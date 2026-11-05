Ako zdravotne postihnutého klienta Domova sociálnych služieb pripraviť o finančné prostriedky. Časť 41. „O čom sa na stránke DSS nedočítate III."

Tento príbeh je vymyslený takmer celý od začiatku až do konca. Akákoľvek podobnosť osôb a udalostí v ňom je určite celkom náhodná.
Po dlhšom čase, dnes opäť pridám ďalšiu časť zistení, ktoré zistila Inšpekcia v sociálnych veciach v zariadení vedenom dôstojným pánom T. a jeho servilnými poddanými. V predchádzajúcich dvoch častiach som uviedol závažné porušenia mnohých vecí, ktoré nemôžu existovať v podobnom zariadení. Nechcem sa opakovať je toho mnoho a ešte sa k tomu verím vrátim aj v iných súvislostiach.
Pokračujem teda ďalším porušením zákona o sociálnych službách.
NESPLNENIE POVINNOSTI PODĽA USTANOVENIA § 72 ODS. 161 ZÁKONA O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH
Dozorom bolo zistené, že prijímateľka sociálnej služby platila úhradu za sociálnu službu rozdielnu oproti tomu, ako bolo dohodnuté zmluvou o poskytovaní za sociálnu službu, a to z dôvodu, že poskytovateľ prijímatelke účtoval za poskytovanie sociálnej služby vyššiu sumu, ako bola určená zmluvou o poskytovaní za sociálnu službu. V sume úhrady bola účtovaná úhrada za odbornú činnosť pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby vo výške 200 EUR/mesiac napriek tomu, že v zmluve bola určená suma úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby vo výške 150 EUR mesačne.
Ďalšej prijímatelke účtovali v mesiacoch január - jún 200 Eur mesačne namiesto podľa cenníka uvedených 180 Eur.
A ďalej...
Podľa aktuálneho cenníka poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov je mesačná suma úhrada za obslužnú činnosť stravovanie v časti úhrada za večeru 0, 81 EUR/deň, teda je rozdielna s úhradou platenia za večeru uvedenou vo výške 1, 36 EUR/deň v zmluve o poskytovaní za sociálnu službu.
Toto zistila kontrola pri všetkých náhodne vybratých 10 zmluvách.
A ďalej...neverejný poskytovateľ priemerné ekonomicky oprávnené náklady poskytovanej sociálnej služby tým, že ich prepočítal podľa skutočnej priemernej obsadenosti a neprepočítal ich na počet miest zapísaný v registri sociálnych služieb, porušil ustanovenie § 72 ods. 3 zákona o sociálnych službách. To znamená, že sa obohatil – vykázal umelo vyššie náklady na jedného klienta, než aké by mu vyšli zo zákona.
DSSka si účtovala naviac, ako jej zákon umožňuje:
1. Pri celoročnej forme pobytu o 546 Eur mesačne viac na jedného klienta, ako stanovuje zákon pri priemernej obsadenosti 27 klientmi.
2. Pri týždennej forme pobytu o 1.139 Eur viac na jedného klienta, ako stanovuje zákon pri priemernej obsadenosti 6 klientmi.
3. V zariadení pre seniorov o 743 Eur viac na jedného klienta, ako stanovuje zákon, pri priemernej obsadenosti 3 klientmi.
Čítate správne. DSS si účtovala neoprávnene od 546 až 1.139 Eur mesačne na jedného klienta. Len pripomeniem, že počet klientov v danom čase bol viac ako 35.
A pokračujem.
Poskytovateľ sociálnej služby vo všetkých zmluvách o poskytovaní sociálnej služby v časti „Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia“ uvádza sumu úhrady za ubytovanie takým spôsobom, že konkrétne neuvádza, za akú obytnú izbu bude prijímateľ platiť úhradu za ubytovanie. Tým, že poskytovateľ sociálnej služby podľa predloženého cenníka konkrétneho druhu poskytovanej sociálnej služby disponuje rôznym typmi obytných izieb, čo sa týka počtu lôžok na obytných izbách, rôznymi variantami vybavenia izieb hygienickým zariadeniam alebo dokonca aj priechodnou izbou, zmluva o poskytovaní sociálnej služby je nezrozumiteľná.
Na prvý pohľad to nevyzerá ako nejaká veľká tragédia, pokiaľ však viete, že v zariadení je jednolôžková aj trojlôžková izba a rozdiel medzi nimi bol napr. až 70 Eur. A napíšem, že napr. Tibor býval v trojlôžkovej izbe, ale účtovaný bol iný typ izby, samozrejme drahší.
