávať hlavy jazdcov aj fanušikov. FIA sa rozhodla sústrediť svoju pozornosť na to (a toto nie je zveličovanie), aké spodky nosia piloti pod kombinézou, alebo či majú na sebe v monoposte šperky, ale zrejme už menej na samotné dianie na trati. Zvláštnym bolo najmä rozhodnutie nevyšetrovať predbiehací manéver Lancea Strolla, pri ktorom ostro zatlačil na Alfu Romeo Valtteriho Bottasa. Ten musel vybehnúť za okraj trate, aby sa vyhol zrážke. Fínsky jazdec nebol z tohto ťahu nadšený, a obvinil kanaďana, že ho zjavne vytlačil von z okruhu. Stewardi však nepovažovali incident za hodný preskúmania. Stroll pritom už predtým blokoval Bottasa viacerými zmenami smeru na hlavnej rovinke, za čo bol neskôr penalizovaný.

Zdá sa teda, že stále nie je presne zadefinované, aké ťahy sú ešte v medziach tvrdého súperenia o pozíciu na trati, a aké ich už prekračujú. Bolo by zaujímavé porovnať si, ako by stewardi reagovali, ak by išlo o súboj o celkové prvenstvo v pretekoch. Ľahšie by sa o tom debatovalo, ak by rozhodcovia súboj Bottas – Stroll aspoň posúdili, ale jeho ignorovaním len pripravujú pôdu na ďaľšie kontroverzie v budúcnosti. Nevyvoláva to tak veľkú dôveru v sľubované konzistentnejšie verdikty.

Aféra s Vettelovou jazdou na skútri je aj preto ešte o to viac smiešna. Pilot Astonu sa po havárii v prvom tréningu odviezol po prázdnej trati späť do boxov na skútri, ktorý si požičal od traťového maršála. Následne dostal pokutu 5000 eur za porušenie pravidiel, pretože v tom čase mohol po trati jazdiť iba určený personál. Navyše sa k tomu pridala aj pokuta 600 eur za to, že na svojom požičanom stroji prekročil povolenú rýchlosť v boxoch o 5 km/h. Pravidlá sú pravidlá, a za porušenie sú samozrejme tresty. Ale je na zamyslenie, že takáto malicherná udalosť je okamžite riešená, zatiaľ čo pravdepodobné vytláčanie súpera z trate počas pretekov nie je ani len vyšetrované.

Zlatá hodinka?

Zvláštne rozhodnutia sa nevyhli ani usporiadateľom pretekov. Okruh v Albert Parku prešiel počas pandémiou spôsobenej prestávky úpravami, ktoré mali prispieť k zlepšeniu pretekov. To sa však tak celkom nestalo. Preprofilovaním zákruty 6 a 7 a odstránením šikany v zákrutách 9 a 10 sa okruh síce zrýchlil, ale predbiehacie možnosti sa tak o niečo obmedzili. Rozšírené boli aj ostatné zákruty, ale pôvodný plán na štyri DRS zóny, kvôli ktorému bola šikana odstránená, nakoniec padol kvôli obavám zo zníženej bezpečnosti. Nová trať, hoci veľmi dobre pôsobí na obrazovke, je preto tak trochu krokom vedľa. Nové, ľahšie sa nasledujúce monoposty sú zatiaľ pomerne efektívne, ale musia byť doplnené rozumným dizajnom tratí, inak bude zamýšlané zatraktívnenie pretekov úspešné iba z polovice.

Zrejme tiež v mene lepšieho televízneho zážitku bola kvalifikácia presunutá na podvečer. Jazdcom preto nízke zapadajúce slnko nepríjemne svietilo do očí. Daniel Ricciardo sa v rozhovore po pretekoch uštipačne vyjadril, že budúci rok by sa mala kvalifikácia konať skôr, pretože by rád „videl, kam ide“. Uvidí sa, či bude jeho žiadosť vypočutá, keďže v rámci bezpečnosti sa F1 momentálne venuje naháňaniu skútrov.

Zdroje: oficiálny Youtube kanál F1, PlanetF1.com