Mená aktérov v tomto príbehu sú zmenené, no opisované udalosti, právne podania a citované uznesenia vychádzajú zo skutočného spisu.
Pre ľahšiu orientáciu, stručný prehľad hlavných postáv:
Tibor - klient zariadenia sociálnych služieb s mentálnym postihnutím a vysokým stupňom odkázanosti, z účtu ktorého mali odísť tisíce eur.
Juraj - bývalý klient rovnakého zariadenia, s vysokým stupňom odkázanosti, ktorý sa osamostatnil, no po zapletení sa do záležitostí okolo riaditeľa skončil v dlhoch a pod exekúciou. S jeho účtom bolo manipulované cudzou osobou a odišlo z neho niekoľko tisíc eur.
Dodo - osoba s mentálnym hendikepom a predseda OZ Dobrá rodina, terajší klient rovnakého zariadenia.
Dôstojný pán T. - dlhoročný podozrivý riaditeľ zariadenia - kňaz, podozrivý v dvoch nezávisle podaných trestných oznámeniach.
Predstavte si takúto situáciu...
...teda, že existuje jedno zariadenie DSS, kde sú všetci klienti so zdravotným postihnutím. Presnejšie s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa. Ideálne ak títo klienti sú svojprávni a nemajú niekoho, kto by sa o nich príliš zaujímal. Má to dve výhody. Vedia sa podpísať pod čokoľvek a bez dlhého vysvetľovania a najmä je dobrá reklama pre takúto DSSku, ktorá sa môže pochváliť, ako sa stará o takéto osoby, ktoré by mohli skončiť niekde na ulici. Tiež, že dlhé roky je riaditeľom tohto zariadenia ctihodný to muž, kňaz, páter či „dobrodinec“ dôstojný pán T., ktorý sa stará o týchto klientov a dal by im prvé aj posledné. Upsss, tu som sa máličko preklepol, malo tam byť „ a vzal by im prvé aj posledné“, čo sa dá a najmä potichu a nenápadne. A týka sa to najviac ich majetku či osobnej slobody. Kňaz s dobrým PR a ešte lepšími známosťami na rôznych úradoch štátnej správy. Človek, ktorý vie na ktoré dvere zaklopať, kedy a na koho sa obrátiť, aby sa o tomto zariadení písalo najmä kladne a o ňom samozrejme tiež.
V zariadení sa nachádza klient Tibor. Som hlboko presvedčený, že je dlhodobo okrádaný celkom sofistikovaným spôsobom už niekoľko rokov. Podľa môjho úprimného presvedčenia podvodným konaním práve tohto riaditeľa prišiel o mnoho tisíc eur.
V tomto zariadení sa pred niekoľkými rokmi nachádzal aj iný klient, Juraj. Ten sa však už dávno osamostatnil a odišiel z tohto zariadenia. Tu patrí malá vsuvka. Juraj ako aj mnoho iných klientov v stupni odkázanosti 5 či 6 – teda najvyššom v danom čase, ktorý si vyžaduje napr. 12 a viac hodinovú dennú starostlivosť inej fyzickej osoby, odišli po mnohých peripetiách z tejto DSSky a, čuduj sa svete, dnes niektorí títo klienti žijú samostatne, pracujú a bývajú ako ktokoľvek z nás. Po odchode zo zariadenia náhle vyzdraveli a nepotrebovali žiadneho asistenta či osobu, ktorá by sa musela o nich po ich odchode starať.
To je úžasné nemyslíte...?
Jurajova cesta sa však s dôstojným pánom T. a týmto zariadením opätovne spojili. Vo svojej naivite a mylnej predstave, že koná akési dobro, nechal sa ním nahovoriť a prisľúbil mu pomoc, aby spoločne zamietli stopy vedúce k podvodu vykonanom na Tiborovi. Písal som o tom viac v predchádzajúcich blogoch. Realita pre neho bola však diametrálne odlišná, ako jeho pôvodná predstava a tak sa dostal do nezávideniahodnej situácie. Za svoju pomoc bol po zásluhe potrestaný, ako sa občas vraví a to samotným riaditeľom. Dôstojný pán T. totiž na neho podal trestné oznámenie a opäť – ako inak, podvodným spôsobom získal jeho podpis na „dlžobnom úpise“, ktorý následne posunul aj exekútorovi. A čuduj sa svete, dôstojný pán T. podal na neho trestné oznámenie týždeň po tom, ako od neho získal podpis na dlžobnom úpise. Áno, aj toto svedčí o charaktere tohto „svätého“ muža.