Preložím to do bežnej reči – okrádali dotyčné osoby, všade, na všetkom, pravidelne na mesačnej báze o desiatky Eur. Podľa môjho názoru okrádali štát o rádovo tisíce Eur mesačne. Čo myslíte, je to málo, alebo veľa? , Z môjho pohľadu je to zlodejina v zariadení, ktoré spravuje nie bežná osoba, ale kňaz a ktoré funguje z daní nás všetkých a tie majú byť určené prioritne pre postihnuté osoby, nachádzajúce sa v tomto zariadení. Cez to vlak nejde...
A čo ďalej konštatuje protokol ISV?
NESPLNENIE POVINNOSTI PODĽA USTANOVENIA § 74 ODS. 7 PÍSM. C) ZÁKONA O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH
Poskytovateľ dal do zmlúv klientov službu, ktorú im takto právne definovanú nemal/nemohol v rámci zmlúv vykazovať, čím zmluvy neobsahovali správny vecný rozsah služieb a porušil tým zákon.
NESPLNENIE POVINNOSTI PODĽA USTANOVENIA § 74 ODS. 1268 ZÁKONA O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH
Poskytovateľ porušil zákon tým, že menil finančné podmienky/nedoplatky na základe zvýšených dôchodkov klientov „paušálne“ alebo len v dokladoch, namiesto toho, aby s nimi podpísal zákonom predpísané písomné dodatky k zmluvám.
NESPLNENIE POVINNOSTI PODĽA USTANOVENIA § 74 ODS. 1473 a ODS. 1574 ZÁKONA O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH
Poskytovateľ dával do zmlúv podmienky, ktoré sú v rozpore so zákonom – vyhrážal sa klientom jednostranným vypovedaním zmluvy za porušenie vnútorného poriadku, hoci zákon nič také ako oprávnený dôvod na výpoveď neuznáva.
Záverečné resumé:
Na základe celého predloženého textu protokolu z Inšpekcie sociálnych vecí si dovolím napísať detailné zhrnutie všetkých porušení zákona, rozdelené do hlavných oblastí tak, ako ich inšpekcia u poskytovateľa zistila.
A. Poskytovanie sociálnej služby na odbornej úrovni
Chýbajúci zdravotnícky personál a nelegálne podávanie liekov (§ 7 písm. c), § 9 ods. 8):
Poskytovateľ nemal v pracovnom pomere žiadnu sestru (zdravotníckeho pracovníka), hoci to druh služby vyžaduje. Zariadenie taktiež nepožiadalo Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o pridelenie kódu zariadenia sociálnej pomoci pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti.
Ošetrovateľské úkony (dávkovanie liekov, podávanie injekcií do svalu) robili zamestnankyne na pozíciách opatrovateliek, ktoré na to nemali zákonné kompetencie ani zodpovedajúci druh práce v zmluve.
Nekvalitné zabezpečenie nočnej starostlivosti:
V nočných hodinách bola starostlivosť zabezpečovaná len formou „nočnej pohotovosti“ alebo v niektorých dňoch úplne bez prideleného zamestnanca na zmene.
Na nočných zmenách sa nachádzal aj pracovný asistent chránenej dielne, ktorý na to nie je odborným zamestnancom. Niektorí zamestnanci vykonávali prácu nepretržite niekoľko dní po sebe (napr. bez prerušenia 72 až 96 hodín), čo podnietilo inšpekciu podať podnet na Inšpektorát práce.
Obchádzanie pravidiel pri rozvoji pracovných zručností:
Zamestnanci vykazovaní v informačnom systéme ako „pracovníci pre rozvoj pracovných zručností“ mali v skutočnosti v zmluvách dohodnutý druh práce ako „pracovný asistent“ bez náplne týchto odborných činností.
Nevhodný zásah do správy financií klientov:
Prostredníctvom služby pomoc pri uplatňovaní práv (podľa § 20) zariadenie preberalo kontrolu nad bankovými účtami klientov a sledovalo pohyby ich financií, čo je v rozpore s účelom podpory nezávislého života a vedenia klientov k finančnej gramotnosti.
Konflikt záujmov pri opatrovníctve:
Zariadenie (Komunita Kráľovnej pokoja) vystupovalo u vybraných klientov súčasne ako poskytovateľ služby, zamestnávateľ a súdom ustanovený opatrovník, čo predstavuje vážne riziko pre ochranu práv a majetku klientov bez nezávislej kontroly.
B. Ochrana života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa
Blanketové súhlasy pri nástupe do zariadenia (§ 9 ods. 8 – kritérium 1.8):
Klienti museli pri príjme podpisovať vopred generalizované súhlasy (napr. s vybavovaním všetkých úradných záležitostí, nočnými kontrolami či odovzdaním občianskeho preukazu do úschovy zariadenia).
