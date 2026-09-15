Ficova rétorika verzus reálna hospodárska politika: Paradox slovenskej sociálnej demokracie

Zatiaľ čo rétorika vlád bola vždy vyhranene sociálna, protimonopolná a zameraná na ochranu „obyčajného človeka“, reálna hospodárska politika vytvorila mimoriadne stabilné a profitujúce prostredie pre úzky okruh domácich finančných a priemyselných skupín.
Ilúzia sociálneho štátu: Ako dve desaťročia populistickej politiky vytvorili raj pre vyvolených
Na prvý pohľad bol príbeh slovenskej politiky po roku 2006 jednoduchý: na jednej strane stál štát, ktorý sa nahlas hlásil k sociálnej demokracii, bojoval proti monopolom a sľuboval ochranu „obyčajného človeka“ pred dravým kapitálom, a na strane druhej občania, ktorí počúvali o bezplatných vlakoch, 13. dôchodkoch a zmrazených cenách energií.
Pohľad na bilanciu dvoch desaťročí však odhaľuje hlboký štrukturálny paradox. Zatiaľ čo pre voličov bola určená hlasná antikapitalistická rétorika, reálna hospodárska politika v zákulisí systematicky budovala a upevňovala prostredie, v ktorom domáce finančné a priemyselné skupiny dosiahli historicky bezprecedentné zisky. Nešlo o zlyhanie systému, ale o jeho základný architektonický koncept – model, v ktorom štát nemá dividendy z vlastných podnikov, ale preberá na seba všetky náklady, dlhy a riziko. Nasledujúca analýza ukazuje, ako tento mechanizmus fungoval v kľúčových sektoroch a aké účty po ňom slovenskej spoločnosti zostali.
1. Prepojenia a vzostup finančných a priemyselných skupín (2006 – dodnes)
Počas dlhoročného vládnutia Smeru sa vplyv kľúčových hráčov upevnil v sektoroch, ktoré sú priamo naviazané na štátny rozpočet, verejné obstarávania, štátne zákazky alebo štátne regulácie:
EPH a J&T (Energetika, financie a infraštruktúra):
Holding EPH má svoje historické korene práve v prostredí J&T. Vstup do plynárenstva (SPP), distribučných sietí (SSE) a výroby elektriny (SE) cez štátne odobrenia vytvoril z EPH regionálneho giganta. Zatiaľ čo štát niesol politické náklady na reguláciu koncových cien, finančná skupina inkasovala stabilné dividendy z tranzitu a distribúcie, ktoré neskôr expandovali do celej Európy. Skupina J&T zároveň cez štátne zákazky v developerstve (JTRE) a cestovnom ruchu zapustila hlboké korene v reálnej ekonomike.
Penta (Zdravotníctvo, financie a prerozdeľovanie):
Hoci Fico verbálne proti Pente a súkromným zdravotným poisťovniam ostro vystupoval (pokus o zákaz zisku zdravotných poisťovní), v praxi skupina vybudovala vertikálne integrovaný systém: zdravotná poisťovňa (Dôvera), sieť nemocníc a polikliník (Penta Hospitals) a sieť lekární (Dr.Max). Výsledkom je, že obrovská časť štátnych peňazí prúdiacich do zdravotníctva (z verejného zdravotného poistenia) končí v infraštruktúre a systéme ovládanom touto skupinou.
Agel (Zdravotnícka infraštruktúra):
Postupne sa stal druhým najväčším súkromným hráčom v slovenskom zdravotníctve . Prebral do prenájmu či vlastníctva desiatky regionálnych nemocníc a diagnostických centier, čím si zabezpečil trvalý a predvídateľný tok zdrojov zo štátneho zdravotného poistenia.
Czechoslovak Group / MSM Group (Obranný priemysel a štátne zbrojárstvo):
Obranný sektor zažil vďaka zmenenej geopolitickej situácii a masívnej štátnej podpore renesanciu. Skupina prostredníctvom MSM Group získala do prenájmu či správy kľúčové štátne zbrojárske kapacity (štátne podniky v Novákoch, Dubnici nad Váhom či Snine). Využitím štátnej infraštruktúry a zákaziek vybudovala zbrojárske impérium, ktoré vykazuje stovky miliónov eur v tržbách a patrí k najziskovejším subjektom v SR.
Budamar / Optifin Group (Železničná doprava a strojárstvo):
Skupina ovládla kľúčové dopravné a strojárske uzly (Tatravagónka Poprad, ŽOS Zvolen, Budamar Logistics). Ich podnikanie je priamo naviazané na štátneho železničného dopravcu (ZSSK, Cargo), štátne zákazky na obnovu vozového parku a regulované podmienky v nákladnej koľajovej doprave.
