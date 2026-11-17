Od lídra chcem rýchle a správne rozhodnutia. Keď sa rozhodne rýchlo a zle, vyčítam mu, že si to nepremyslel. Keď si dá načas, pýtam sa, na čo ešte čaká. Tlaku by mal vedieť odolať. Pri tom mojom by však mohol prejaviť trochu pochopenia.
A mal by byť fit. Keď vybehne po schodoch bez zadýchania, poviem si, že má energiu. Keď sa ku mne donesie, že mu nejaká zostáva aj po pracovnej dobe, hneď mám výhrady. Sám po ôsmej nevládzem ani vyniesť smeti, ale na pohoršenie nad tým, čo po ôsmej ešte vládzu iní, si energiu vždy nájdem.
Čo teda chceme? Uhladeného panáčika, ktorý zopakuje všetky frázy, čo chceme počuť? Vydržali by sme s ním asi do prvej krízy. Potom by sme sa dožadovali človeka, ktorý buchne po stole. Samozrejme, najprv by si mal overiť, či nám vyhovuje, po ktorom.
Alebo chceme politika, ktorý určite nikdy nebude mať frajerku? Aj na to máme v politike vhodné typy. Jeden kedysi riešil účesy žien, dnes najmä ich volebné preferencie. Keď mu poradcovia povedia, že ženy nie sú jeho cieľová skupina, má vybavené. Ďalší je ešte dieťa. Stačí, aby mu niekto povedal nie, a hneď chce, aby sa celá krajina prestala hrať. Tretí sa s nikým nevie dohodnúť. Ako by zvládol spoločnú dovolenku, neviem. Ako zvláda rokovania, sa nám už podarilo vidieť aj naživo.
Už pred novembrovým stretnutím sme sledovali, kto príde, kto nepríde a kto príde, ale zostane pod pódiom. Ja som pritom naivne čakal jednu spoločnú vetu. Po chvíli sa pristihnem, že som ochotný zľaviť aj z toho. Nech už prehovorí hocikto, hlavne nech pri tom ostatní na minútu stíchnu. Tak málo mi niekedy stačí, aby som si pomýlil schopnosť viesť ľudí so schopnosťou dostať ich od mikrofónu.
Niekto by povedal, že sa títo politici správajú „žensky“. Mne pri tom napadne, koľko žien poznám, ktoré by spoločné vystúpenie dohodli za desať minút. Keď nám však marketing predá predsedu strany ako hotového lídra a ten sa nedokáže s ostatnými dohodnúť ani na spoločnom vystúpení, časť publika začne hľadať presný opak. Po dlhej sérii ľudí, ktorí sa nevedia dohodnúť, môže aj človek, ktorý sa dohodnúť odmieta, chvíľu vyzerať ako riešenie.
Stačí sa pozrieť na internetových učiteľov mužnosti. Jeden vysvetľuje svetu, že správny chlap v každej miestnosti velí. Druhý tú istú lekciu podáva po slovensky. Chápem, prečo majú publikum. Aj mne po hodine politickej hádky dobre padne, keď niekto povie „Ja by som to vybavil.“ Až s odstupom mi napadne spýtať sa, čo už vlastne vybavil.
Po 37 rokoch od Novembra ’89 si teda môžeme položiť otázku, či nám demokracia vôbec vyhovuje. V autokracii by rozhodol jeden človek a ušetril by nám čas, ktorý dnes trávime rozhodovaním, koho potom obviníme. Ak by aj to bolo pomalé, môžeme prejsť rovno k tyranii. Podľa mňa by mala podporu, kým by si každý myslel, že tyran si najprv podá suseda.
Kráľovstvo si však nezaslúžime, pretože by sme nevedeli rešpektovať kráľa… ani jeho rodinu… ani jeho milenky!