Odobratie a uloženie občianskeho preukazu do kancelárie zariadenia je priamo v rozpore so zákonom o občianskych preukazoch.
Nedostatky v internej smernici o obmedzeniach:
V smernici o obmedzujúcich prostriedkoch ukladala povinnosti „vedúcej ošetrovateľského úseku“, hoci taký úsek ani pozíciu zariadenie v reálnom toku organizácie nemá.
Diskriminačné ceny úhrad za služby (§ 9 ods. 8 – kritérium 1.9):
Poskytovateľ v cenníkoch diskriminačne delil poplatky za rovnaké stupne odkázanosti podľa mobility klienta (napr. iná suma pre V. stupeň a iná pre „V. stupeň imobilný“), čo zákon neumožňuje.
Rozdielne sumy účtoval aj za rovnakú stravu či rovnaké obslužné činnosti (pranie, ubytovanie) napriek tomu, že podmienky boli totožné.
Nevyhovujúce priestorové a hygienické podmienky:
V domove sociálnych služieb bola obytná izba vybavená poschodovou posteľou a bola priechodná, čím klientom chýbalo právo na súkromie.
Pri vstupe do jedálne sa na chodbe nachádzali otvorené vrecia na komunálny odpad, nádoba na kompost a čistiace prostriedky.
Stravovanie nespĺňalo výživové dávky (opakujúce sa pokrmy, večery bez teplého jedla), čo potvrdil aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva.
C. Úhrada za sociálnu službu
Účtovanie vyšších súm, než dohodnutých v zmluve (§ 72 ods. 1):
Zariadenie účtovalo vybranej klientkám za odborné činnosti vyššie sumy, než aké mali reálne zmluvne dohodnuté.
Rozpor úhrad s platným cenníkom (§ 72 ods. 3):
Ceny v zmluvách niektorých klientov nesedeli s aktuálne zverejneným cenníkom zariadenia (napr. pri poplatkoch za večere alebo odborné činnosti).
Nespávny výpočet ekonomicky oprávnených nákladov (EON):
Poskytovateľ rátal ročné EON na jedného klienta podelením skutočnou (nižšou) obsadenosťou namiesto toho, aby ich delil kapacitou zapísanou v registri, čím si umelo navýšil náklady na klienta.
D. Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
Nezrozumiteľnosť zmlúv (§ 74 ods. 1):
Zmluvy odkazovali na nesprávne prílohy zákona (prílohu č. 5, ktorá rieši finančné príspevky štátu, nie úhrady) a neuvádzali konkrétny typ izby či lehotu na vrátenie preplatkov pri zúčtovaní.
Neoprávnená služba opatrovníctva v zmluvách (§ 74 ods. 7 písm. c)):
Do zmlúv s bežnými klientmi paušálne zakomponovali službu pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností (§ 55), hoci táto služba patrí opatrovníkom a má sa riešiť až v reálne vzniknutej situácii, nie paušálne vopred.
Chýbajúce dodatky pri zmene dôchodkov (§ 74 ods. 12):
Pri zmene výšky invalidných dôchodkov klientov a vzniku nedoplatkov zariadenie menilo finančné podmienky bez toho, aby s klientmi uzatvorilo zákonom vyžadované písomné dodatky.
Nezákonné výpovedné dôvody a domáci poriadok (§ 74 ods. 14 a 15):
Zariadenie si do zmlúv dalo podmienku, že môže klientovi jednostranne vypovedať zmluvu za porušenie Domáceho poriadku, čo zákon nepozná ani neumožňuje.
Zmluvy mali neúplne uvedený okruh osôb, ktorým treba doručiť výpoveď (chýbal dôverník či súdny opatrovník).
Nuž, čo by bolo potrebné napísať na úplný záver? Urobte si obrázok o tejto fiktívnej DDSke vy sami. O zariadení, ktoré dlhé roky riadi a spravuje dôstojný pán T. akože „stelesnenie“ Božej lásky, dobroty a milosrdenstva. Človek, ktorý obetoval svoj život v prospech vyššieho dobra, v prospech zdravotne postihnutých. A to celkom nezištne...
Takto sa vykresľuje samotný dôstojný pán T. a takto ho vykresľujú mnohé cirkevné elity, či časť médií. Ak tomu chce niekto uveriť, nech sa páči. Ja určite nie a mám na to mnoho pádnych dôvodov...
PS: v budúcom blogu sa budem venovať tomuto zariadeniu resp. jej riaditeľovi v súvislosti s podanými trestnými oznámeniami, prácou polície a prokuratúry. A myslím, že to bude veľmi zaujímavé čítanie.
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