Po tomto „poďakovaní“ zo strany riaditeľa ma Juraj požiadal o pomoc. A prišiel na veci, ktoré mu otvorili oči a on sa prebudil zo svojho naivného sna o „dobrodincovi“, ktorý bol pre neho takmer ako rodina. Juraj prišiel časom na to, že nielen Tibor, ale aj on prišiel o niekoľko tisíc eur, vďaka riaditeľovi, ktorého vďačnosť skončila na polícii trestným oznámením a exekútorom, ako som spomenul vyššie.
To len veľmi stručne, aby ste boli v obraze. V Tiborovom mene bolo podané istého času trestné oznámenie za podvod a nie na neznámu osobu, ako sa to často možno stáva, ale na konkrétnu – dôstojného pána T. A Juraj podal tiež obdobné trestné oznámenie, za obdobný trestný čin a samozrejme na rovnakú osobu.
Dve trestné oznámenia, štyri roky a jeden stôl.
Predstavte si teda, že na jednu DSS resp. na jej riaditeľa sú podané dve trestné oznámenia vo veľmi podobnom duchu a v istom časovom odstupe cca 1 rok. Obe rieši rovnaké kriminálne oddelenie v rovnakom okresnom meste. A v samotnom závere obe skončia po rôznom spájaní a rozdeľovaní týchto trestných oznámení na stole jednej vyšetrovateľky.
Mimochodom TO týkajúce sa Tibora riešila polícia neuveriteľné štyri roky a vystriedali sa na ňom štyria vyšetrovatelia. To je až neuveriteľné. Niečo, čo je jasné ako facka sa vlečie celé štyri roky.
Postupne sa dostávam k tomu podstatnému v dnešnom blogu.
Na stole Kriminálnej polície sú teda, dve podobné trestné oznámenia (ďalej TO) – označím ich v blogu ako „TO Tibor“ a „TO Juraj“ s rovnakým podozrivým pacháteľom – dôstojným pánom T., riešené poslednou vyšetrovateľkou. Súčasne na Okresnej prokuratúre sú dve dozorové prokurátorky – označím ich ako „JUDr. J.“ a „JUDr. V.“. Prečo to píšem práve takto, bude zrejmé o niekoľko riadkov nižšie.
Po „namáhavej a mravenčej práci“ a po štyroch rokoch, vyšetrovateľka kriminálnej polície došla totiž k názoru, že sa nestal žiadny trestný čin, ani v jednom z týchto prípadov a pokiaľ sa stal, je už podľa novely Trestného zákona premlčaný v jednom z prípadov. Prekvapilo to nie len mňa, ale aj advokátsku kanceláriu, ktorá mimochodom zastrešuje obe trestné oznámenia. Mimochodom, toto vyhodnotenie vyšetrovateľky sa ukázalo ako mylné.
Spis „TO Tibor“ má k dnešnému dňu orientačne viac ako tisíc strán, s jednoznačnými dôkazmi rôzneho charakteru – video či audio nahrávky a mnoho písomností. Každý, kto má len trochu „všetkých päť pohromade“ a zdravý sedliacky rozum, by si z nich záver spravil veľmi rýchlo.
Nebudem písať o svojich pocitoch z celej veci a nebudem sa detailne venovať ani prístupu poslednej vyšetrovateľky, nestojí to za zmienku v akomkoľvek smere. Možno inokedy.
Telefónne čísla, ktoré polícia neoverila ani za štyri roky.
