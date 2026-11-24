Prezident pri výročí Novembra vyzval na porozumenie, solidaritu a rešpekt. Upozornil aj na rozdelenie spoločnosti.
Ja som za zmierenie už dávno. Musíme sa prestať deliť na dva nezmieriteľné tábory. Úplne by stačilo, keby sa ten druhý pridal k nášmu.
Veď máme toľko spoločného. Chceme slušnú krajinu, spravodlivosť a lepšiu budúcnosť pre deti. Len potom niekto povie, koho volil, a ja začnem pochybovať, či by vôbec mal deti vychovávať.
Vraj treba počúvať aj druhú stranu. Počúvam. Niekedy vydržím aj dve vety, hoci už pri prvej presne viem, čo je ten človek zač. Zvyšok rozhovoru venujem príprave odpovede. Nerád by som premárnil čas porozumením, keď môžem vyhrať.
Najviac ma rozčuľuje ich nadradenosť. Ten neotrasiteľný pocit, že všetkému rozumejú a ostatní sú hlupáci. Ja by som si také niečo nikdy nedovolil. Mne na to stačí prečítať si ich komentáre.
Samozrejme, aj medzi mojimi sú ľudia, ktorých by som na rodinnú oslavu radšej nepozval. Ale teraz musíme držať spolu. Na ich chyby bude čas, keď porazíme tých druhých. Dovtedy by bolo nezodpovedné poskytovať nepriateľovi muníciu v podobe vlastného úsudku.
Od politikov žiadam, aby spolu komunikovali. Aby sa vedeli dohodnúť napriek rozdielom. Sám som prestal sledovať známeho, pretože zdieľal rozhovor, ktorý som pre istotu ani neotvoril. Svoj čas si musím chrániť. Demokracia je náročná, najmä keď v nej majú priestor aj ostatní.
Prezidentovu výzvu by som teda pokojne zdieľal. Už mám aj pripravený sprievodný text: „Toto by si mali prečítať najmä tí, ktorí…“ Nasledoval by zoznam ľudí, s ktorými sa potrebujem zmieriť, a dôvodov, prečo je to ich vina.
Blížia sa Vianoce. Opäť si povieme, že politika k sviatočnému stolu nepatrí. Aspoň dovtedy, kým niekto nevysloví niečo, čo nemôžem nechať bez reakcie. Potom už nejde o politiku. Potom bránim hodnoty medzi zemiakovým šalátom a koláčmi.
Možno by sa zmierenie mohlo začať aj tým, že niekoho nechám dohovoriť. Bez povzdychu, prevrátených očí a otázky, či to myslí vážne.
Vyskúšam to. Len čo dopoviem, prečo mám pravdu.