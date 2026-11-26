Svet sa v tureckej Antalyi nedokázal dohodnúť ani na základnej formulácii o odchode od uhlia, ropy a plynu. Klimatická konferencia OSN COP31 sa 22. novembra po takmer dvojdňovom predĺžení skončila bez záverečného politického dokumentu. Svetová klimatická diplomacia tak prvýkrát od neúspešného samitu v Kodani v roku 2009 zostala bez spoločného výsledku.
Už vtedajšie rokovania pritom stroskotali na ostrom spore medzi priemyselným Západom a rýchlo rastúcimi ekonomikami na čele s Čínou a Indiou, ktoré odmietli záväzné obmedzovanie vlastného hospodárskeho rastu. Spojené štáty spolu s Čínou, Indiou, Brazíliou a Juhoafrickou republikou napokon za zatvorenými dverami spísali len nezáväznú dohodu, zatiaľ čo Európska únia zostala pri kľúčovom vyjednávaní bokom. Plénum OSN tento text odmietlo formálne prijať, čím sa už vtedy naplno prejavila neschopnosť veľmocí nájsť zhodu na spoločných pravidlách.
Súčasný neúspech v Antalyi pritom pre Európu nie je len vzdialenou diplomatickou porážkou. Brusel odmietol kompromis bez odklonu od fosílnych palív a bez peňazí na prispôsobenie sa zmenám klímy, pričom naďalej znáša vysoké ceny energie ale aj rastúcu neistotu, či jeho hlavní konkurenti pôjdu rovnakou cestou.
Európska únia sa v posledných rokoch sústredila najmä na vlastnú zelenú agendu, reguláciu a emisné poplatky. Práve preto jej krach v Antalyi ukázal, že svet už nie je ochotný automaticky nasledovať európsky smer. Kým Brusel predpokladal, že jeho model bude globálnym štandardom, OPEC, Rusko a časť rozvojových krajín presadili vlastné podmienky. Európa tak zostala nielen bez dohody, ale aj s otázkou ako dokáže svoju klimatickú politiku prispôsobiť realite svetovej ekonomiky.
Navrhovaný Antalyjský pakt totiž stroskotal na dvoch zásadných otázkach. V texte chýbala akákoľvek zmienka o postupnom odklone od uhlia, ropy a plynu. Zároveň z neho vypadol finančný cieľ pre chudobnejšie štáty, ktoré sa s klimatickými dosahmi stretávajú najskôr a zasahujú ich najtvrdšie.
Proti takto oslabenému návrhu sa postavila koalícia vedená Európskou úniou. Pridali sa k nej Veľká Británia, Kanada, Nórsko, Panama, Belize, Marshallove ostrovy a Vanuatu. Nešlo teda o izolovaný protest Bruselu, ale o skupinu štátov, ktoré odmietli dokument bez jasnej klimatickej ambície.
Hlavný odpor na rokovaniach viedol blok vývozcov ropy a plynu na čele so Saudskou Arábiou, Ruskom a organizáciou OPEC. Tieto štáty zásadne odmietali jasné formulácie o odklone od uhlia, ropy a plynu. Namiesto obmedzovania samotnej ťažby a spotreby presadzovali technológie na zachytávanie a ukladanie uhlíka priamo pri zdroji emisií. Takýto postup im vyhovuje po ekonomicky, ale aj politicky, pretože presúva pozornosť od zákazu fosílnych palív k technickému čisteniu spalín. Hoci tieto zariadenia zostávajú finančne nákladné a v praxi zatiaľ zachytia len zlomok svetových emisií, vývozcom dávajú silný argument. Umožňujú im obhajovať ďalší predaj ropy a plynu aj v nasledujúcich desaťročiach bez ohrozenia príjmov vlastných štátnych rozpočtov.
Po tom, čo rokovania dopadli neúspešne, generálny tajomník OPEC Haitham Al Ghais prešiel do otvoreného protiútoku. Verejne obvinil z blokovania dohody Európsku úniu a jej postoj označil za pokrytecký. Producenti ropy tým v komunikácii získali výraznú prevahu, pretože v očiach veľkej časti rozvojového sveta presunuli vinu za krach samitu na Brusel.
Kritika OPEC mohla zabrať najmä preto, že európska pozícia nebola dôsledná. Únia odmietla navrhovaný text ako nedostatočný a žiadala možnosť riešiť prekročenie klimatických cieľov, oporu vo vede, regionálnu podporu a trojnásobné zvýšenie financovania na prispôsobenie sa zmenám klímy do roku 2035. Zároveň však už pred začiatkom konferencie dávala najavo, že rokovania o nových finančných príspevkoch nemajú vyhliadku na úspech. Keď sa zo skoršieho návrhu do záverečného textu nedostal cieľ 120 miliárd dolárov ročne na prispôsobenie sa klimatickým zmenám, výrazne to oslabilo vyjednávaciu pozíciu Únie voči rozvojovým ekonomikám. Tieto krajiny k tomu pristupujú čisto pragmaticky. Ak bohaté štáty neprispejú na modernizáciu energetických sietí a ochranu pred extrémnym počasím, nemajú dôvod prijímať pravidlá, ktoré im pribrzdia hospodársky rast.
Európa sa do nepriaznivej pozície dostala aj pre dlhodobé spoliehanie sa na jednostranné nariadenia. Hlavným obranným nástrojom Bruselu pre domáce oceliarne, cementárne a výrobcov hnojív zostáva uhlíkové clo na hraniciach Únie. Má chrániť európsky trh pred lacnejším dovozom tovarov vyrábaných s vysokými emisiami, v praxi však vedie k sporom s rozvojovými štátmi.