Grafobal Group / (Médiá, tlač, obstarávania a stavby):
Skupina dlhodobo profitovala zo silnej pozície pri štátnych obstarávaniach v oblasti tlače, distribúcie, ale aj veľkých infraštruktúrnych projektov. Naj žiarivejším príkladom prepojenia so štátom bola výstavba Národného futbalového štadióna (Tehelné pole), kde štát participoval masívnou finančnou dotáciou a zmluvnými garanciami odkúpenia.
Skupina AZC / B.F.D. / (Agro-sektor a biopalivá):
Podnikanie v oblasti poľnohospodárstva a biopalív (Envien Group) stálo na štátom garantovaných primiešavacích povinnostiach biopalív do pohonných hmôt a na systéme poľnohospodárskych dotácií z PPA (Pôdohospodárska platobná agentúra). Ide o typický príklad regulovaného biznisu, kde štátna legislatíva priamo garantuje odbyt privatizovaným holdingom.
2. Politicko-ekonomický model: "Sociálny štát" na dlh a biznis pre vybraných
Analýza dvoch desaťročí tohto modelu ukazuje dvojitú koľajnicu fungovania štátu:
[ MODEL VLÁDNUTIA ]
[ PRE VOLIČOV / VEREJNOSŤ ]
[ PRE FINANČNÉ SKUPINY ]
• Plošné sociálne balíčky
• Ziskové monopolné infraštruktúry
• Zmrazené/regulované ceny energií
• Garancia regulovaného podnikania
• 13. dôchodky a Vianočné príspevky
• Štátne zákazky, IT obstarávania, dotácie
• Anti-kapitalistická a národná rétorika
• Prevzatie len výnosných častí aktív
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3. Aké sú trvalé následky pre Slovensko dnes?
Výsledok tejto stratégie sa v plnej nahote prejavil práve v súčasnosti, keď sa štát dostal na hranicu 84 miliárd EUR hrubého dlhu:
Vyčerpaný štátny rozpočet: Štát nemá vlastné kapitálové príjmy (dividendy), lebo väčšinu profitujúcich podnikov ovláda súkromný kapitál.
Prenos ťarchy na občanov: Keďže štát nevie alebo nechce zobrať peniaze z monopolných štruktúr v takej miere, aby pokryli ročný deficit, rieši to zvyšovaním nepriamych daní (DPH, transakčná daň), čo priamo zasahuje bežných ľudí a malé firmy.
Zaostávanie verejných služieb: Peniaze, ktoré za 20 rokov odtiekli do súkromných rúk alebo sa rozplynuli v neadresných sociálnych balíčkoch na dlh, dnes chýbajú v rozpadávajúcich sa štátnych nemocniciach, školách a cestnej infraštruktúre.
Zo Slovenska sa stal štát s vysokým daňovým zaťažením občanov, no zároveň s extrémne silnou pozíciou oligarchických a finančných štruktúr v kľúčových sektoroch.
Paradox slovenskej sociálnej demokracie
Paradox slovenskej sociálnej demokracie spočíva v tom, že pod nálepkou „ochrany slabých“ vytvorila systém s najnižšou mierou priameho štátneho vlastníctva v naj profitujúcich monopolných a regulovaných sektoroch.
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Dnes, pri hranici 84 miliárd eur hrubého dlhu, dosiahol tento model svoje prirodzené hranice. Keďže strategické aktíva v energetike, zdravotníctve, doprave či obrannom priemysle vygenerovali miliardové súkromné zisky, štátu v časoch deficitu nezostali žiadne vlastné majetkové rezervy či kapitálové dividendy, o ktoré by sa mohol oprieť.
Kto skutočne platí účet za štátny dlhZobraziť galériu (1 obrázkov)
Účet za dve desaťročia tejto hospodárskej politiky tak napokon neplatia vyvolené finančné skupiny, pre ktoré bolo prostredie dizajnované, ale opäť bežný občan – cez vyššie nepriame dane, konsolidáciu verejných financií a chátrajúcu verejnú infraštruktúru. Slovensko sa tak ocitlo v pasci: stalo sa štátom s drahým a neefektívnym zriadením pre občanov, no s mimoriadne štedrým garančným systémom pre úzky okruh domáceho kapitálu.
Sociálna demokracia prakticky na Slovensku už neexistuje. Z predstaviteľov takzvanej slovenskej sociálnej demokracie sa stali poslušní pajáci oligarchov.