November príde. Sebareflexia sa ospravedlnila.

O pár týždňov si opäť pripomenieme 17. november. Opäť vytiahneme kľúče, veľké slová a fotografie ľudí, ktorí kedysi riskovali podstatne viac než nepríjemnú diskusiu pod statusom.
Na pódiách zaznie sloboda, demokracia a zodpovednosť. Pri poslednom slove odporúčam sledovať mikrofóny. Nezvyčajné slovo v ústach môže rečníka zaskočiť.
Tento rok by sme mohli skúsiť niečo výstredné: požiadať opozíciu, aby okrem vysvetľovania, prečo je vláda zlá, vysvetlila aj to, prečo je ona schopná.
Áno, viem. Takto pred sviatkom kaziť atmosféru.
Opozícia svojich voličov má. Otázkou je, ako presvedčiť ďalších. Presvedčeným stačí povedať, čo očakávajú, zožať potlesk a odísť s pocitom zachránenej republiky. Republika o tom zatiaľ nevie, pretože ráno vstáva do práce.
Za hranicami vlastného publika však treba počúvať, vysvetľovať a znášať nesúhlas. Dokonca pripustiť, že otázka nemusí byť príznakom morálneho úpadku. Pohodlnejšie je vyhlásiť, že volič nerozumie.
Skvelá stratégia: najprv človeku vysvetliť, že je obmedzený, a potom ho požiadať o dôveru.
Od opozície nepotrebujem spoločnú fotografiu. Potrebujem vedieť, či sa dokáže dohodnúť na prioritách, rozdeliť si zodpovednosť a dodržať dohodu aj vtedy, keď kolega zožne väčší potlesk.
Ak je každý kompromis kapitulácia a každý partner potenciálny zradca, pripravuje sa ďalšia séria politickej reality šou. Občan má zrejme veriť, že rozdelenie ministerstiev účastníkom zázračne prinesie emocionálnu zrelosť. Moc je predsa známa tým, ako spoľahlivo lieči ego.
Podobne pôsobí zámena sebavedomia za kvalifikáciu. Diplomy počítať nemusíme. Zaujímavejšie je sledovať, s akou istotou dokáže človek hovoriť o veciach, pri ktorých nepozná základné súvislosti.
Rozpočet, energetika, zdravotníctvo. Ku všetkému definitívny názor. Pochybnosť by pokazila záber.
Pri uchádzačovi o vedenie oddelenia zisťujeme, čo riadil a čo dokázal. Pri uchádzačovi o správu štátu nás niekedy uspokojí, že dobre diskutuje a stojí na správnej strane fotografie.
Kto chce riadiť verejné peniaze, nech ukáže, čo dokončil, za čo zodpovedal a čo napravil, keď zlyhal. Presvedčivý výraz na plagáte by mohol zostať doplnkovou kvalifikáciou.
Zatiaľ dostávame ostrý slogan, rozhorčenú tvár a video s hudbou naznačujúcou pád civilizácie. Kto navrhovanú zmenu vykoná, koľko bude stáť a čo si vyžiada? Prepáčte, to sa už do videa nezmestilo.
A potom tá kultúra diskusie. Ich urážka je primitívna, naša trefná. Ich ponižovanie rozdeľuje spoločnosť, naše nastavuje zrkadlo. Ich agresivita je neprijateľná, naša mobilizuje slušných ľudí.
Pohŕdanie zostalo, grafika sa zlepšila.
Svoj diel práce odvádzajú aj usilovní pritakávači. „Teraz ich nekritizujme, pomáha to vláde.“ Politik tak dostáva ochranu pred kontrolou ešte pred získaním moci. O takom pracovnom benefite sa bežnému zamestnancovi ani nesníva.
Sedemnásty november si zaslúži viac než každoročnú obnovu predplatného na vlastnú morálnu prevahu. Aj svojich sa môžeme pýtať: Čo viete? Čo ste dokázali? S kým sa dohodnete? Za čo prevezmete zodpovednosť?
A potom som tu, samozrejme, ja. Z pohodlia stoličky viem presne určiť, komu chýba pokora, rozhľad aj schopnosť spolupracovať. Stačí mi klávesnica a chvíľa pokoja. Je pozoruhodné, ako dobre sa riadi štát, keď ho človek nemusí riadiť.
Ako z tejto situácie von, neviem. Pri voľbách budem zrejme opäť študovať kandidátky s výrazom človeka, ktorý si v reštaurácii vyberá podľa toho, po čom mu bude najmenej zle. Potom odvolím a budem dúfať, že tentoraz bol môj odhad výnimočne lepší než môj sarkazmus.
Zatiaľ som vyriešil aspoň jednu vec: tento článok má záver.
Slovensko si na svoj ešte počká.