Tieto štáty ho pokladajú za skrytú obchodnú prekážku, ktorou Európa bez celosvetového súhlasu prenáša vlastné normy mimo svojho územia. V Antalyi sa táto dlhodobo hromadená nevôľa aj naplno prejavila. Rozvojové krajiny videli, že Brusel žiada ambicióznejšiu klimatickú politiku, ale nie je ochotný ponúknuť dostatočné financovanie, ktoré by ich prechod uľahčilo.
Príčiny rozpadu celosvetovej zhody najlepšie ukazujú rozdiely medzi tromi najväčšími ekonomickými centrami. Bolo by zjednodušením tvrdiť, že Európa stojí sama proti zvyšku sveta, ktorý odmieta akékoľvek zmeny. V praxi vedľa seba fungujú tri odlišné hospodárske stratégie.
Európska únia stavila na prísnu reguláciu, systém emisných povoleniek a uhlíkové clo na hraniciach. Tento postup síce vytvára silný tlak na znižovanie emisií, zároveň však udržiava náklady na energiu vysoko nad medzinárodným priemerom a priamo zaťažuje domácu výrobu. Podľa údajov Rady Európskej únie platia európske podniky za elektrinu viac než dvojnásobok oproti firmám v Spojených štátoch. Výraznú úlohu v tom zohrávajú vysoké ceny plynu, od ktorého sa v Európe naďalej odvíja koncová cena elektriny na burze a tiež samotná cena emisných povoleniek. Tento rozdiel najviac zasahuje energeticky náročné odvetvia, ako sú hutníctvo, chémia, výroba hnojív alebo sklárstvo. Európske závody tak strácajú cenovú konkurencieschopnosť na svetových trhoch a časť priemyselných firiem obmedzuje produkciu alebo presúva nové investície do regiónov s dostupnejšou energiou.
Spojené štáty kombinujú rozsiahlu domácu ťažbu ropy a plynu s priemyselnými stimulmi pre nové technológie. Vďaka tomu si udržiavajú dostupnejšiu energiu a priťahujú investorov vrátane firiem z európskeho kontinentu.
Tretiu cestu predstavuje Čína. Vo veľkom investuje do slnečnej energetiky, batérií a elektromobility, zároveň si však ponecháva uhoľné elektrárne na udržanie stability siete a lacnej priemyselnej výroby. Únia tak zostáva jediným veľkým hráčom, ktorý sa spolieha predovšetkým na reguláciu a poplatky bez plnej kontroly nad cenami energií a dodávateľskými reťazcami pre nové technológie.
Kým v Turecku sa rozpadal systém svetovej klimatickej diplomacie v strednej Európe zostala táto udalosť na okraji verejnej debaty. Agentúra TASR, verejnoprávna STVR aj Česká televízia o priebehu a neúspešnom závere rokovaní informovali,v domácom spravodajstve však samit zatienili bezprostrednejšie témy.
Lídri Európskej únie v súčasnosti riešia dlhodobý rozpočet na roky 2028 až 2034 a 45-miliardovú pôžičku pre Ukrajinu, pri ktorej Slovensko, Česko a Maďarsko žiadajú výnimku. Strategické zahraničné témy v regióne navyše dlhodobo prehlušuje každodenná domáca politická agenda. Výsledky rokovaní v Antalyi pritom nie sú len diplomaciou bez dosahu na naše krajiny, ale priamo zasahujú do ekonomiky aj životnej úrovne domácností.
Práve priemyselne orientované ekonomiky strednej Európy, silno naviazané na automobilky, hutníctvo, strojárstvo a energeticky náročné podniky, pocítia dôsledky európskej energetickej politiky najcitlivejšie. Nastavenie celosvetových pravidiel v nich rozhoduje o udržaní pracovných miest a príleve nových investícií. Ak Európska únia zostane v prísnom tempe znižovania emisií osamotená, tlak na náklady podnikov sa časom premietne do vyšších cien energií, drahšieho bývania a tovarov aj do pomalšieho rastu miezd v bežných rodinách.
Samotný krach v Antalyi síce európskym firmám ceny elektriny zo dňa na deň nezvýšil, jeho skutočným následkom je však prehlbujúca sa politická nejednoznačnosť pre budúce investície a rastúca neistota o ďalšom smerovaní európskej výroby.
Ak Brusel zotrvá pri prísnom harmonograme emisných poplatkov bez porovnateľných záväzkov zo strany Spojených štátov, Číny a ďalších konkurentov, európske automobilky, chemické závody a oceliarne ponesú náklady dekarbonizácie na úkor vlastného postavenia na svetových trhoch.
Samit COP31 nezastavil technologický posun v batériách ani v slnečnej energetike, pretože ten pokračuje nezávisle od politických dohôd. Definitívne však vyvrátil predstavu, že celý svet bude postupovať rovnakým tempom a podľa rovnakých pravidiel.
Zásadnou výzvou pre Brusel preto nie je ustúpiť z klimatických cieľov, ale prehodnotiť vlastnú stratégiu tak, aby emisné záväzky prestali oslabovať európsku výrobu. Ak sa Únii nepodarí spojiť zelenú politiku s dostupnou energiou a konkurencieschopnosťou, účet za jej ambície nezaplatí nikto iný než európsky priemysel a domácnosti.