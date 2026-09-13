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13. sep 2026 o 11:45
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Zadlžovanie Slovenska za Matovičovej vlády a za súčasnej Ficovej vlády

Kto viac zadlžoval a zadlžuje Slovensko, Matovič alebo Fico ?

Roman Kopšo
Roman Kopšo Bloger
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Prehadzovanie viny medzi súčasnou a minulou vládou opomína hlavný fakt: Slovensko trpí chronickým štrukturálnym deficitom bez ohľadu na to, kto vládne.

  1. Matovičove a Hegerove vlády oprávnene poukazujú na mimoriadne krízy, no zlyhali v tom, že popri krízových výdavkoch zaviedli masívne trvalé sociálne balíčky.

  2. Ficova vláda oprávnene poukazuje na vysoký štrukturálny deficit, ktorý zdedila, no namiesto reálneho šetrenia na prevádzke štátu prispela k ďalšiemu rastu trvalých výdavkov (napr. 13. dôchodky) a deficit v čase bez kríz znižuje len pomaly, prevažne cez vyššie zdanenie obyvateľstva a firiem.

Porovnanie zadlženia za Matovičovej vlády a za súčasnej Ficovej vlády

Zadlžovanie Slovenska
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Porovnanie dlhu: Vláda Igora Matoviča vs. Vláda Roberta Fica

Pri posudzovaní zadlženia je dôležité sledovať nielen absolútnu sumu v miliardách eur, ale aj pomer k HDP (keďže ekonomika v čase rastie) a rozdiel medzi hrubým a čistým dlhom.

Počas vládnutia Igora Matoviča (resp. širšie koalície 2020 – 2023) štát predal rekordné množstvo dlhopisov do zásoby, čím mu rástol hrubý dlh, no väčšina z týchto peňazí ležala na účtoch ako hotovostná rezerva. Preto vtedy rástol hrubý dlh výrazne rýchlejšie než čistý dlh.

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V súčasnosti naopak štát túto nahromadenú hotovosť postupne prejedá a súčasne kryje vysoké štrukturálne deficity, čo sa prejavuje vysokým nárastom čistého aj hrubého dlhu.

Porovnanie zadlženia za Matovičovej vlády a za súčasnej Ficovej vlády

Štát nahromadenú hotovosť postupne prejedá a súčasne kryje vysoké štrukturálne deficity
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Prehľadová tabuľka vývoja dlhu

Ukazovateľ

Začiatok matovičovej vlády (Q1 2020)

Koniec koalície / 2023

Súčasnosť (2025/2026)

Hrubý dlh (mld. €)

45,3 mld. €

68,8 mld. €

~84,0 mld. €

Hrubý dlh (% HDP)

48,2 % HDP

56,0 % HDP

~61,4 % HDP

Finančné aktíva / Rezerva (mld. €)

cca 3,5 mld. €

cca 14,0 mld. €

cca 12,0 – 14,0 mld. €

Čistý dlh (mld. €) (Hrubý − Aktíva)

~41,8 mld. €

~54,8 mld. €

~70,0 – 72,0 mld. €

Čistý dlh (% HDP)

~44,5 % HDP

~48,5 % HDP

~54,5 – 55,0 % HDP

 

Kto viac zadlžil Slovensko?

Odpoveď závisí od toho, či hodnotíme nárast dlhu počas krízy alebo dlhodobé zhoršenie hospodárenia:

Počas Matovičovej vlády (2020 – 2021/2023):

  • Hrubý dlh vzrástol o cca 23,5 mld. € (z 45,3 na 68,8 mld. €).

  • Čistý dlh však vzrástol iba o cca 13 mld. € (keďže viac ako 10 miliárd z vydaných dlhopisov tvorila nepoužitá rezervná hotovosť).

Za súčasnej vlády:

  • Hrubý dlh stúpol o ďalších cca 15 miliárd € a čistý dlh stúpol až o  cca 17,2 miliárd € a sa vyšplhal na historické maximá okolo 70 až 72 mld. €.

Porovnanie zadlženia za Matovičovej vlády a za súčasnej Ficovej vlády

Porovnanie zadlženia Slovenska Matovičova vláda a súčasná Ficova vláda
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Ekonomický kontext a náročnosť období

1. Obdobie Matovičovej vlády (2020 – 2023): Globálne šoky

  • Okolnosti: Globálna pandémia COVID-19, zatváranie ekonomiky (lockdowny), následná energetická kríza a vojna na Ukrajine. 

  • Typ výdavkov: Išlo predovšetkým o jednorazové mimoriadne výdavky (dotácie na udržanie pracovných miest „Prvá pomoc“, plošné testovanie, očkovanie, kompenzácie cien energií).

  • Ekonomický dopad: Aj keď boli mnohé opatrenia kritizované za nesystémovosť a neefektivitu, povaha týchto výdavkov bola dočasná – po skončení krízy mali automaticky zaniknúť.

2. Súčasné obdobie: Trvalé štrukturálne deficity

  • Okolnosti: Ekonomika po pandémii funguje v štandardnom režime, HDP rastie, dodávateľské reťazce a trh práce sa stabilizovali.

  • Typ výdavkov: Dlh v súčasnosti rastie najmä kvôli trvalým (štrukturálnym) výdavkom schváleným v minulosti aj súčasnosti (13. dôchodky, rodinný balíček, vysoké prevádzkové náklady štátu, vyššie úroky zo štátneho dlhu).

Ekonomický dopad: Na rozdiel od pandemických dotácií sa trvalé mandátne výdavky po skončení krízy nevypnú. Zatiaľ čo Matovičova vláda zadlžovala krajinu v dôsledku exogénnych krízových šokov, súčasný nárast dlhu ide na úkor vysokého štrukturálneho deficitu v časoch relatívneho ekonomického pokoja.

Roman Kopšo

Roman Kopšo
Bloger 
  • Počet článkov:  4
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  • Páči sa:  22x

Pracujem v oblasti IT. Mojimi záľubami sú cyklistika, turistika, cestovanie a fotografovanie....fotografia je úžasná v tom, že zachytáva určitý moment v neustále sa meniacom čase a priestore. Je fajn, keď na tejto ešte stále krásnej planéte môžeme zachytiť a uchovať ten okamih, zlomok času a priestoru, ku ktorému sa môžeme i po rokoch vrátiť a obdivovať... A zaujíma ma aj politické dianie. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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