Každopádne predstavte si, že od prvého dňa, kedy bolo podané toto „TO Tibor“ je v ňom okrem iných dôležitých vecí dokument, ktorý jednoznačne dokazuje, akým spôsobom bol založený bankový účet. Aká bola kontaktná mailová adresa a mobilné telefónne číslo, na ktoré chodili autorizačné SMSky, ktorými sa potvrdzovali niekoľko tisícové prevody z Tiborovho účtu, na iné účty. A predstavte si, že Kriminálna polícia a vyšetrovatelia, ktorí túto vec riešili, neboli schopní stotožniť majiteľa tohto telefónneho čísla za celé štyri roky. Mne to trvalo len niekoľko minút. Čítate správne, v celom tisíc stranovom spise nenájdete zmienku o tom, komu toto číslo patrí. Pritom, podozrivá osoba bola vypočúvaná a paradoxne uviedla, že na tomto účte nie je uvedené jej číslo, ale celkom iné. A toto číslo, ktoré podozrivá osoba - dôstojný pán T. uviedla, nepatrí nikomu inému, ako terajšiemu predsedovi OZ Dobrá rodina – Dodovi, osobe s mentálnym hendikepom, ktorého zdravotný stav si vyžaduje 12 a viac hodinovú starostlivosť inej fyzickej osoby a ktorý dnes robí bieleho koňa v tomto OZ.
Samozrejme ani toto telefónne číslo nenájdete v spise stotožnené s konkrétnou osobou - s Dodom. Zistiť komu patrí, je otázka jednej SMSky. Napísať, že polícia či vyšetrovateľka nemá možnosť zistiť osobu, ktorej patrí toto číslo alebo že nevie zaslať SMSku si nedovolím, pretože to nie je ani trochu vtipné. Prečo ale však toto číslo tiež nestotožnila...? Keby sa tak stalo, zistila by totiž, že Dodo v čase „výpomoci“ s účtom Tibora nebol predsedom tohto združenia, nepodpisoval darovacie zmluvy a nerealizoval prevody z účtov klientov na iné účty.
Chápete tú absurditu, chápete tú nekompetentnosť vyšetrovateľky? Ako je to vôbec možné? Moja otázka je v tejto veci zrejmá. Prečo takto konala resp. prečo nekonala inak...? Nechcela, nevedela, nemohla...? Moja odpoveď je celkom jednoznačná, vy si ju skuste zodpovedať sami, pokiaľ chcete.
Ešte doplním k obom trestným oznámeniam niečo naviac. Obe sú si veľmi podobné, akurát to uvedené ako „TO Tibor“ má podľa môjho názoru podstatne viac dôkazového materiálu o podvode na Tibora, trvalo podstatne dlhšie, jedná sa o podstatne viac „presunutých“ finančných prostriedkov a vec sa stala len pred pár rokmi. Spis „TO Juraj“ je síce rovnako závažný, ale má menší rozsah. V „TO Juraj“ je naviac uvedené aj odcudzenie elektrobicykla v hodnote 700 eur – samozrejme rovnakou osobou, riaditeľom DSSky, ctihodným dôstojným pánom T. Toto zverejním v ďalšom blogu.
Voči rozhodnutiu vyšetrovateľky v „TO Juraj“ podala advokátska kancelária sťažnosť na okresnú prokuratúru. Sťažnosti bolo vyhovené prokurátorkou JUDr. J. a celý spis bol vrátený s konštatovaním „...vyšetrovateľovi ukladám, aby vo veci znovu konal a rozhodol“.
A polícia konala a rozhodla. Podobne ako prvýkrát.
A tak advokátska kancelária podala ďalšiu sťažnosť na prokuratúru. A prokurátorka tentokrát JUDr. V. sťažnosti tiež vyhovela, ako sa píše v uznesení: „...vyšetrovateľovi ukladám, aby vo veci znovu konal a rozhodol“.
Paradoxne táto istá dozorová prokurátorka JUDr. V. dozorovala aj „TO Tibor“ a v tomto prípade potvrdila rozhodnutie o zastavení tohto trestného oznámenia, ktoré ako som písal, je podstatne rozsiahlejšie a vzniknutá škoda podstatne vyššia. Dáva vám to nejakú triviálnu logiku...? Mne absolútne žiadnu, ak si odmyslím vetu, ktorú som počul od jedného právnika, ktorú túto vec tiež sleduje v znení: „...ak by som chcel niečo pozametať pod koberec, neurobil by som to inak“.
Z uznesenia spomenutej prokurátorky „JUDr. V.“ uvediem niekoľko obdivuhodných konštatovaní, ktoré sa môžu na prvý pohľad zdať vcelku logické, ale len pokiaľ nemáte dostatok informácií.
Keď prokurátorka vidí "podnikateľského ducha" u človeka na úrovni sedemročného dieťaťa.
