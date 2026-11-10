Na škandál nám stačí fotka. Na rozsudok tiež.

Keď sa prevalí aféra mocného muža, na internete sa otvorí manželská poradňa. Objednať sa netreba. Diagnóza je hotová skôr, než sa dotyčný dozvie, že je pacient.
A potom sa pozrieme, z ktorej je strany. Ak z našej, ľudské vzťahy sú zložité a treba rešpektovať súkromie. Ak z tej druhej, ľudské vzťahy sú prekvapivo jednoduché. Máme predsa fotku.
Jensen Huang priznal, že bol neverný manželke. Správna rada Nvidie 8. novembra oznámila nezávislé preverovanie správ o tom, že mohol byť terčom zahraničnej spravodajskej operácie. V čase oznámenia podľa rady nič nenasvedčovalo tomu, že by boli ohrozené firemné tajomstvá alebo národná bezpečnosť. Nevera je teda priznaná. Bezpečnostné riziko sa preveruje. Pas ženy, o ktorej píšu médiá, tú prácu vyšetrovateľom neušetrí.
Doma máme Roberta Fica, cesty do Chorvátska a právničku Katarínu Szalayovú, ktorú médiá označujú za jeho partnerku. SaS 2. novembra oznámila, že pre premiérove súkromné lety podá podnet na parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií aj na Generálnu prokuratúru. Fico uviedol, že má na využívanie súkromných leteckých prepravcov oficiálne zdroje, a poukázal na svoje príjmy. To je odpoveď na otázku, či by si lety vedel dovoliť. Stále sa dá položiť aj otázka, kto ich skutočne zaplatil.
Koľko rokov má žena na fotografii, sa dá zistiť rýchlejšie. Lenže ani po úspešnom odčítaní dvoch dátumov nebudeme o financovaní letu vedieť nič.
Huangova rodina má dôvod riešiť porušený sľub. Správna rada má dôvod preveriť prístup k citlivým informáciám. Pri premiérovi máme ako občania dôvod pýtať sa, či cestu platil sám, či mu ju niekto poskytol a či v tom zohrala úlohu jeho funkcia. Na každú z týchto otázok treba iný druh dôkazu. Fotografia z dovolenky zvládne najmä jednu vec. Ukáže, kto bol na dovolenke.
A teraz k nám. Keby nám niekto ponúkol let do Chorvátska, koľkí by sme sa najprv spýtali na jeho obchodné záujmy? A koľkí na to, či si môžeme vziať aj príručnú batožinu?
Možno nám naozaj vadí, že niekto získal výhodu vďaka funkcii. Možno nám vadí, že ju získal niekto iný. Sú dva druhy závisti. Pri jednej chceme zlepšiť vlastnú situáciu, pri druhej chceme, aby si ten druhý pohoršil. Z toho sa nedá určiť, kto v slovenskej diskusii komu závidí. Dá sa však položiť celkom dobrá otázka. Uspokojilo by ma dôveryhodné vysvetlenie, alebo by ma sklamalo, že škandál sa nekoná?
Aj katolícky pohľad nám dáva zabrať na oboch stranách obrazovky. Katechizmus berie manželskú neveru vážne, pretože porušuje záväzok voči druhému človeku. Od nás ostatných žiada, aby sme druhých nesúdili bez dostatočného podkladu a nerozširovali ich pochybenia bez oprávneného dôvodu. Prvá časť sa výborne cituje pod článkom o cudzom manželstve. Pri druhej si treba spomenúť, komu sme ten článok ráno preposlali a čo sme k nemu pripísali.
Ak chceme vedieť, či máme dvojitý meter, skúsme v titulku vymeniť meno. Keby v lietadle sedel politik, ktorého volím, chcel by som vidieť doklady aj vtedy? A keby tam sedel môj politický protivník a doklady by jeho vysvetlenie potvrdili, povedal by som to nahlas?
Ja som si zatiaľ počínal ukážkovo. Napísal som článok o tom, ako nás láka cudzie súkromie, a do perexu som dal neveru aj Fica. Verziu s titulkom Otázky k financovaniu súkromných letov som zavrhol.
Aj ja mám svoje zásady. Len som chcel, aby si ich niekto prečítal.