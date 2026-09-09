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9. sep 2026 o 08:31
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Mzdový rast vo východoeurópskych štátoch EU roky 2006 až 2026

Priemerná hrubá mzda vo východoeurópskych štátoch EU

Roman Kopšo
Roman Kopšo Bloger
Mzdový rast vo východoeurópskych štátoch EU roky 2006 až 2026
Mzdový rast v štátoch východnej európy roky 2006 až 2026 (Zdroj: Roman Kopšo + AI)
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V roku 2006 (keď Robert Fico prvýkrát nastúpil do funkcie premiéra) boli priemerné hrubé mesačné platy v strednej a východnej Európe výrazne nižšie než v západných krajinách, pričom počas uplynulých dvoch desaťročí nastal vo väčšine sledovaných štátov dobiehajúci rast.

Všetky sumy sú pre lepšie porovnanie prepočítané na EUR podľa dobových alebo oficiálnych konverzných kurzov:

Štát

Priemerná hrubá mzda 2006

Priemerná hrubá mzda 1. polrok 2026

Slovensko

~622 € (18 761 Sk)

1 659 € (v Q2 2026 dosiahla 1 707 €)

Česko

~710 € (20 200 CZK)

~2 015 € (50 650 CZK; v Q2 2026 dosiahla 51 966 CZK)

Poľsko

~640 € (2 477 PLN)

~2 150 € (9 233 PLN v Q2 2026)

Maďarsko

~680 € (171 000 HUF)

~1 920 € (764 100 HUF v máji 2026)

Rumunsko

~320 € (1 140 RON)

~1 870 € (9 483 RON v máji 2026)

Bulharsko

~180 € (350 BGN)

1 444 € (v Q2 2026, mena EUR)

 

  • Regionálne dobiehanie: Krajiny ako Rumunsko, Bulharsko či Poľsko zaznamenali od roku 2006 najvyšší percentuálny nárast. 

  • Slovensko vs. Česko: Slovensko sa v roku 2006 pohybovalo blízko českých miezd po prepočte, no v priebehu dvoch desaťročí Česko a Poľsko opäť získali vyšší odstup.

Pre sledovanie makroekonomických ukazovateľov, trhu práce a platových štatistík publikujú jednotlivé národné štatistické úrady aj európska databáza Eurostat pravidelné správy.

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Prehľad oficiálnych štatistických úradov spolu s ich hlavnými databázovými portálmi:

1. Slovensko – Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR)

  • Oficiálny web: slovak.statistics.sk

  • Databáza: Databáza DATAcube., kde nájdete sekcie Práca a mzdy, Národné účty a Ceny.

  • Typické makro ukazovatele: Priemerná nominálna mesačná mzda v hospodárstve SR, HDP, inflácia (CPI).

2. Česko – Český statistický úřad (ČSÚ)

3. Poľsko – Główny Urząd Statystyczny (GUS)

4. Maďarsko – Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

  • Oficiálny web: ksh.hu

  • Databáza: Datakapu / Dissemination database (v anglickom rozhraní pod sekciou Labour market).

  • Kľúčové sekcie: Earnings / Gross average earnings.

5. Rumunsko – Institutul Național de Statistică (INS)

  • Oficiálny web: insse.ro

  • Databáza: Databáza TEMPO-Online

  • Kľúčové sekcie: Labour cost and earnings (Earnings - Average gross and net earnings).

6. Bulharsko – National Statistical Institute (NSI / НSI)

  • Oficiálny web: nsi.bg

  • Databáza: Databáza INFOSTAT

  • Kľúčové sekcie: Labour market (Average Monthly Wages and Salaries).

Nadnárodný zjednotený zdroj: Eurostat

Z uvedených údajov vyplýva že Slovensko v priemerných hrubých mesačných mzdách sa od roku 2006, kedy si prvý krát Robert Fico zasadol do premierského kresla, postupne prepadáva a pomaly nás už predbehne aj Bulharsko.

Roman Kopšo

Roman Kopšo
Bloger 
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Pracujem v oblasti IT. Mojimi záľubami sú cyklistika, turistika, cestovanie a fotografovanie....fotografia je úžasná v tom, že zachytáva určitý moment v neustále sa meniacom čase a priestore. Je fajn, keď na tejto ešte stále krásnej planéte môžeme zachytiť a uchovať ten okamih, zlomok času a priestoru, ku ktorému sa môžeme i po rokoch vrátiť a obdivovať... A zaujíma aj politické dianie. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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