Na začiatok pridám ešte jednu dôležitú informáciu, že istý Okresný súd rieši obmedzenie Tibora na niektoré právne úkony ako napr. podpisovanie darovacích zmlúv či akýchkoľvek právnych dokumentov, ktoré by mohol nejaký „dobrodinec“ v budúcnosti zneužiť. Súd trvá už 2,5 roka a bude ešte minimálne niekoľko ďalších mesiacov. Tibor má teda súdom určeného opatrovníka, ktorý háji jeho záujmy a ktorý podal na prokuratúru rovnako sťažnosť voči uzneseniu vyšetrovateľky:
Áno čítate správne. Jeho opatrovník podal sťažnosť v duchu, že Tibor mohol byť okrádaný a navrhuje zrušiť uznesenie vyšetrovateľky.
V ďalšej časti prokurátorka píše, že obe sťažnosti boli podané v súlade so zákonom, ale tieto podľa nej „nie sú dôvodné“:
A pokračuje:
Takže, mentálne postihnutá osoba na úrovni 7 ročného dieťaťa, ktorá nevie malú násobilku a ani sčítanie s prechodom cez desiatku, si dokázala zabezpečiť dostatočnú finančnú rezervu a vhodne hospodári so svojim majetkom, zhodnotila prokurátorka podnikateľského ducha Tibora. To, že Tibor dlhé roky nevedel, že vôbec vlastní nejaký majetok akosi pani prokurátorku nezaujímalo. Jej absurdné konštatovanie je hodné maximálne Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorého citáciu pani prokurátorka tak trochu použila.
Je však zaujímavé, že prokurátorka JUDr. V. nespomína okrem psychologického aj psychiatrické vyšetrenie, ktoré je v mnohých veciach diametrálne odlišné a je vyhotovené bývalým súdnym znalcom z oblasti psychiatrie, na rozdiel od toho psychologického.
A pokračuje:
Dôležitá informácia pre nie celkom zainteresovaných je, že táto "Zmluva o spolupráci pri spravovaní účtu" nie je v súlade s bankovým zákonom ani so zákonom o sociálnej službe, čo uviedla mimochodom vo svojej správe Inšpekcia v sociálnych veciach. Je teda zarážajúce, že prokurátorka tvrdí, že je všetko v súlade so zákonom, aj keď tomu tak nie je. A akosi uniklo jej pozornosti, že spravovať účet môže len majiteľ resp. disponent tohto účtu, čo nikto z DDSky nikdy nebol.
Čo v praxi znamená "dohľad a usmernenie" a kam zmizli dôkazy.
Aby som preložil do bežnej reči o čom je posledné vyjadrenie pani prokurátorky, tak skúsim. Ak Tiborovi poviete – teda vysvetlíte, že by mal darovať 100 eur, lebo je to tak dobre, tak daruje 100 eur, lebo je to tak dobre. Keď Tiborovi poviete – teda vysvetlíte, že nedaruj nikomu nič, lebo je to tak dobre, tak nikomu nič nedaruje, lebo je to tak dobre. Určite už chápete čo znamená „dohľad a usmernenie“. V tomto prípade je dohľad a usmernenie „daruj“, pretože tak je to dobre.
Nechám na každom z vás, ako vyššie uvedené vyhodnotí. Som však presvedčený, že prokurátorka JUDr. V. nikdy nevidela video, ktoré má vyšetrovateľka aj ona k dispozícii a z ktorého celkom jednoznačne vyplýva, že Tibor niekoľko rokov po otvorení jeho účtu a prevodoch niekoľko tisíc eur na iné účty, nemal k nemu prístup, nemal akékoľvek znalosti ani vedomosti o internet bankingu či o tom, že vlastní bankomatovú kartu. V spise sa táto informácia nachádza viackrát, ale vyšetrovateľka ani prokurátorka toto obdobie absolútne nevyhodnotili ako možný podvod a nájdete v ňom len konštatovania oznamovateľa a advokátskej kancelárie. A keďže ja takéto video mám vo svojom držaní, pokúsim sa nájsť formu a spôsob ako ho sprístupniť širokej verejnosti.
A toto je len jeden z najdôležitejších dôkazov, ktorý zostal „uprataný“ pod kobercom a podobne nateraz aj osoba, ktorá zakladala Tiborovi účet, manipulovala s ním niekoľko rokov a presunula z neho na iné účty okolo 15.000 eur.
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