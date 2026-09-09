Mzdový rast vo východoeurópskych štátoch EU roky 2006 až 2026

V roku 2006 (keď Robert Fico prvýkrát nastúpil do funkcie premiéra) boli priemerné hrubé mesačné platy v strednej a východnej Európe výrazne nižšie než v západných krajinách, pričom počas uplynulých dvoch desaťročí nastal vo väčšine sledovaných štátov dobiehajúci rast.
Všetky sumy sú pre lepšie porovnanie prepočítané na EUR podľa dobových alebo oficiálnych konverzných kurzov:
Štát
Priemerná hrubá mzda 2006
Priemerná hrubá mzda 1. polrok 2026
Slovensko
~622 € (18 761 Sk)
1 659 € (v Q2 2026 dosiahla 1 707 €)
Česko
~710 € (20 200 CZK)
~2 015 € (50 650 CZK; v Q2 2026 dosiahla 51 966 CZK)
Poľsko
~640 € (2 477 PLN)
~2 150 € (9 233 PLN v Q2 2026)
Maďarsko
~680 € (171 000 HUF)
~1 920 € (764 100 HUF v máji 2026)
Rumunsko
~320 € (1 140 RON)
~1 870 € (9 483 RON v máji 2026)
Bulharsko
~180 € (350 BGN)
1 444 € (v Q2 2026, mena EUR)
Regionálne dobiehanie: Krajiny ako Rumunsko, Bulharsko či Poľsko zaznamenali od roku 2006 najvyšší percentuálny nárast.
Slovensko vs. Česko: Slovensko sa v roku 2006 pohybovalo blízko českých miezd po prepočte, no v priebehu dvoch desaťročí Česko a Poľsko opäť získali vyšší odstup.
Pre sledovanie makroekonomických ukazovateľov, trhu práce a platových štatistík publikujú jednotlivé národné štatistické úrady aj európska databáza Eurostat pravidelné správy.
Prehľad oficiálnych štatistických úradov spolu s ich hlavnými databázovými portálmi:
1. Slovensko – Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR)
Oficiálny web: slovak.statistics.sk
Databáza: Databáza DATAcube., kde nájdete sekcie Práca a mzdy, Národné účty a Ceny.
Typické makro ukazovatele: Priemerná nominálna mesačná mzda v hospodárstve SR, HDP, inflácia (CPI).
2. Česko – Český statistický úřad (ČSÚ)
Oficiálny web: csu.gov.cz (resp. czso.cz)
Databáza: Portál VDB ČSÚ (Veřejná databáze)
Kľúčové sekcie: Práce a mzdy (Průměrné hrubé měsíční mzdy), HDP a národní účty.
3. Poľsko – Główny Urząd Statystyczny (GUS)
Oficiálny web: stat.gov.pl
Databáza: Bank Danych Lokalnych (BDL)
Kľúčové sekcie: Praca i wynagrodzenia (Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej).
4. Maďarsko – Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
Oficiálny web: ksh.hu
Databáza: Datakapu / Dissemination database (v anglickom rozhraní pod sekciou Labour market).
Kľúčové sekcie: Earnings / Gross average earnings.
5. Rumunsko – Institutul Național de Statistică (INS)
Oficiálny web: insse.ro
Databáza: Databáza TEMPO-Online
Kľúčové sekcie: Labour cost and earnings (Earnings - Average gross and net earnings).
6. Bulharsko – National Statistical Institute (NSI / НSI)
Oficiálny web: nsi.bg
Databáza: Databáza INFOSTAT
Kľúčové sekcie: Labour market (Average Monthly Wages and Salaries).
Nadnárodný zjednotený zdroj: Eurostat
Z uvedených údajov vyplýva že Slovensko v priemerných hrubých mesačných mzdách sa od roku 2006, kedy si prvý krát Robert Fico zasadol do premierského kresla, postupne prepadáva a pomaly nás už predbehne aj Bulharsko.