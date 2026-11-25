ADÉLA robí pop. Už tým si situáciu značne skomplikovala. Keby robila hudbu, ktorú nikto nepočúva, mohli by sme ju uznávať ako nedocenenú umelkyňu. Takto hrozí, že ju budú počúvať ľudia, ktorých hudobný vkus sme osobne neschválili.
Na Slovensku môžeš uspieť aj v zahraničí. Len sa potom musíš vrátiť po potvrdenie, či oprávnene.
Nepáči sa mi jej hudba? Tuctová. Nepáči sa mi jej oblečenie? Lacná. Nepáči sa mi jej vystupovanie? Vulgárna. Tri prídavné mená a máme vybavenú celú kariéru. Ešteže sa nám nezapáčila. Museli by sme počúvať ďalej.
Samozrejme, úspech nie je dôkazom umeleckej veľkosti. Ale ani môj nezáujem nedokazuje, že jej hudba nemá hodnotu. Túto drobnosť pri hodnotení druhých nerád zohľadňujem. Zbytočne mi komplikuje rozsudok.
Speváčku nemusíme obdivovať. Pokojne rozoberme spev, skladbu či vystúpenie. Len keď z hodnotenia hudby prejdeme k hodnoteniu inteligencie jej poslucháčov, už predvádzame najmä vlastnú nadradenosť.
Odrazu už neposudzujeme iba pesničku. Rozdeľujeme si miesta v hľadisku. Tí vkusní sme, zhodou okolností, opäť my.
ADÉLA môže pokojne pokračovať. Ja jej zatiaľ z gauča vysvetlím, prečo na to nemá. V hudbe som síce nič nedokázal, ale aspoň som sa pri tom neobliekol vulgárne. Svoj talent som svetu nevnucoval. Svet mi za túto ohľaduplnosť dodnes zabúda poďakovať.
Foto: Saturnmondays / Wikimedia Commons, licencia CC BY 4.0.